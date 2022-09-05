"Газпром" в преддверии отопительного сезона окончательно остановил поставки газа по трубопроводу "Северный поток", сославшись на неисправность последней работающей турбины на компрессорной станции "Портовая".
Антоновский мост в Херсоне из-за постоянных обстрелов украинскими войсками не рухнул, но находится в аварийном состоянии, проезд по нему невозможен, сообщил замглавы администрации области Кирилл Стремоусов.
Глава Донецкой народной республики (ДНР) Денис Пушилин в своем Telegram-канале отреагировал на решение правительства России обязать органы власти создать и вести аккаунты в социальных сетях «Одноклассники» и «ВКонтакте».