NASA хочет стать лидером в борьбе с космическим мусором

Во время выступления на саммите Фонда безопасного мира по устойчивости космоса старший советник администратора NASA по бюджету и финансам Бхавья Лал заявила, что в агентстве создана рабочая группа, которая занимается поиском возможностей для NASA занять более активную роль в борьбе с космическим мусором.