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«Газпром» стал лидером по рыночной капитализации на фондовом рынке РФ

Смена лидера по уровню рыночной капитализации на фондовом рынке России произошла благодаря активному росту акций "Газпрома" в последние несколько дней, в результате которого бумаги обновили максимум с лета 2008 года.В источнике

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Наибольший вклад в рост индекса МосБиржи вносят бумаги «Газпрома»

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Российская газета04:19

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Рыночная капитализация «Газпрома» достигла почти 7 трлн рублей

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«Газпром» обогнал Сбербанк по рыночной капитализации

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ФАН06:24

«Газпром» стал лидером по рыночной капитализации на фондовом рынке РФ

Интерфакс03:22
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Путин заявил, что Кузбасс должен развиваться сбалансированно и эффективно

Не менее 40 тыс. новых рабочих мест должно появиться в ближайшие пять лет в неугольных секторах экономики Кузбасса, регион должен развиваться сбалансированно и эффективно, заявил во вторник президент России Владимир Путин.
ТАСС09:55