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«Газпром» три дня подряд сокращал экспорт по газопроводу «Ямал – Европа»

Уренгойский завод не связан напрямую с экспортным газопроводом, но газ не может попадать в экспортную трубу без очистки от конденсата.
Ведомости
Позднее прокачка выросла примерно до 1,5-1,6 миллиона кубов газа в час, а в воскресенье с 7 часов утра поставки упали на 5%, до порядка 1,4 миллиона кубов газа в час.
РИА Новости
В ночь на четверг произошел пожар на Уренгойском заводе "Газпрома" по подготовке конденсата к транспорту в ЯНАО.
РИА Новости
Пожар был ликвидирован в пятницу, на месте происшествия работают специалисты Ростехнадзора и Росприроднадзора.
РИА Новости

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