Экономика

Газета.RuГазета.Ru«Газпром» станет вести новую дивидендную политику

Правление "Газпрома" утвердило проект дивидендной политики компании в новой редакции. Об этом пишет принадлежащая семье Демьяна Кудрявцева газета "Ведомости". Однако данный вопрос еще будет рассмотрен в совете директоров компании.
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Совет директоров «Газпрома» рассмотрит новую дивидендную политику 24 декабря

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Правление «Газпрома» одобрило новую дивидендную политику

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Анализ показал, что ночной сон продолжительностью больше 9 часов увеличивает риск инсульта на 23%.
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В соответствии с действующими законами, минимальный размер оплаты труда составляет 11 280 рублей, тогда как теперь размер выплат вырастет на 850 рублей или на 7,5%. Такой размер МРОТ соответствует 100% величины прожиточного минимума за второй квартал 2019 года.
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Министр культуры России Владимир Мединский заявил, что с грустью смотрит на сборы некоторых голливудских фильмов в стране, и призвал соотечественников «преломить привычку» ходить на это кино.
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