Следователи центрального аппарата Следственного комитета Росии работают по делу депутата думы Томска и бывшего руководителя штаба Навального в Томской области (организация "Штабы Навального" признана в России экстремистской) Ксении Фадеевой, сообщил ТАСС источник в органах власти.
Польша может одержать военную победу над Россией при условии реформы собственной армии и отказа Москвы от использования ядерного оружия, предположил эксперт по геополитике Яцек Бартосяк, пишет wPolityce.
Ситуация, которая происходит с девятилетней студенткой психфака МГУ имени Ломоносова Алисой Тепляковой, объясняется тем, что в настоящее время «заложенные мины начали взрываться», заявил в разговоре с «Лентой.ру» заслуженный учитель России, кандидат психологических наук Александр Снегуров.
РФ в ответ на звучащие в последнее время обвинения Запада в эскалации вокруг Украины не раз заявляла, что ни на кого не собирается нападать, но не оставит без внимания действия, потенциально опасные для ее интересов.
В новую версию рекомендаций Минздрава РФ по профилактике, диагностике и лечению коронавируса включена информация о новых препаратах - "МИР 19" и нирматрелвир+ритонавир, сообщила пресс-служба министерства.