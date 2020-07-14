Энергетика

МонаВистаМонаВистаГазпром утвердил окончательную индексацию цен на газ в 2020 году

"Газпром" повысит отпускные цены на природный газ, решение об окончательной индексации уже принимается. Об этом заявил начальник управления департамента ПАО "Газпром" Алексей Андреев, передает Газета.ру.
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Цены на газ проиндексируют в России

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«Газпром» официально подтвердил предстоящую индексацию цен на газ в России

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После окончания режима самоизоляции у ипотечников возникли проблемы с выводом квартир из-под залога: с длительными задержками при возврате им закладных на недвижимость столкнулись клиенты ВТБ, Росбанка, банка «Открытие», Альфа-банка, банка «Санкт-Петербург» и Транскапиталбанка.
Lenta.ru 06:41
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Netflix представил топ-10 своих популярных фильмов

В топ-5 вошли боевик «Призрачная шестерка» и комедийная картина «Загадочное убийство».
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Грибники нашли человеческий скелет в лесу в Подмосковье

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Российский боец UFC Петр Ян вызвал на бой экс-чемпиона Генри Сехудо

Российский чемпион UFC в легчайшем весе Петр Ян вызвал на бой бывшего двойного чемпиона промоушена Генри Сехудо.
Известия 14 июля в 20:42
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Мосгорсуд оставил хабаровского губернатора Фургала под арестом

Мосгорсуд признал законным арест губернатора Хабаровского края Сергея Фургала до 9 сентября.
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Шадринские депутаты отправили в отставку спикера городской думы

Депутаты Шадринской городской думы проголосовали за отставку спикера Анатолия Черных.
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Общество

Акции Twitter упали более чем на 3% после массового взлома аккаунтов

Бумаги социальной сети резко упали в цене после новости о крупной хакерской атаке на Twitter, в результате которой были взломаны десятки верифицированных аккаунтов с миллионами подписчиков.
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Гайч подпишет с ЦСКА контракт сроком на пять лет

Аргентинский нападающий Адольфо Гайч подпишет с московским ЦСКА контракт сроком на пять лет.
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В Николаеве сожгли машину главаря местного «Нацкорпуса»

В ночь на 16 июля в Николаеве неизвестные сожгли автомобиль Volvo, принадлежащий главарю местного «Нацкорпуса» Денису Янтарю.
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Общество

В Белоруссии арестованы счета супруги замглавы Минфина РФ

В Белоруссии арестованы счета супруги замглавы российского Минфина Андрея Круглова.
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Суд арестовал четверых московских врачей, обвиняемых в торговле детьми

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Суду представили фото с избитым Эмбер Херд Джонни Деппом

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МИД Польши обвинил Россию в дезинформации из-за звонка пранкеров Дуде

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Ключевой признак осложнений от коронавируса назван

Французские ученые выявили основную отличительную черту пациентов, находящихся в группе риска развития осложнений на фоне коронавируса.
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Курс доллара на открытии торгов Мосбиржи вырос до 71,2 рубля

Курс доллара на открытии торгов Московской биржи поднялся на 0,3%, до 71,2 рубля, курс евро - на 0,2%, до 81,15 рубля, свидетельствуют данные торговой площадки на 10:00 мск.
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Путин перенес поездку в Крым на церемонию закладки новых кораблей ВМФ

Президент России Владимир Путин перенес намеченную ранее рабочую поездку в Крым для участия в церемонии закладки военных кораблей и проведет в Москве первое совещание по предстоящему бюджетному процессу, сообщил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.
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Минфин не рассматривал изъятие накоплений граждан

Минфин не рассматривал принудительное использований средств на счетах граждан, чтобы профинансировать дефицит федерального бюджета.
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В России запретят устанавливать подержанные автозапчасти

В России запретят устанавливать подержанные запчасти, которые могут влиять на безопасность машины.
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Общество

В Думу внесли проект о штрафах до ₽15 млн за отказ удалить информацию

В Госдуму внесли законопроект, предусматривающий введение штрафов за отказ владельцев сайтов и интернет-ресурсов удалить информацию по требованию закона.
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Гончаренко: «Локомотив» после ухода Сёмина мало изменился. Во многом увидим команду Палыча

Преимущество будет иметь команда, которая подойдёт к игре более свежей. «Локомотив» после ухода Сёмина мало изменился.
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Toyota обновила топовый Land Cruiser 200 в России

С 15.07.2020 г. начали принимать заказы на обновленный «топовый» вариант Executive Lounge легендарной Land Cruiser 200 автобренда Toyota.
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Заммэра Томска задержали по подозрению в получении взятки

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В Краснодарском крае режим повышенной готовности продлён до 3 августа

Режим повышенной готовности на территории Краснодарского края продлён до 3 августа.
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Украинский ЗАЗ не подтвердил информацию о сборке машин Lada

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Футбол

Федун предложил создать хэштег о судействе «Спартака»

Несмотря на позитивный итог встречи, владелец "Спартака" Леонид Федун не удержался от едких комментариев в адрес арбитров и даже предложил запустить хэштег в поддержку его команды.
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