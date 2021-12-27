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«Газпром» установил пятилетний суточный рекорд отбора из хранилищ

«Поставки газа российским потребителям из газотранспортной системы "Газпрома" достигали 1656 млн куб. м в сутки»,— сообщает «Газпром».
Коммерсантъ
В "Газпроме" также подчеркнули, что поставки газа потребителям на другом направлении - в Европе - осуществляются согласно заявкам в полном объеме в соответствии с действующими контрактными обязательствами.
ТАСС
Отобрано 43,1% от объема газа, закаченного в этом году.
ИА SM-News
Ежегодный объем поставок газа - 38 млрд куб. м, сумма контракта - $400 млрд.
ТАСС

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