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«Газпром» уведомил итальянскую Eni о сокращении поставок газа в среду на 15 процентов

"Газпром" уведомил итальянскую компанию Eni о сокращении поставок газа на 15 процентов.
РИА Новости
"Поставки сокращены примерно на 15% на день среды", — сказал собеседник агентства.
РИА Новости
В то же время в начале мая итальянское издание Corriere della Sera со ссылкой на данные операторов газопроводов, обслуживающих маршруты через Украину, сообщало о закачке рекордных объемов российского газа.
РИА Новости
Вице-премьер России Александр Новак ранее заявил, что около половины из 54 компаний — клиентов «Газпром экспорта» открыли рублёвые счета для оплаты российского газа.
RT на русском

Подробнее о событии

«Газпром» уведомил итальянскую Eni о сокращении поставок газа в среду на 15 процентов
РИА Новости06:55
«Газпром» уведомил Италию о сокращении поставок газа
Московский Комсомолец06:10
Eni получила от «Газпрома» уведомление о сокращении поставок газа в Италию
ТАСС06:46
«Газпром» уведомил компанию Eni о сокращении поставок газа в Италию
Комсомольская правда06:51
«Газпром» уведомил итальянских партнеров о сокращении поставок топлива
ФАН06:01
Eni сообщила о сокращении поставок российского газа в Италию
Российская газета05:49
Итальянская компания Eni получила от «Газпрома» уведомление о сокращении поставок газа
RT на русском05:41

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