Посол Луганской народной республики Родион Мирошник в своем Telegram-канале заявил, что украинские военные сорвали запланированную на среду, 15 июня, эвакуацию мирного населения с занимаемого ВСУ химического предприятия "Азот" в Северодонецке.
Ранее в среду Медведев опубликовал пост, в котором рассказал, что видел сообщение, согласно которому Украина "по ленд-лизу хочет получить от своих заокеанских хозяев СПГ с оплатой поставки через два года".
В городе Золочев (Львовская область) крылатыми ракетами «Калибр» уничтожен склад боеприпасов к оружию, переданному Украине странами НАТО, в том числе к американским 155-мм гаубицам M777, сообщил официальный представитель Минобороны России генерал-лейтенант Игорь Конашенков.
Белорусская прокуратура изучает деятельность деда польского президента Анджея Дуды, который входил в украинский карательный батальон в годы Великой Отечественной войны и действовал на территории Минской и Витебской областей.