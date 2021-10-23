В Китае обнаружили древнего морского скорпиона размером с собаку

Морской скорпион длиной 3,3 фута (1 метр) бродил по морям того места, где сейчас находится Китай, около 435 миллионов лет назад, используя свои гигантские колючие руки, чтобы заманить добычу в ловушку.