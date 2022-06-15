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«Газпром» уведомил итальянскую Eni о сокращении поставок газа в среду на 15 процентов

Французская энергетическая корпорация Engie зафиксировала снижение поставок газа из России, сообщило Reuters со ссылкой на пресс-службу компании.
РИА Новости
«Eni подтверждает, что «Газпром» сообщил об ограниченном сокращении поставок газа на сегодня примерно на 15%», — приводит ТАСС сообщение пресс-службы компании.
RT на русском
"Газпром" 14 июня сообщил, что может использовать только три газоперекачивающих агрегата на компрессорной станции "Портовая" из-за того, что немецкий концерн Siemens вовремя не вернул оборудование после ремонта.
РИА Новости
На следующий день российская компания заявила, что останавливает на "Портовой" еще одну газотурбину Siemens и с 16 июня сможет поставлять в "Северный поток" не более 67 миллионов кубометров газа в сутки при плановых 167 миллионах.
РИА Новости

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