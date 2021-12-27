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«Газпром» установил пятилетний суточный рекорд отбора из хранилищ

Из-за аномально низких температур производственный комплекс Газпрома с 22 декабря работает в режиме осенне-зимних максимумов.
Взгляд.ру
На официальном сайте
 появилась информация, что компания добилась максимального за последние пять лет показателя по суточному отбору газа.
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Поставки газа российским потребителям из газотранспортной системы «Газпрома» достигали 1656 млн куб. м в сутки, — говорится в сообщении.
News.ru
Поставки газа европейским потребителям осуществляются согласно заявкам в полном объеме в соответствии с действующими контрактными обязательствами.
Агентство нефтегазовой информации

Подробнее о событии

«Газпром» установил рекорд по суточному отбору газа
Banki Loansвчера в 14:03
«Газпром» вывел суточный отбор газа из хранилищ России на максимум за последние пять лет
ТАССвчера в 07:36
«Газпром» вывел суточный отбор газа из хранилищ России на максимальный уровень за пять лет
РИА Новостивчера в 07:51
«Газпром» работает в режиме осенне-зимних максимумов с 22 декабря из-за аномальных холодов
ПРАЙМвчера в 07:44
«Газпром» с 22 декабря перешел в режим работы на максимумах
Интерфаксвчера в 07:37
«Газпром» на фоне холодов увеличил отбор газа из хранилищ до пятилетнего максимума
РБКвчера в 09:02
Из-за аномальных морозов в «Газпроме» провели экстренное совещание
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