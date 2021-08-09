Источник: 31-летний житель Москвы запер в квартире и изнасиловал 14-летнюю девочку

Полиция Москвы задержала 31-летнего мужчину, который, предположительно, запер в квартире на севере столицы 14-летнюю девочку и изнасиловал ее, сообщил РИА Новости источник в правоохранительных органах.