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«Газпром» третий день не бронирует мощности газопровода Ямал—Европа

Компания «Газпром» вновь не забронировала мощности польского участка трубопровода Ямал—Европа на сутки.
Коммерсантъ
На 21 декабря «Газпром» не стал бронировать мощности совсем, из-за чего физический поток газа по газопроводу Ямал — Европа в Германию остановился, сообщал ТАСС со ссылкой на данные газотранспортного оператора Gascade.
РБК
Долгосрочный договор «Газпрома» на транзит через Польшу закончился год назад.
OilCapital.ru
Прекращение поставок газа по трубопроводу объясняется коммерческой ситуацией и никак не связано с заполнением второй нитки проекта «Северный поток-2», заявил представитель Кремля Дмитрий Песков накануне.
РБК

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«Газпром» не бронирует трубопровод «Ямал — Европа» третью регулярную сессию подряд
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