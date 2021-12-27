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«Газпром» 23 декабря зафиксировал исторический рекорд суточных поставок газа в Китай

"Газпром" в 2020 году поставил по "Силе Сибири" в Китай 4,1 млрд куб. м газа с Чаяндинского месторождения.
ТАСС
В "Газпроме" также подчеркнули, что поставки газа потребителям на другом направлении - в Европе - осуществляются согласно заявкам в полном объеме в соответствии с действующими контрактными обязательствами.
ТАСС
С 21 декабря «Газпром» не бронирует дополнительные мощности прокачки по газопроводу Ямал—Европа в Германию.
Коммерсантъ
Ежегодный объем поставок газа - 38 млрд куб. м, сумма контракта - $400 млрд.
ТАСС

Подробнее о событии

«Газпром» сообщил об историческом рекорде по поставкам в Китай за сутки
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