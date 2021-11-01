ТАССПоставки газа в Молдавию по новому контракту с «Газпромом» началисьПоставки газа в Молдавию начались в понедельник по новому контракту с "Газпромом", сообщил корреспонденту ТАСС пресс-секретарь российского-молдавского предприятия "Молдовагаз" Александр Барбов.ТАССГазпром с 1 ноября начинает поставки газа в Молдавию по новому долгосрочному контракту.Агентство нефтегазовой информации29 октября «Газпром» и «Молдовагаз» продлили на пять лет контракт на поставку российского газа в Молдавию.Lenta.ruПрезидент Молдавии коснулась также темы долга перед Газпромом.Взгляд.руЧитать далееСвернутьРамблерРамблерАктуальные НовостиСлово и ДелоREGNUMLife.ruРоссийская газетаRuBaltic.RuЭкономика сегодняЦарьградОбщественная служба новостейThe Moscow PostiReactorФАНКапитал страныГазета.RuПолитРоссияИзвестияПодробнее о событии«Молдовагаз» подтвердила начало поставок газа в республику по новому контракту с «Газпромом»ПРАЙМ04:41Президент Молдавии Майя Санду о газовом кризисе и отношениях с РоссиейКоммерсантъ18:02Самое цитируемое«Газпром» начал поставку газа в Молдавию по новому контрактуSmotrim.ru04:27Сегодня, 1 ноября, в Молдову стал поступать русский газ по новому контракту с «Газпромом»Царьград03:59«Газпром» с 1 ноября начал поставлять газ в Молдавию по новому контрактуРБК18:23Поставки газа в Молдавию по новому контракту с «Газпромом» началисьТАСС04:40«Газпром» обеспечил Майе Санду второй президентский срокНезависимая газетавчера в 09:30Показать ещёОценить223Поделиться