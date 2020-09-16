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Московский Комсомолец
Московский Комсомолец

«Газпром» спрогнозировал рост экспорта до рекордных показателей

Миллер подчеркнул, что в этом году "Газпром" поставит в дальнее зарубежье объем газа, который войдет в пятерку лучших показателей за всю историю поставки.В источнике
С чего всё началось
Председатель правления ПАО «Газпром» Алексей Миллер в ходе рабочей встречи с президентом РФ Владимиром Путиным рассказал, что подготовка к предстоящему осенне‑зимнему периоду идёт строго по плану, сообщается на сайте
 Кремля.
Аргументы и Фактывчера в 08:53
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Московский Комсомолец

«Газпром» спрогнозировал рост экспорта до рекордных показателей

Московский Комсомолецвчера в 07:31
ИА Красная Весна

«Газпром» выполнит все обязательства по поставкам газа зимой — Миллер

ИА Красная Веснавчера в 07:37
Life.ru

Глава «Газпрома» заявил о решении резко увеличить расходы на газификацию регионов

Life.ruвчера в 07:36
РЕН ТВ

Миллер рассказал о почти рекордном экспорте газа в дальнее зарубежье

РЕН ТВвчера в 09:45
ТАСС

«Газпром» в 2020 году намерен достичь топ-5 показателей по экспорту газа

ТАССвчера в 07:24
REGNUM

Глава Газпрома рассказал о поставках газа в дальнее зарубежье

REGNUMвчера в 08:12
Царьград

Газа хватит не только на Россию: Миллер отчитался Путину о подготовке к зиме

Царьградвчера в 07:10

Мурашко опроверг сообщения об обязательной вакцинации против COVID-19

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Московский Комсомолецвчера в 15:45