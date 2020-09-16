«Газпром» спрогнозировал рост экспорта до рекордных показателей
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Миллер подчеркнул, что в этом году "Газпром" поставит в дальнее зарубежье объем газа, который войдет в пятерку лучших показателей за всю историю поставки.В источнике
С чего всё началось
Председатель правления ПАО «Газпром» Алексей Миллер в ходе рабочей встречи с президентом РФ Владимиром Путиным рассказал, что подготовка к предстоящему осенне‑зимнему периоду идёт строго по плану, сообщается на сайте
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