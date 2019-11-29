Энергетика
Вести.Финанс«Газпром» спрогнозировал объем экспорта газа по итогам 2019 года
Экспорт "Газпромом" газа в дальнее зарубежье по итогам 2019 г. может составить 198 млрд куб. м, заявил менеджер "Газпром экспорта" Андрей Зотов.
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«Газпром» назвал ожидаемый объем поставок газа по «Силе Сибири» в 2020 году
Rambler News Service10:04
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Политика
Песков: замена «Минска-2» затруднит урегулирование на Украине
Движение в сторону от «Минска-2», частью которого является закон об особом статусе Донбасса, и переход на какие-то иные документы только помешает процессу урегулирования ситуации на Украине.
Политика
Пушилин прокомментировал принятый в ДНР закон о госгранице
Закон о государственной границе самопровозглашенной Донецкой народной республики не является новшеством, сам документ не противоречит минским соглашениям, заявил в пятницу глава ДНР Денис Пушилин.
Политика
Франция вызвала посла Турции после слов Эрдогана о мозге Макрона
Министерство иностранных дел Франции вызвало посла Турции после высказывания турецкого лидера Реджепа Тайипа Эрдогана о французском президенте Эммануэле Макроне.
Общество
Мать девочки с пятном на всё лицо показала дочь после операции в РФ
Тёмное пятно осталось вокруг глаз и на щеках ребёнка. https: / / www.instagram.com / p / B5ZTCyphpVB / Как сообщало ИА REGNUM, Кэрол Феннер привезла дочь в Краснодар, чтобы девочке удалили с лица меланоцитарный невус.
Кино
В сеть попали удалённые сцены 8 сезона «Игры престолов»
Эксклюзивной сценой, которая не попала в финальный монтаж восьмого сезона, поделился ресурс Entertainment Weekly.
Музыка
Соседов: Бузовой не разрешат позорить Россию на Евровидении
Певица Ольга Бузова может сколько угодно говорить о своих планах выступить от России на Евровидении, однако позорить страну ей никто не даст.
Политика
Путин надеется, что в России «родитель номер 1» не заменит маму
Определения "родитель номер 1" и "родитель номер 2" вместо "отец" и "мать" используются в документообороте в некоторых странах — например, в США, где такая реформа прошла в 2011 году, или во Франции.
Происшествия
Полиция Великобритании признала нападение на Лондонском мосту терактом
Cкотленд-Ярд признал нападение на Лондонском мосту терактом. Об этом сообщается на странице в Twitter столичной полиции.
Спорт
Устюгов дисквалифицирован в четвертьфинале спринта на этапе КМ в Руке
Российский лыжник Сергей Устюгов дисквалифицирован в первом четвертьфинале спринтерской гонки на этапе Кубка мира, который проходит в финской Руке.
Футбол
РПЛ может быть расширена до 24 команд
Первые шестерка распределит между собой медали и еврокубковые путевки, во второй и третьей будут определены команды, которые сыграют в элитной группе из 12 клубов на следующий сезон.
Здоровье
Годовалая девочка умерла, не дождавшись операции у Михаила Каабака
Спорт
Сборная России по пляжному футболу вышла в полуфинал чемпионата мира
В Парагвае сборная России по пляжному футболу сумел одолеть команду Бразилии и выйти в полуфинал чемпионата мира.
Футбол
Карпин объяснил последние неудачи ФК «Ростов»
Армия и оружие
Дутерте подарили российскую винтовку ORSIS Т-5000
Гендиректор предприятия-разработчика «Промтехнология» Владимир Злобин рассказал, что в октябре 2019 года президенту Филиппин Родриго Дутерте была подарена российская высокоточная винтовка ORSIS Т-5000.
Наука
В мышиный мозг успешно вживили человеческие нейроны
Специалистов интересовало, смогут ли человеческие нейроны функционировать в организме другого млекопитающего, и по какому принципу они будут развиваться.
Происшествия
Полиция Венгрии нашла нелегалов в тайном тоннеле на границе с Сербией
Полиция Венгрии заявила об обнаружении двух тайных тоннелей длиной 34 метра и 21,7 метра на границе с Сербией.
Общество
Законопроект о психиатрическом обследовании педагогов внесен в Госдуму
Парламентарии предложили обязать преподавателей раз в пять лет проходить психиатрическое освидетельствование.
Политика
Медведев распорядился о создании российского аналога Википедии
5 ноября президент Владимир Путин на заседании Совета по русскому языку заявил, что «Википедию» в России лучше заменить новой Большой российской энциклопедией, созданной в электронном виде.
Шоу-бизнес
Плющенко рассказал о попытке облить его кислотой и угрозах сыну
Рудковская и Плющенко усилили охрану дома. 37-летний фигурист Евгений Плющенко рассказал об угрозах, которые сыплются в адрес его семьи.
Авто
Mitsubishi L200 заработал ноль звёзд в краш-тесте Latin NCAP
Организация Latin NCAP, проводящая краш-тесты авто для рынка Южной Америки, протестировала безопасность пикапа Mitsubishi L200.
Шоу-бизнес
Наталья Водянова поздравила «особенную» младшую сестру с днем рождения
Оксана Кусакина, сестра супермодели Натальи Водяновой, отмечает день рождения.
Политика
Россия ответила на предложение Украины отдать долг газом
Министр энергетики России Александр Новак заявил, что пока не готов комментировать тему задолженности «Газпрома» перед «Нафтогазом», поскольку компании должны решить этот вопрос между собой.
Общество
Минтруд назвал невозможным сделать 31 декабря в этом году выходным
Министр труда и социальной защиты Максим Топилин заявил, что централизованно сделать 31 декабря этого года нерабочим уже невозможно, передает ТАСС.
Экономика
Минфин отказался выделить деньги из бюджета на ВСМ Москва – Петербург
Минфин не собирается выделять деньги из бюджета на строительство высокоскоростной магистрали (ВСМ) Москва – Санкт-Петербург, заявил РБК замминистра финансов Андрей Иванов на форуме «Инфраструктурные инициативы бизнеса».
Наука
Ученые нашли клетки мозга, вызывающие отвращение к курению
Политика
В Севастополе россиянку арестовали за шпионаж в пользу Украины
Сотрудники спецслужб задержали в Севастополе гражданку России по подозрению в государственной измене, сообщили в ФСБ.
Происшествия
На Урале коллектор забрал машину должницы вместе со спящим ребенком
В Екатеринбурге сотрудник микрокредитной организации забрал автомобиль должницы вместе с трехлетним ребенком, который спал в салоне.
Общество