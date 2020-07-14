"Газпром" повысит отпускные цены на природный газ, решение об окончательной индексации уже принимается. Об этом заявил начальник управления департамента ПАО "Газпром" Алексей Андреев, передает Газета.ру.

Газпром утвердил окончательную индексацию цен на газ в 2020 году

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