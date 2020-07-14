Энергетика
МонаВистаГазпром утвердил окончательную индексацию цен на газ в 2020 году
"Газпром" повысит отпускные цены на природный газ, решение об окончательной индексации уже принимается. Об этом заявил начальник управления департамента ПАО "Газпром" Алексей Андреев, передает Газета.ру.
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«Газпром» официально подтвердил предстоящую индексацию цен на газ в России
Экономика сегодня14 июля в 10:54
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Энергетика
Цена на газ для населения с 1 августа вырастет на 3%
Напомним, в июне 2019 года ФАС выпустила приказ о повышении оптовых цен на газ для населения и промышленных потребителей с 1 июля на 1,4%. Предыдущая индексация была в позапрошлом году: с 1 июля 2018 года цены на газ были увеличены на 3,4%.
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Все российские регионы прошли пик эпидемии, сообщил эксперт
Как пояснил Тавадян, регионы сгруппированы по цветам, которым соответствуют разные значения индекса заболеваемости - R. R - это индекс репродукции инфекции, которая рассчитана по методике Роспотребнадзора.
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«Ростелеком» предлагает геймерам облачные технологии
Облачные технологии позволяют привязать опцию к игровому аккаунту, поэтому клиент "Ростелекома" сможет начать игру на домашнем компьютере, а продолжить, к примеру, на даче на ноутбуке - с той же максимально реалистичной картинкой, которую в режиме реального времени создает уникальная технология NVIDIA RTX ™.
СОВА 08:10
Экономика
В России расширяют сферу применения упрощенной системы налогообложения
Кабмин одобрил законодательную инициативу по расширению сферы использования упрощенной системы налогообложения.
Сделано в России 14 июля в 03:20
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Следствие заявило о «неопровержимых доказательствах» в деле Фургала
Как считает следствие, убийства предпринимателей губернатором Хабаровского края Сергеем Фургалом и его соучастниками совершались в целях продвижения коммерческих интересов.
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Profi.travel 14 июля в 08:36
Происшествия
В СК сообщили детали расследования убийства Николая II и его семьи
Следственный эксперимент, проведенный в рамках расследования уголовного дела об убийстве семьи последнего российского императора Николая II, не подтвердил, что тела убитых были уничтожены с помощью серной кислоты.
РБК 22:51
Футбол
Арбитр лишил «Спартак» двух пенальти в матче с «Ахматом»
Инцидент произошел на 26-й минуте матча. Судья указал на точку после фола Максима Ненахова против Лукаса Айртона.
Общественная служба новостей вчера в 12:44
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Президент России Владимир Путин перенес намеченную ранее рабочую поездку в Крым для участия в церемонии закладки военных кораблей и проведет в Москве первое совещание по предстоящему бюджетному процессу, сообщил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.
Интерфакс 05:17
Шоу-бизнес
«Приворожившая» Прилучного Карпович подпаивала его вином в театре
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Общество
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Медицинскую сестру в Могойтуйском районе осудили за то, что в ее отсутствие в моностационар прошли депутаты краевого Заксобрания и представитель религиозной организации.
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Общество
Дума разрешила сплошную вырубку леса на Байкале ради БАМа
Перечень объектов инфраструктуры, под которые на Байкале можно будет проводить сплошные рубки леса, определит правительство.
Интерфакс вчера в 05:59
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Частный остров в Ирландии купили за шесть миллионов долларов
Аноним приобрел частный остров Хорс у побережья Ирландии за шесть миллионов долларов, никогда не видя вживую свою покупку, сообщает CNN.
РИА Новости 19:36
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В первый день сдачи ЕГЭ в Удмуртии 23 выпускника получили 100 баллов
12 выпускников нынешнего года и один — прошлых лет получили высший балл по литературе. Семеро школьников — по информатике.
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Результаты исследований являются первыми экспериментальными наблюдениями такого рода в недавно появившемся новом поле субволновой квантовой оптики, где атомы находятся в упорядоченном порядке.
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По данным "ОВД-Инфо" на 23:56, в Москве были задержаны 142 человека.
Коммерсантъ вчера в 16:55
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Apple выпустила новую версию iOS 13.6
Американская корпорация Apple выпустила обновления операционной системы — iOS 13.6 и iPadOS 13.6.
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По словам главного аналитика российского фигурного катания Елены Родиной, актриса захотела новый дом - поэтому Авербух собирается разобрать и продать старый коттедж на берегу Истринского водохранилища.
Newia.ru 16:02
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Пушков заявил о невозможности существования Украины без России
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Зидан каждые 19 матчей во главе «Реала» выигрывает какой-либо трофей
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Президент Польши оценил звонок российских пранкеров
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В Минобороны назвали цель выхода США из Договора по открытому небу
Начальник Национального центра по уменьшению ядерной опасности (входит в Минобороны России) Сергей Рыжков заявил, что Соединенные Штаты решили выйти из Договора по открытому небу (ДОН), желая взять под контроль весь космос, а также стремясь избежать инспекции американской территории.
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В Москве за сутки скончались 13 пациентов с коронавирусом
«В Москве скончались 13 пациентов, у всех был подтверждён диагноз «пневмония» и получен положительный результат тестов на коронавирусную инфекцию», — говорится в заявлении.
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В Красноярске возбудили дело о похищении четырехлетнего ребенка
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