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ТАСС

«Газпром» утвердил проект газопровода «Союз Восток»

Утвержден технико-экономический анализ (ТЭА) проекта строительства магистрального газопровода "Союз Восток", который пройдет по территории Монголии и станет продолжением российского газопровода "Сила Сибири - 2". Об этом говорится в сообщении "Газпрома".В источнике
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«Газпром» наметил путь через Монголию

Коммерсантъвчера в 14:37

Утвержден анализ проекта газопровода «Союз Восток» через Монголию

Центр энергетической экспертизывчера в 08:59

Перспективы «Силы Сибири – 2» зависят от газового спроса в КНР

Экономика сегоднявчера в 12:24

«Газпром» просчитал эффект от «Силы Сибири-2»

Lenta.ruвчера в 10:12

«Газпром» утвердил проект газопровода «Союз Восток»

ТАССвчера в 10:05

«Газпром» утвердил ТЭА проекта газопровода для экспорта в Китай через Монголию

Деловое.ТВвчера в 09:20

Проект газопровода «Союз Восток» прошел предварительное утверждение

ФАНвчера в 13:27
Интересное

В Миннесоте застрелившая афроамериканца офицер и шеф полиции подали в отставку

Офицер полиции американского города Бруклин-Сентер (штат Миннесота) Ким Поттер и начальник городского полицейского управления Тим Гэннон подали в отставку, сообщил мэр города Майк Эллиотт.
Коммерсантъ15:08

Максим Власов проиграл в бою за титул чемпиона мира в весовой категории до 79,38 кг

Россиянин Максим Власов решением судей проиграл американцу Джо Смиту-младшему в бою за титул чемпиона мира по версии Всемирной боксерской организации (WBO) в весовой категории до 79,38 кг.
Газета.Ru11 апреля в 05:41

Минздрав Белоруссии заявил о начале третьей волны коронавируса

Министерство здравоохранения Белоруссии сообщило о росте заболеваемости коронавирусной инфекцией в республике, в том числе тяжелыми пневмониями коронавирусной этиологии, заявив о начале третьей волны COVID-19.
ТАСС08:37

КДК РФС не получал видео с визитом предполагаемого сотрудника «Спартака» в судейскую

Председатель Контрольно-дисциплинарного комитета Российского футбольного союза (КДК РФС) Артур Григорьянц заявил, что комитет не получал опубликованную в СМИ видеозапись с человеком, похожим на начальника «Спартака» Василия Козловцева, заходящим в судейскую комнату перед матчем 25-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ) с «Локомотивом».
RT на русском14:24