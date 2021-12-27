В "Газпроме" также подчеркнули, что поставки газа потребителям на другом направлении - в Европе - осуществляются согласно заявкам в полном объеме в соответствии с действующими контрактными обязательствами.
Деловой партнер Усманова, сооснователь USM и председатель совета директоров компании Фархад Мошири, в свою очередь, заявил, что оспоренные миллиардером утверждения были удалены в электронной книге и аудиокниге, а также будут изменены в следующем и любых последующих печатных изданиях.
«В последние годы акцент сделан на военном сдерживании, в то время как ранее больше внимания уделялось проектам сотрудничества, интересующим альянс», — сказал Фомин на внеплановом брифинге для военных атташе и представителей посольств иностранных государств.
Канадский общественный деятель Крис Эльстон (Chris Elton) обратился к российскому президенту Владимиру Путину и поблагодарил его за отстаивание традиционных ценностей, пост опубликован в Twitter-аккаунте активиста.