Энергетика

Lenta.ruLenta.ru«Газпром» ударил по конкурентам в Европе

Российская компания «Газпром» ударила по конкурентам в Европе, продавая дешевый газ.
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с чего всё началось

«Газпром» решил ударить ценами по конкурентам в Европе

В иные годы столько было при начале зимнего сезона. Избыток предложения, появившийся еще в прошлом году, и возможность снижения спроса в 2020 г. из-за коронавируса толкают спотовые котировки на газ к минимумам.
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«Газпром» решил ударить ценами по конкурентам в Европе

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