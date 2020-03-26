В иные годы столько было при начале зимнего сезона. Избыток предложения, появившийся еще в прошлом году, и возможность снижения спроса в 2020 г. из-за коронавируса толкают спотовые котировки на газ к минимумам.

с чего всё началось

Российская компания «Газпром» ударила по конкурентам в Европе, продавая дешевый газ.

«Газпром» ударил по конкурентам в Европе

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Космос SpaceX провалила испытания парашюта для корабля Crew Dragon Вашингтон, 25 марта 2020, 12:50 — REGNUM Американская компания SpaceX провели неудачные испытания парашютов для пилотируемого корабля Crew Dragon, сообщает Space News.