Ведомости«Газпром» три дня подряд сокращал экспорт по газопроводу «Ямал – Европа»Уренгойский завод не связан напрямую с экспортным газопроводом, но газ не может попадать в экспортную трубу без очистки от конденсата.ВедомостиПозднее прокачка выросла примерно до 1,5-1,6 миллиона кубов газа в час, а в воскресенье с 7 часов утра поставки упали на 5%, до порядка 1,4 миллиона кубов газа в час.РИА НовостиВ ночь на четверг произошел пожар на Уренгойском заводе "Газпрома" по подготовке конденсата к транспорту в ЯНАО.РИА НовостиПожар был ликвидирован в пятницу, на месте происшествия работают специалисты Ростехнадзора и Росприроднадзора.РИА НовостиЧитать далееСвернутьТелеканал 360°Телеканал 360°ИА Красная ВеснаShraibikus NewsНовостной фронтVolga-DayNews-24.ruЭкономика сегодняОбщественная служба новостейНевские НовостиЯмалPROФАНПодробнее о событииПрокачка по трубе «Ямал-Европа» вновь снизиласьНефтегазовая вертикаль05:07«Газпром» продолжил снижать поставки газа в Европу из-за пожараТелеканал 360°вчера в 16:19Пожар на заводе «Газпрома» обходится Европе рекордно дорогоЕвразия Daily6 августа в 07:38«Газпром» продолжил снижать поставки газа в ЕвропуLenta.ruвчера в 06:06Россия прикрыла вентиль: Европа испытала «энергетический шок»РИА Новости7 августа в 01:00Gascade: «Газпром» продолжает снижать прокачку по газопроводу «Ямал-Европа» после пожара в ЯНАОПРАЙМвчера в 12:10Пожар на заводе «Газпрома» вдвое снизил поставки ямальского газа в ЕвропуNEFT6 августа в 02:49Показать ещёОценить194Поделиться