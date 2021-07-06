«Газпром» стал лидером по рыночной капитализации на фондовом рынке РФ
Смена лидера по уровню рыночной капитализации на фондовом рынке России произошла благодаря активному росту акций "Газпрома" в последние несколько дней, в результате которого бумаги обновили максимум с лета 2008 года.В источнике
Не менее 40 тыс. новых рабочих мест должно появиться в ближайшие пять лет в неугольных секторах экономики Кузбасса, регион должен развиваться сбалансированно и эффективно, заявил во вторник президент России Владимир Путин.
Слова Дасаева приводит Sport24.Также экс-вратарь заявил, что необходимо ввести потолок зарплат, так как молодые игроки получают в несколько раз больше тренера, из-за чего специалисты не имеют авторитета.