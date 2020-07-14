Энергетика
МонаВистаГазпром утвердил окончательную индексацию цен на газ в 2020 году
"Газпром" повысит отпускные цены на природный газ, решение об окончательной индексации уже принимается. Об этом заявил начальник управления департамента ПАО "Газпром" Алексей Андреев, передает Газета.ру.
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«Газпром» официально подтвердил предстоящую индексацию цен на газ в России
Экономика сегодня14 июля в 10:54
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Общество
Суд в США одобрил экстрадицию осужденного экс-менеджера Volkswagen в ФРГ
Суд в американском Детройте одобрил экстрадицию в Германию бывшего топ-менеджера автоконцерна Volkswagen Оливера Шмидта, осужденного в США за участие в "дизельном скандале" сообщает издание Detroit News.
ПРАЙМ 18:32
Происшествия
В Москве полицейского задержали за взятку в 1,5 млн рублей
Правоохранительные органы задержали сотрудника московского управления наркоконтроля при попытке получить взятку в размере 1,5 млн рублей, передаёт РИА Новости со ссылкой на столичный главк МВД.
RT на русском 16:42
Игры
Авторы Trans-Siberian Railway Simulator показали подготовку поезда
Издательство PlayWay и польская студия Pentacle в новом трейлере симулятора Trans-Siberian Railway Simulator показали фрагменты игрового процесса.
Чемпионат вчера в 15:55
Культура
Мужской хор Карелии одержал победу во всероссийском конкурсе
Мужской хор Карелии одержал победу во всероссийском конкурсе. Об этом сообщает Минкульт России.
ГТРК Карелия 11:40
Кино
Стриминг-сервис Netflix назвал топ-10 своих самых популярных фильмов
Телеканал 360° 09:29
Армия и оружие
Новая эпоха: ракетный комплекс С-500 высоко оценили в Египте
В Египте высоко оценили российский зенитный ракетный комплекс С-500.
Российская газета 04:22
Армия и оружие
В России создан новый легкий бронеавтомобиль Стрела
Военно-промышленная компания ВПК сообщила о разработке нового легкого бронеавтомобиля Стрела, который можно транспортировать на внешней подвеске вертолета типа Ми-8.
Ladaonline вчера в 06:33
Авто
Седан Toyota Camry обновился в Северной Америке
Японский концерн Toyota презентовал модернизированную Toyota Camry для рынка Северной Америки.
Новые автомобили 12:18
Шоу-бизнес
Гарик Харламов оказался инициатором развода с Кристиной Асмус
В последнем списке богатых и знаменитых Forbes 39-летний Харламов на 20-м месте с годовым заработком $2,9 млн. 22 июня Харламов и Асмус в соцсетях сообщили о своем решении развестись.
Известия 18:26
Общество
Число случаев коронавируса в Бразилии превысило 2 млн
Число выявленных случаев коронавирусной инфекции COVID-19 в Бразилии превысило 2 млн.
RT на русском 18:19
Энергетика
Минэнерго ждет стабилизации цен на бензин в рознице в июле
Цены на бензин Аи-95 в российской рознице в июне выросли на 1%, на бензин Аи-92 - на 0,8%. Однако в июле ситуация должна стабилизироваться, так как оптовые цены начали снижаться.
ТАСС 14:08
Происшествия
Суд вынес приговор впустившему убийцу в детсад Нарьян-Мара охраннику
Суд признал виновным охранника, впустившего убийцу шестилетнего ребёнка в детский сад в Нарьян-Маре, и приговорил его к двум с половиной годам колонии общего режима, сообщил Следственный комитет России.
RT на русском 15:16
Происшествия
Историк Соколов назвал травлю причиной убийства аспирантки Ещенко
Российская газета вчера в 09:18
Здоровье
Роспотребнадзор призывает продлить бессрочно масочный режим
Руководитель отдела клинических исследований Роспотребнадзора России отметила, что с наступлением осенне-зимнего периода существенно увеличится вероятность заражения ОРВИ и гриппом.
РИА ОмскПресс 09:16
Политика
В Ереване протестующие облили борщом посольство Украины
Ruposters.ru вчера в 10:09
Политика
Китай ввел санкции против компании из США за продажу оружия Тайваню
Китай принял решение о введении санкций в отношении американской компании Lockheed Martin - главного контрагента в последнем плане США по продаже оружия Тайваню.
Труд 14 июля в 10:30
Космос
Ученые США начали новые поиски черной дыры в Солнечной системе
В прошлом году специалисты предположили, что девятая планета в Солнечной системе является первичной чёрной дырой, размер которой довольно мал, не превышает и мяча.
ToDay News Ufa 06:41
Футбол
«Локомотив» победил ЦСКА и гарантировал себе участие в Лиге чемпионов
«Локомотив» на своем поле победил ЦСКА в рамках 29-го тура «Тинькофф Российской премьер-лиги» и обеспечил себе минимум бронзовые медали чемпионата России по футболу и участие в квалификации Лиги чемпионов.
Известия 15:47
Происшествия
Начальник отдела МВД Судака задержан при получении взятки
«Поздним вечером 14 июля текущего года и.о. замначальника ОМВД, действуя по предварительной договоренности со своим руководителем, в парке г. Судак лично получил взятку в 75 тысяч рублей», — уточнили в следственных органах.
REGNUM 09:23
Общество
Мосгорсуд признал законным арест обвиняемого в госизмене Сафронова
Мосгорсуд признал законным арест советника главы «Роскосмоса» Ивана Сафронова, обвиняемого в госизмене.
Известия 11:17
Политика
Зеленский призвал украинцев объединиться ради возвращения территорий
Президент Украины Владимир Зеленский в четверг, 16 июля, призвал сограждан объединиться с целью возвращения территорий, которые потеряла страна.
Известия 15:55
Авто
Tesla снизила стоимость электрического кроссовера Model Y на $3000
Новые автомобили 14 июля в 07:11
Общество
Twitter: взлом аккаунтов произошел при участии сотрудников соцсети
Злоумышленникам удалось получить доступ к более чем 50 аккаунтам сети, в том числе страниц Илона Маска, Билла Гейтса, Барака Обамы, Джеффа Безоса, Канье Уэста, Apple и других.
Evo-rus.com 10:39
Армия и оружие
Индийских военных заинтересовал российский «Спрут»
Минобороны Индии занялось срочной закупкой военной техники на фоне развертывания Китаем легких танков Type 15 в приграничных районах.
ИнфоШОС 10:27
Космос
Спасительный астероид
Неожиданный вариант отыскали ученые, которые изучали причины знаменитого Ордовикского вымирания.
Российская газета 13:34
Армия и оружие
В Минобороны назвали цель выхода США из Договора по открытому небу
США решили выйти из Договора по открытому небу (ДОН), желая взять под контроль весь космос и стремясь избежать инспекции американской территории.
РБК 18:43
Происшествия
В Сан-Диего потушили пожар на военном корабле США
Пожарным удалось потушить возгорание на борту десантного корабля Bonhomme Richard на американской военной базе в Сан-Диего.
RT на русском 17:58