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Экономика

Плановый ремонт российских трубопроводов может поднять цены на газ в Европе

Приостановка работы российских трубопроводов может стать причиной роста цен на газ в странах Европы, пишет газета «Коммерсантъ». Если «Газпром» не забронирует дополнительные мощности для прокачки голубого топлива через Украину, то заполнение европейских газовых хранилищ замедлится.В источнике

С чего всё началось

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Нехватка дополнительных поставок в июле может увеличить цены Вывод в июле основных российских экспортных газопроводов в плановый ремонт может подтолкнуть цены на газ в Европе к новым высотам.
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