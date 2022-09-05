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«Газпром» теряет ключевой рынок сбыта

"Газпром" в преддверии отопительного сезона окончательно остановил поставки газа по трубопроводу "Северный поток", сославшись на неисправность последней работающей турбины на компрессорной станции "Портовая".
Finam.Ru
Ключевой маршрут поставок газа в ЕС прекратил работу.
Finam.Ru
В Западную Европу поставки продолжатся только через территорию Украину в объеме чуть более 40 млн кубометров в сутки.
Finam.Ru
Греция, Венгрия, а также не входящая в ЕС Сербия сейчас снабжаются через «Турецкий поток».
Коммерсантъ

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«Газпром» лишается ключевого рынка сбыта
В Татарстане05:46
Ключевой маршрут поставок газа в ЕС прекратил работу
Коммерсантъ17:41
«Газпром» теряет ключевой рынок сбыта
Finam.Ru03:50
Компания «Газпром» теряет свой ключевой рынок сбыта
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