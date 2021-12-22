На 21 декабря «Газпром» не стал бронировать мощности совсем, из-за чего физический поток газа по газопроводу Ямал — Европа в Германию остановился, сообщал ТАСС со ссылкой на данные газотранспортного оператора Gascade.
Прекращение поставок газа по трубопроводу объясняется коммерческой ситуацией и никак не связано с заполнением второй нитки проекта «Северный поток-2», заявил представитель Кремля Дмитрий Песков накануне.
Мать двух детей, найденных в овраге у села Прокудино Аткарского района Саратовской области, задержана правоохранительными органами, передает пресс-служба областного правительства в своем Telegram-канале.