Энергетика

Lenta.ruLenta.ru«Газпром» ударил по конкурентам в Европе

Российская компания «Газпром» ударила по конкурентам в Европе, продавая дешевый газ.
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«Газпром» решил ударить ценами по конкурентам в Европе

В иные годы столько было при начале зимнего сезона. Избыток предложения, появившийся еще в прошлом году, и возможность снижения спроса в 2020 г. из-за коронавируса толкают спотовые котировки на газ к минимумам.
Ведомостивчера в 17:20

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Lenta.ru02:15

«Газпром» решил ударить ценами по конкурентам в Европе

Ведомостивчера в 17:20
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У Льва Лещенко подтвердился коронавирус, его состояние оценивается как тяжелое. Об этом «Ленте.ру» сообщил источник в четверг, 26 марта.
Lenta.ru 07:44
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Правительство введет штрафы для тех, кто не будет соблюдать правила коронавируса. Как пишет РИА Новости, эти поправки будут внесены в КоАП.
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На Кубе умер россиянин с коронавирусом

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Ведомости 12:30
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У умершего в московской больнице пациента не выявили коронавируса

Пациенту, который скончался в больнице имени Мухина, была оказана вся необходимая помощь.
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Путин выступит с обращением к россиянам из-за коронавируса

Владимир Путин обратится к жителям России из-за коронавируса, сообщает ТАСС со ссылкой на Дмитрия Пескова.
Твой Иркутск вчера в 06:15
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Путин объявил о введении налога на проценты по вкладам

Владимир Путин в обращении к россиянам предложил обложить налогом в 13% процентные доходы от вкладов в банках.
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Путин: Россия победит коронавирус раньше чем через два-три месяца

России может понадобиться меньше двух-трех месяцев для того, чтобы справиться с коронавирусом.
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Захарова рассказала об отношении к российским военным в Италии

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила, что жители Италии приветствуют российских военных специалистов, прибывших в страну для оказания помощи в борьбе с коронавирусной инфекцией.
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«В Москве скончались два пожилых пациента с положительным тестом на коронавирус», — говорится в заявлении.
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Страны G20 бросят более $5 трлн на борьбу с коронавирусом

Страны G20 намерены влить более $5 трлн в мировую экономику "в рамках целенаправленной фискальной политики, экономических мер и гарантийных схем для противодействия социальным, экономическим и финансовым последствиям пандемии", говорится в коммюнике по итогам саммита, который прошел в онлайн-формате.
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Собянин заявил о завезенном из Куршевеля в Москву «чемодане вирусов»

«Многие побывали в Куршевеле, привезли просто чемодан вирусов оттуда», — отметил Собянин.
РБК вчера в 15:18
Транспорт

РЖД отменяет часть поездов по России

Часть поездов, которые не пользуются спросом в настоящий момент, временно не будут курсировать.
Тюменская линия вчера в 05:10
Политика

Губернатор Ломбардии раскритиковал недовольных российской помощью

Губернатор северной итальянской области Ломбардия Аттилио Фонтана раскритиковал тех, кто высказывает недовольство российской помощью в борьбе с коронавирусом нового типа, сообщается ТАСС со ссылкой на выступление главы региона в ходе телемоста.
Газета.Ru 10:59
Здоровье

В России готовятся к взрывному развитию ситуации с коронавирусом

В России готовятся к развитию ситуации с коронавирусом по типу ядерной реакции, заявил ведущий научный сотрудник НИЦ эпидемиологии и микробиологии имени почетного академика Н. Ф. Гамалеи Минздрава профессор Николай Малышев в эфире шоу "60 минут" на канале "Россия 1".
РИА Новости вчера в 19:30
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Помолодевшая Марина Зудина в мини продемонстрировала стройные ноги

Помолодевшая Марина Зудина, облаченная в мини-платье, продемонстрировала фанатам стройные ноги.
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Главврач предложил Путину готовиться к двум сценариям по вирусу

РИА Новости 24 марта в 10:21
Армия и оружие

Минобороны опровергло сообщения о заражении военных в Италии

Никто из российских военнослужащих, прибывших в Италию для борьбы с коронавирусом, не заразился, все здоровы и готовы к работе, заявил на брифинге заместитель начальника войск РХБЗ генерал-майор Сергей Кикоть.
РИА Новости 11:43
Политика

Путин запретил иностранцам владеть землей в Крыму

Президент России Владимир Путин запретил лицам без гражданства, иностранным гражданам, а также юридическим лицам владеть земельными участками в Крыму и Астраханской, Калининградской областях.
Газета.Ru вчера в 14:32
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Липчанку оштрафовали за фейк о коронавирусе в родительском чате

Липецк, 26 марта 2020, 11:23 — REGNUM В Липецкой области 29-летнюю местную жительницу оштрафовали на 15 тысяч рублей за распространение недостоверной информации о коронавирусе.
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РБК: Россияне перестали платить по кредитам из-за коронавируса

Ранее стало известно, что «Альфа банк» отказал в отсрочке по кредиту клиенту, который оказался в изоляции из-за подозрения на коронавирус.
Инфо24 02:57
Политика

В Кремле оценили ситуацию с распространением коронавируса

В Кремле надеются, что РФ избежит эпидемии коронавируса, сообщил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
РИА Новости 05:51
Авто

Простоявшую 23 года в капсуле BMW выставили на аукцион

Недавно на аукцион была выставлена BMW 7-Series 1997 года выпуска.
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В ЦБ заявили о снижении международных резервов России

В Центробанке России заявили о снижении международных резервов страны. Об этом говорится на сайте регулятора.
RT на русском 09:30
Общество

США поддержали Саудовскую Аравию в нефтяной войне против РФ

Глава компании-регулятора нефтяного рынка штата Техас Texas Railroad Commission Райян Ситтон выразил надежду, что Трамп сможет договориться не только с Эр-Риядом, но и Москвой.
Новые Известия вчера в 06:53
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В Москве из-за коронавируса закроют непродуктовые магазины

В Москве в нерабочую неделю, с 28 марта по 5 апреля, закроют большинство торговых точек, будут открыты только аптеки и магазины с товарами первой необходимости.
RT на русском 06:01
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Гильерме объяснил, почему не перешел в «Спартак»

Вратарь московского «Локомотива» и сборной России Маринато Гильерме подтвердил, что минувшей зимой им активно интересовался «Спартак».
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ЦБ РФ объяснил банкам принципы работы в «выходную неделю»

«Банк России рекомендует кредитным организациям в период с 30 марта по 3 апреля 2020 года осуществлять текущую деятельность в режиме, аналогичном работе кредитной организации в новогодние праздничные дни, при необходимости определить перечень дежурных отделений, информацию о графике работы необходимо разместить на официальном сайте кредитной организации», — говорится в пресс-релизе регулятора.
Известия 12:13
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