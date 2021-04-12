Будьте в Плюсе
Главное
Экономика
США
Экономика
Видео
Экономика
Интересное
Экономика
Политика
Экономика
Общество
Экономика
Экономика
В мире
Спорт
Происшествия
Культура
Технологии
Наука
Авто
Экономика
ТАСС

«Газпром» утвердил проект газопровода «Союз Восток»

Утвержден технико-экономический анализ (ТЭА) проекта строительства магистрального газопровода "Союз Восток", который пройдет по территории Монголии и станет продолжением российского газопровода "Сила Сибири - 2". Об этом говорится в сообщении "Газпрома".В источнике
Lenta.ru
Общественная служба новостей
ФАН
SM News Чита
Zabnews.ru
Rusvesna.su
Деловое.ТВ
OilCapital.ru
Dprom.online
Экономика сегодня
Коммерсантъ
ZAB.RU
Иркутск Сегодня
ИА АРД
iReactor
ПолитРоссия
Байкал Медиа Консалтинг
Евразия Daily
Ruposters.ru
RuNews24.ru
The Moscow Post
ПРАЙМ
Известия
Интерфакс - Россия
Инфо24

Подробнее о событии

«Газпром» наметил путь через Монголию

Коммерсантъ12 апреля в 14:37

«Газпром» утвердил ТЭА проекта газопровода для экспорта в Китай через Монголию

Деловое.ТВ12 апреля в 09:20

Перспективы «Силы Сибири – 2» зависят от газового спроса в КНР

Экономика сегодня12 апреля в 12:24

«Газпром» просчитал эффект от «Силы Сибири-2»

Lenta.ru12 апреля в 10:12

«Газпром» утвердил проект газопровода «Союз Восток»

ТАСС12 апреля в 10:05

Проект газопровода «Союз Восток» прошел предварительное утверждение

ФАН12 апреля в 13:27

Утвержден анализ проекта газопровода «Союз Восток» через Монголию

Центр энергетической экспертизы12 апреля в 08:59
Интересное

Суд обязал Google восстановить аккаунт «Царьграда» на YouTube

Арбитражный суд Москвы удовлетворил иск "Царьграда" к Google, решив, что аккаунт телеканала на YouTube, заблокированный из-за санкций США, должен быть восстановлен, а его владельцу возвращены утерянные за монетизацию контента средства, сообщил "Интерфаксу" Валерий Рукобратский, пресс-секретарь владельца СМИ Константина Малофеева.
Интерфаксвчера в 16:14

«Талибан» отказался от участия в конференциях до вывода иностранных сил из Афганистана

Делегация запрещенного в РФ движения «Талибан» не будет участвовать ни в каких конференциях по Афганистану, пока все иностранные силы не покинут страну, объявил член политбюро движения Мухаммед Наим.
Коммерсантъвчера в 16:55