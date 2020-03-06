Китайская сторона не уведомляла российский Газпром о форс-мажоре из-за ситуации с коронавирусом. Об этом сообщил 5 марта представитель компании. Он отметил, что газ поставляется Китаю в штатном режиме.

Газпром: уведомлений от Китая о форс-мажоре не было

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