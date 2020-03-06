Энергетика

REGNUMREGNUMГазпром: уведомлений от Китая о форс-мажоре не было

Китайская сторона не уведомляла российский Газпром о форс-мажоре из-за ситуации с коронавирусом. Об этом сообщил 5 марта представитель компании. Он отметил, что газ поставляется Китаю в штатном режиме.
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«Новатэк» заверил, что «Ямал СПГ» и партнеры из КНР исполняют обязательства по поставкам

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Экспорт газа из Казахстана в Китай продолжится в согласованных объемах

Красная веснавчера в 10:38

Газпром: уведомлений от Китая о форс-мажоре не было

REGNUM05 марта в 08:09

«Газпром» сообщил, что поставки газа в Китай идут в штатном режиме

News.ru05 марта в 10:47

«Газпром» не останавливал поставки газа в Китай

ГЛАС.RU05 марта в 08:37

Поставки в Китай российского газа идут в штатном режиме

Финмаркет05 марта в 10:45

Поставки газа по «Силе Сибири» могут остановить из-за коронавируса

ЭКД05 марта в 22:35
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Комментарии

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Сенатор Франц Клинцевич прокомментировал сообщения о том, что следователи по делу о крушении малайзийского "Боинга" в Донбассе планировали выйти на российских свидетелей, не поставив в известность Москву.
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Президент России Владимир Путин пообщался с жителями Иванова, собравшимися у входа в детскую поликлинику №6, которую глава государства посетил в пятницу, 6 марта.
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В главном бою вечера, прошедшем в неспешном темпе, чемпион UFC в среднем весе нигериец Исраэль Адесанья взял верх по очкам над кубинцем Йоэлем Ромеро.
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Эрдоган заявил о праве Турции на самостоятельные действия в Сирии

Турция оставляет за собой право своими силами добиться целей операции «Весенний щит», если Россия «не выполнит обязательства по Сирии», заявил турецкий президент Реджеп Тайип Эрдоган.
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Климкин предрек катастрофу для Киева на День Победы 9 мая

Визиты лидеров западных держав на День Победы в Москву грозят обернуться катастрофой, заявил экс-глава МИД Украины Павел Климкин.
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Отрывок песни Little Big для Евровидения попал в Сеть

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Объявлен состав женской сборной РФ по биатлону на этап КМ в Финляндии

Главный тренер сборной России по биатлону Анатолий Хованцев объявил состав женской команды на восьмой этап Кубка мира в финском Контиолахти.
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«Спартак» обыграл «Динамо» и сравнял счёт в серии плей-офф КХЛ

Московский «Спартак» на своём льду одержал победу над столичным «Динамо» в четвёртом матче серии первого раунда плей-офф Континентальной хоккейной лиги (КХЛ).
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Пресняков-старший раскритиковал шоу «Голос» из-за предвзятости

По словам Преснякова, шоу «Маска» лишь условно можно назвать вокальным, поскольку голоса участников изменены.
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Общество

В России зафиксированы три новых случая заболевания коронавирусом

Три новых случая заболевания коронавирусом зарегистрированы в России.
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В Омске нашли женщину со страховой пенсией 52 тыс. руб

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Общество

Родные жертв крушения Boeing в Донбассе снова пристыдили Россию

Участники акции заявили, что не обвиняют Россию в том, что та сбила Boeing, но протестуют «против отсутствия сотрудничества» со стороны российского государства в расследовании атаки и поэтому решили снова пристыдить Москву.
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Власти Германии из-за коронавируса призывают отменить общественные мероприятия, где могут поучаствовать больше тысячи человек, передает "Интерфакс" со ссылкой на министра здравоохранения ФРГ Йенса Шпана.
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Зеленский рассказал о сложностях в переговорах с Путиным

Президент Украины Владимир Зеленский рассказал, что ему тяжело даются переговоры с российским коллегой Владимиром Путиным.
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Число погибших при обрушении отеля в китайской провинции Фуцзянь возросло до 10 человек.
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Мишустин подписал распоряжение о выделении 18,3 млрд рублей медикам

Премьер-министр России Михаил Мишустин подписал распоряжение о выделении 18,3 млрд рублей на софинансирование расходов медицинских организаций на оплату труда врачей и среднего медицинского персонала.
Газета.Ru вчера в 06:32
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Посольство Украины в США потребовало от Vox переделать карту с Крымом

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В ВОЗ не надеются на исчезновение коронавируса к лету

Исполнительный директор программы ВОЗ по чрезвычайным ситуациям в области здравоохранения Майкл Райан заявил, что исчезновение коронавируса COVID-19 летом можно будет считать подарком судьбы.
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На мероприятии герцогиня рассказала о характере маленького сына.
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Три человека погибли и девять пострадали на пожаре в Удмуртии

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В «Роснефти» рассказали о вреде соглашения ОПЕК+ для России

По мнению пресс-секретаря, на первом этапе соглашение ОПЕК+, возможно, и сыграло свою роль, однако скорее как психологический фактор.
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