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Поставки газа в Молдавию по новому контракту с «Газпромом» начались

Поставки газа в Молдавию начались в понедельник по новому контракту с "Газпромом", сообщил корреспонденту ТАСС пресс-секретарь российского-молдавского предприятия "Молдовагаз" Александр Барбов.
ТАСС
Газпром с 1 ноября начинает поставки газа в Молдавию по новому долгосрочному контракту.
Агентство нефтегазовой информации
29 октября «Газпром» и «Молдовагаз» продлили на пять лет контракт на поставку российского газа в Молдавию.
Lenta.ru
Президент Молдавии коснулась также темы долга перед Газпромом.
Взгляд.ру

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