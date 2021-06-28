Нехватка дополнительных поставок в июле может увеличить цены Вывод в июле основных российских экспортных газопроводов в плановый ремонт может подтолкнуть цены на газ в Европе к новым высотам.В источнике
Собеседники Дождя в руководстве двух регионов говорят, что новые правила «более гибкие» и позволяют сократить с 60% до 30-35% численность взрослого населения, которое нужно привить в каждом регионе к 1 сентября.
За минувшие сутки в РФ было подтверждено максимальное за всю пандемию COVID-19 количество скончавшихся от коронавируса - 652 человека, до этого наибольшее число смертей фиксировалось 24 декабря 2020 года - 635.
Во время выступления на саммите Фонда безопасного мира по устойчивости космоса старший советник администратора NASA по бюджету и финансам Бхавья Лал заявила, что в агентстве создана рабочая группа, которая занимается поиском возможностей для NASA занять более активную роль в борьбе с космическим мусором.