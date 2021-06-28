Будьте в Плюсе
Главное
Экономика
США
Экономика
Видео
Экономика
Интересное
Экономика
Политика
Экономика
Общество
Экономика
Экономика
В мире
Спорт
Происшествия
Культура
Технологии
Наука
Авто
Экономика

«Газпром» ставит Европу на ремонт

Нехватка дополнительных поставок в июле может увеличить цены Вывод в июле основных российских экспортных газопроводов в плановый ремонт может подтолкнуть цены на газ в Европе к новым высотам.В источнике

Подробнее о событии

«Газпром» стал главной надеждой Европы

ПРАЙМ03:19

Ремонт газопроводов «Газпрома» может подтолкнуть цены на газ в ЕС еще выше из-за дефицита

Регион online05:12

«Газпром» оказался спасением для Европы

News.ru04:33

Европа оказалась в руках «Газпрома»

ИА Новороссия04:25

«Газпром» оказался главной надеждой для Европы в преддверии газового кризиса

Солёнка.рф06:06

«Газпром» оказался главной надеждой Европы

Lenta.ru03:10

«Газпром» ставит Европу на ремонт

Коммерсантъ18:21
Интересное

Власти отказались от плана привить к осени 60% взрослого населения по всей стране

Собеседники Дождя в руководстве двух регионов говорят, что новые правила «более гибкие» и позволяют сократить с 60% до 30-35% численность взрослого населения, которое нужно привить в каждом регионе к 1 сентября.
Дождь02:37

NASA хочет стать лидером в борьбе с космическим мусором

Во время выступления на саммите Фонда безопасного мира по устойчивости космоса старший советник администратора NASA по бюджету и финансам Бхавья Лал заявила, что в агентстве создана рабочая группа, которая занимается поиском возможностей для NASA занять более активную роль в борьбе с космическим мусором.
ИА Красная Веснавчера в 03:56