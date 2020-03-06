Энергетика
News.ru«Газпром» сообщил, что поставки газа в Китай идут в штатном режиме
Поставки идут в штатном режиме, — цитирует ТАСС сообщение. Отмечается, что ранее появилась информация, что крупнейший китайский импортер газа Petrochina объявил форс-мажор из-за ситуации с коронавирусом. Опасная болезнь зародилась в Китае в конце декабря 2019 года.
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