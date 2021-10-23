Коммерсантъ«Газпром» создаст рекордный объем газа в хранилищах«Газпром» продолжает закачку газа в подземные хранилища.Коммерсантъ"Потенциальная максимальная суточная производительность российских ПХГ выводится на беспрецедентный уровень — 847,9 миллиона кубометров", — отмечает компания.ПРАЙМВ отопительный сезон 2020/2021 годов из российских ПХГ поднято 60,6 миллиарда кубометров газа, что стало наибольшим показателем для российской газовой отрасли.ПРАЙМ"Компания нацелена на четкое выполнение приоритетной задачи — обеспечение высокой надежности поставок газа российским и зарубежным потребителям", — подчеркнули в "Газпроме".РИА НовостиЧитать далееСвернутьНовые ИзвестияНовые ИзвестияLife.ruПолитРоссияГлагоLТК ЗвездаИА Красная ВеснаИзвестияОбщественная служба новостейREGNUMНовый ДеньЦарьградРидусРЕН ТВСусанинЭкономика сегодняНародные новостиНациональная служба новостейВечерняя МоскваRT на русскомКомсомольская правдаПодробнее о событии«Газпром» заявил о намерении создать рекордный резерв газаИзвестия21:55Газпром сообщил о планах по рекордной заполняемости российских ПХГВзгляд.рувчера в 14:28«Газпром» предупредил, что запасов газа должно хватить на мартИнтерфаксвчера в 15:34«Газпром» создаст рекордный резерв газа в подземных хранилищахРоссийская газетавчера в 14:34«Газпром» выводит суточную производительность ПХГ до 847,9 млн кубовRT на русскомвчера в 15:58Россия намерена накопить рекордный объем газа в хранилищахТАССвчера в 13:54«Газпром»: запасы газа в российских ПХГ достигли рекордных объемовФАНвчера в 13:43Показать ещёОценить459Поделиться