Энергетика
Finam.Ru«Газпром» стремится максимизировать продажи, несмотря на падение цен
За весь прошлый год "Газпром" продал через свою площадку 14,1 млрд куб. м. При этом средняя цена продаж на ЭТП снизилась до минимального за историю платформы значения - $113 за 1000 куб. м. Еще год назад цены превышали $200 за 1000 куб. м. Очевидно, что "Газпром" стремится максимизировать продажи, несмотря на падение цен.
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с чего всё началось
В иные годы столько было при начале зимнего сезона. Избыток предложения, появившийся еще в прошлом году, и возможность снижения спроса в 2020 г. из-за коронавируса толкают спотовые котировки на газ к минимумам.Ведомостивчера в 17:20
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