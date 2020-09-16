Миллер подчеркнул, что в этом году "Газпром" поставит в дальнее зарубежье объем газа, который войдет в пятерку лучших показателей за всю историю поставки.

С чего всё началось Председатель правления ПАО «Газпром» Алексей Миллер в ходе рабочей встречи с президентом РФ Владимиром Путиным рассказал, что подготовка к предстоящему осенне‑зимнему периоду идёт строго по плану, сообщается на сайте Кремля. Аргументы и Факты вчера в 08:53