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«Газпром» создаст рекордный объем газа в хранилищах

«Газпром» продолжает закачку газа в подземные хранилища.
Коммерсантъ
В отопительный сезон 2020/2021 годов из российских ПХГ поднято 60,6 миллиарда кубометров газа, что стало наибольшим показателем для российской газовой отрасли.
ПРАЙМ
С учетом ПХГ на территории Белоруссии и Армении показатель равен 73,824 миллиарда кубометров.
ПРАЙМ
"Компания нацелена на четкое выполнение приоритетной задачи — обеспечение высокой надежности поставок газа российским и зарубежным потребителям", — подчеркнули в "Газпроме".
РИА Новости

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«Газпром» заявил о намерении создать рекордный резерв газа
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