Шойгу заявил, что НАТО стягивает силы к российским границам

Крамп-Карренбауэр 21 октября, отвечая на вопрос, размышляет ли НАТО о сценариях сдерживания России для балтийского и черноморского регионов, в том числе в воздушном пространстве с ядерным оружием, заявила, что нужно очень ясно дать понять Москве, что западные страны готовы использовать и такие средства.