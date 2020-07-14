Энергетика

МонаВистаМонаВистаГазпром утвердил окончательную индексацию цен на газ в 2020 году

"Газпром" повысит отпускные цены на природный газ, решение об окончательной индексации уже принимается. Об этом заявил начальник управления департамента ПАО "Газпром" Алексей Андреев, передает Газета.ру.
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Число выявленных случаев коронавирусной инфекции COVID-19 в Бразилии превысило 2 млн.
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«Поздним вечером 14 июля текущего года и.о. замначальника ОМВД, действуя по предварительной договоренности со своим руководителем, в парке г. Судак лично получил взятку в 75 тысяч рублей», — уточнили в следственных органах.
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В Сан-Диего потушили пожар на военном корабле США

Пожарным удалось потушить возгорание на борту десантного корабля Bonhomme Richard на американской военной базе в Сан-Диего.
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