Смена лидера по уровню рыночной капитализации на фондовом рынке России произошла благодаря активному росту акций "Газпрома" в последние несколько дней, в результате которого бумаги обновили максимум с лета 2008 года.

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