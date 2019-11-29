Экспорт "Газпромом" газа в дальнее зарубежье по итогам 2019 г. может составить 198 млрд куб. м, заявил менеджер "Газпром экспорта" Андрей Зотов.

«Газпром» спрогнозировал объем экспорта газа по итогам 2019 года

Политика Песков: замена «Минска-2» затруднит урегулирование на Украине Движение в сторону от «Минска-2», частью которого является закон об особом статусе Донбасса, и переход на какие-то иные документы только помешает процессу урегулирования ситуации на Украине.

Политика Пушилин прокомментировал принятый в ДНР закон о госгранице Закон о государственной границе самопровозглашенной Донецкой народной республики не является новшеством, сам документ не противоречит минским соглашениям, заявил в пятницу глава ДНР Денис Пушилин.

Музыка Соседов: Бузовой не разрешат позорить Россию на Евровидении Певица Ольга Бузова может сколько угодно говорить о своих планах выступить от России на Евровидении, однако позорить страну ей никто не даст.

Футбол РПЛ может быть расширена до 24 команд Первые шестерка распределит между собой медали и еврокубковые путевки, во второй и третьей будут определены команды, которые сыграют в элитной группе из 12 клубов на следующий сезон.

Армия и оружие Дутерте подарили российскую винтовку ORSIS Т-5000 Гендиректор предприятия-разработчика «Промтехнология» Владимир Злобин рассказал, что в октябре 2019 года президенту Филиппин Родриго Дутерте была подарена российская высокоточная винтовка ORSIS Т-5000.

Наука В мышиный мозг успешно вживили человеческие нейроны Специалистов интересовало, смогут ли человеческие нейроны функционировать в организме другого млекопитающего, и по какому принципу они будут развиваться.

Политика Медведев распорядился о создании российского аналога Википедии 5 ноября президент Владимир Путин на заседании Совета по русскому языку заявил, что «Википедию» в России лучше заменить новой Большой российской энциклопедией, созданной в электронном виде.