Энергетика
Lenta.ru«Газпром» ударил по конкурентам в Европе
Российская компания «Газпром» ударила по конкурентам в Европе, продавая дешевый газ.
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с чего всё началось
В иные годы столько было при начале зимнего сезона. Избыток предложения, появившийся еще в прошлом году, и возможность снижения спроса в 2020 г. из-за коронавируса толкают спотовые котировки на газ к минимумам.Ведомостивчера в 17:20
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Комментарии
Общество
Чеботарев раскритиковал указ об оплате выходной недели
Оплате подлежит только отработанное время — это указано в Трудовом кодексе.
Общество
Роскомнадзор потребовал удалить твит о комендантском часе в Москве
Роскомнадзор обратился к социальной сети Twitter с требованием удалить фейковую запись о введении в Москве комендантского часа, сообщает ведомство.
Волейбол
Волейболист казанского «Зенита» Нгапет вылечился от короновируса
Волейболист казанского «Зенита» Эрвин Нгапет, у которого был обнаружен коронавирус, сегодня выписан из инфекционной больницы Казани после выздоровления.
Общество
Лев Лещенко переведен в реанимацию
Происшествия
Задержан еще один участник нападения на псковских десантников в Чечне
Федеральная служба безопасности (ФСБ) совместно со Следственным комитетом РФ (СКР) задержала во Владимирской области уроженца Чечни, участвовавшего в нападении на псковских десантников под селом Улус-Керт в марте 2000 года.
Общество
В ВОЗ заявили, что жесткий карантин в России не нужен
Представитель Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) в РФ Мелита Вуйнович считает, что если в России будет соблюдаться самодисциплина, то возможно обойтись и без жесткого карантина по коронавирусу.
Политика
Кличко заявил о готовности Зеленского отменить приказ о VIP-палатах
Мэр Киева Виталий Кличко заявил о готовности президента Владимира Зеленского отменить приказ о VIP-палатах для чиновников высокого ранга во время пандемии коронавируса.
Политика
Путин: Россия победит коронавирус раньше чем через два-три месяца
России может понадобиться меньше двух-трех месяцев для того, чтобы справиться с коронавирусом.
Общество
В Москве закроют все кафе и парки из-за коронавируса
Все рестораны, парки и ряд магазинов будут закрыты на период с 28 марта по 5 апреля в качестве превентивной меры против коронавируса.
Здоровье
Глава ВОЗ призвал все страны не ограничиваться самоизоляцией граждан
Глава Всемирной организации здравоохранения Тедрос Гебрейесус на брифинге для журналистов в Женеве заявил, что сама по себе самоизоляция граждан и ограничение на передвижение не помогут окончательно ликвидировать пандемию коронавируса.
Политика
La Stampa упрекнула российских военных за помощь в борьбе с COVID
Итальянская газета La Stampa назвала "бесполезной" большую часть российских поставок для помощи в борьбе с коронавирусом.
Общество
Более 500 человек привлекли к ответственности за нарушение карантина
Павел Бедняков / ИЗВЕСТИЯ За нарушение соблюдения карантина привлечено к ответственности более 500 человек.
Происшествия
Минобороны сообщило о крушении Су-27 над Черным морем
Власти надеются найти пилота потерпевшего крушение над Черным морем истребителя Су-27, поскольку аппаратура уловила сигналы радиобуя.
Общество
«Газпром нефть» отправит сотрудников на неделю по домам
«Газпром нефть» объявила о дополнительных выходных для всех сотрудников компании в период с 30 марта по 3 апреля.
Экономика
Сбербанк введет комиссию на переводы свыше 50 тысяч рублей в месяц
Сбербанк с апреля начнет отменять традиционные комиссии на переводы между физическими лицами в пределах 50 тысяч рублей, но при превышении этого лимита клиентам придется заплатить один процент от перевода или оформить подписку.
Происшествия
Российский пассажирский самолет подал сигнал тревоги во время полета
Российский самолет с пассажирами на борту подал сигнал тревоги во время полета.
Футбол
Игроки «Барселоны» отказались от понижения зарплаты из-за коронавируса
Футболисты «Барселоны» отказались от предложенного руководством сокращения зарплаты на 70 процентов в условиях пандемии коронавируса, сообщает As.
Общество
В США число заявок на пособия по безработице побило рекорд 1982 года
Министерство труда США заявило, что число поданных заявок на пособия по безработице в Соединённых Штатах побило рекорд 1982 года.
Политика
Путин запретил иностранцам владеть землей в Крыму
Президент России Владимир Путин запретил лицам без гражданства, иностранным гражданам, а также юридическим лицам владеть земельными участками в Крыму и Астраханской, Калининградской областях.
Экономика
Ретейлеры предупредили Мишустина о возвращении в XIX век
Россия по уровню потребительского рынка может вернуться к уровню XIX или начала XX века, если власти не примут экстренных мер по поддержке сегмента.
Общество
В Ленобласти с 28 марта закроют места массового скопления людей
В Ленинградской области с 28 марта прекращают работу рестораны, торговые и фитнес-центры и кинотеатры, сообщает «РИА Новости» со ссылкой на пресс-службу губернатора и правительства региона.
Политика
Путин перенес голосование по поправкам в Конституцию
Президент России Владимир Путин подписал указ о переносе голосования по поправкам в Конституцию. Документ опубликован на сайте Кремля.
Технологии
В Лаборатории Касперского рассказали о способах дезинфекции смартфонов
В Лаборатории Касперского специалисты рассказали россиянам о способах дезинфекции смартфонов. Об этом сообщает ИА Evo-rus.com.
Космос
SpaceX провалила испытания парашюта для корабля Crew Dragon
Вашингтон, 25 марта 2020, 12:50 — REGNUM Американская компания SpaceX провели неудачные испытания парашютов для пилотируемого корабля Crew Dragon, сообщает Space News.
Общество
Белгородцев пугают патрулями в торговых центрах и рейдами в школах
Белгородцев предупреждают, что с 25 марта по 12 апреля в торговых центрах региона будут дежурить полицейские.
Театры
Домогаров покинул МХАТ имени Горького из-за «некрасивой ситуации»
Издание сообщает, что художественный руководитель МХАТ им. Горького Эдуард Бояков сообщил, что конфликта нет, а о прекращении сотрудничества Домогаров руководство театра не уведомлял.
Здоровье
Главврач предложил Путину готовиться к двум сценариям по вирусу
Политика
Стартовал первый в истории виртуальный саммит G20
Стартовал первый в истории виртуальный саммит G20. Он начался 26 марта в 15 часов. Саммит проходит в закрытом для прессы режиме.
Происшествия