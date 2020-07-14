Энергетика
Live24Газпром окончательно утвердил индексацию цен на газ в 2020 году
Предложение о повышении цен на газ поступило от Федеральной антимонопольной службы еще в апреле. Тогда подразумевалось, что стоимость ресурса будет индексирована на 3% с 1 июля. Чуть позже в СМИ появилась информация о решении «Газпрома» заморозить увеличение тарифов.
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«Газпром» официально подтвердил предстоящую индексацию цен на газ в России
Экономика сегодня14 июля в 10:54
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Происшествия
Суд арестовал четверых московских врачей, обвиняемых в торговле детьми
Российская газета 04:17
Общество
В Белоруссии арестовали 3 млн евро жены замглавы Минфина России
Об аресте денег жены замглавы Минфина России в Белгазпромбанке стало известно из интервью замначальника управления финансовых расследований Комитета госконтроля Белоруссии Дмитрия Дягилева, которое он дал государственному телеканалу «Беларусь 1». «В настоящее время в ОАО "Белгазпромбанк" размещены только денежные средства супруги Круглова на общую сумму в 3 млн евро», – пояснил он.
Капитал страны 02:38
Общество
В России отменили шествие «Бессмертного полка» 26 июля
Акция «Бессмертный полк» не состоится в назначенный день 26 июля, сообщили организаторы.
BFM.ru 09:05
Общество
В Гидрометцентре сообщили о жаркой второй половине лета в России
Накануне Вильфанд призвал не надеяться на нормальную погоду из-за потепления климата.
Известия 07:21
Общество
Профессии врача и грузчика стали самыми востребованными в России в мае
Минэкономразвития составило рейтинг самых востребованных профессий в России в мае.
Телеканал 360° 02:16
Общество
Суд признал законным арест Ивана Сафронова по обвинению в госизмене
Сотрудничество с чешской разведкой Мосгорсуд в исключил из решения по аресту Сафронова ссылку на длительное сотрудничество обвиняемого с чешской разведкой, передает корреспондент ТАСС.
ТАСС 08:37
Финансы
Рублю предсказали резкое укрепление к осени
Есть возможности для укрепления курса рубля в третьем квартале к осени – "потенциально до уровня 65 рубля за доллар", – отмечают экономисты банка Наталия Орлова и Анна Киюцевская.
Вести.Ru 02:36
Экономика
Правительство одобрило снижение срока налогового резидентства
Правительство одобрило в четверг поправки в Налоговый кодекс, которые расширяют возможность сохранения российского налогового резидентства в 2020 году.
Российская газета 07:40
Авто
В России запретят устанавливать подержанные автозапчасти
В России запретят устанавливать подержанные запчасти, которые могут влиять на безопасность машины.
ТК Звезда 07:06
Футбол
ФК «Сочи» не сыграет против «Тамбова» из-за вспышки коронавируса
Сочи, Краснодарский край, 16 июля 2020, 16:22 — REGNUM Футбольный клуб «Сочи» не сыграет против «Тамбова» в матче 29-го тура Российской премьер-лиги из-за вспышки коронавиурса, говорится в заявлении РПЛ.
REGNUM 09:22
Происшествия
Вандалы отрезали голову фигуре Дзюбы в Подмосковье
Газета.Ru 05:37
Политика
МИД Британии обвинил Россию в попытке вмешательства в выборы
«Важные правительственные документы, имеющие отношение к соглашению о свободной торговле между Великобританией и США, были незаконно получены до всеобщих выборов 2019 года и распространены в интернете через социальную сеть Reddit», — цитирует министра Reuters.
РБК 09:22
Политика
МИД Германии обвинил США в нарушении суверенитета Европы из-за санкций
Санкции Вашингтона против газопровода «Северный поток – 2» нарушают суверенитет Европы, заявил в четверг, 16 июля, глава МИД Германии Хайко Маас, слова которого приводит сайт внешнеполитического ведомства страны.
Известия 09:02
Космос
Ученые США начали новые поиски черной дыры в Солнечной системе
В прошлом году специалисты предположили, что девятая планета в Солнечной системе является первичной чёрной дырой, размер которой довольно мал, не превышает и мяча.
ToDay News Ufa 06:41
Кино
Идрис Эльба выступил против цензуры расистских проектов
Идрис Эльба («Лютер») выступил против цензуры и запрета различных фильмов и сериалов, где есть расистские темы или высказывания.
Игромания.ру 08:43
Политика
Памфилова допустила перенос единого дня голосования
Председатель ЦИКа Элла Памфилова прокомментировала идею продолжения практики голосования в течение нескольких дней.
Коммерсантъ 08:37
Шоу-бизнес
Беременная Джиджи Хадид впервые показала живот в прямом эфире
Беременная Джиджи Хадид провела в Instagram прямой эфир, где поклонники смогли увидеть ее округлившийся живот.
Дни24 04:16
Экономика
Назван срок выхода российской экономики из кризиса
Чтобы выйти из кризиса, спровоцированного коронавирусом и падением цен на нефть, российской экономике потребуется по крайней мере четыре года.
Lenta.ru 04:03
Общество
Учительница сдала ЕГЭ вместе с учениками и пришла в ужас
Преподаватель химии из Красноярска Ольга Юмашева решила на собственном опыте ощутить, каково сдавать ЕГЭ выпускникам.
Live24 08:44
Происшествия
Врачи выявили коронавирус у 35 детей в детском лагере под Кировом
Врачи выявили коронавирус у 35 детей в детском лагере в Кировской области, болезнь у всех проходит бессимптомно.
Газета.Ru 08:35
Общество
Россия и Турция могут возобновить авиасообщение
Президент России Владимир Путин и президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган поручили ведомствам начать переговоры о возобновлении авиасообщения между двумя странами, передает «РИА Новости» сообщение Кремля.
Ведомости вчера в 07:23
Футбол
«Фратрия» написала письмо Дюкову по поводу судейства матчей «Спартака»
«Фратрия», объединение болельщиков «Спартака», написала письмо главе РФС Александру Дюкову.
Евро-футбол.ру 06:31
Политика
Польский президент оценил звонок российских пранкеров
Дуда заподозрил неладное во время разговора с ними. Польский президент Анджей Дуда оценил звонок российских пранкеров.
Деловое.ТВ 04:14
Экономика
Минтруд установил новый прожиточный минимум
Величина прожиточного минимума уменьшилась в IV квартале 2019 года по отношению к III-му на 3,7% на душу населения.
Вести.Ru вчера в 09:46
Общество
В Москве после несогласованной акции задержано более 100 человек
По данным "ОВД-Инфо" на 23:56, в Москве были задержаны 142 человека.
Коммерсантъ вчера в 16:55
Армия и оружие
Перспективный дальний перехватчик создадут на базе МиГ-31
Перспективный авиационный комплекс дальнего перехвата будет создан на основе истребителя МиГ-31.
Российская газета 08:15
Шоу-бизнес
Полунин объяснил «исчезновение» татуировки с Путиным со своей груди
Танцовщик Сергей Полунин на днях опубликовал в Instagram фото с чистой кожей и без татуировки с изображением президента России Владимира Путина на груди.
Газета.Ru 08:39
Происшествия
Уголовное дело возбудили из-за смерти женщины при липосакции в Москве
Уголовное дело возбуждено по статье об оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности, повлекших по неосторожности смерть человека, из-за гибели пациентки во время пластической операции в одной из частных столичных клиник.
Известия 09:23
Общество
Реаниматолог призвал екатеринбуржцев соблюдать самоизоляцию
Реаниматолог, который работает в одной из больниц Екатеринбурга, призвал местных жителей соблюдать самоизоляцию.
Екатеринбург в эфире 07:35