«Газпром» утвердил проект газопровода «Союз Восток»
Утвержден технико-экономический анализ (ТЭА) проекта строительства магистрального газопровода "Союз Восток", который пройдет по территории Монголии и станет продолжением российского газопровода "Сила Сибири - 2". Об этом говорится в сообщении "Газпрома".В источнике
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Утвержден анализ проекта газопровода «Союз Восток» через Монголию
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