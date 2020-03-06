Энергетика
REGNUMГазпром: уведомлений от Китая о форс-мажоре не было
Китайская сторона не уведомляла российский Газпром о форс-мажоре из-за ситуации с коронавирусом. Об этом сообщил 5 марта представитель компании. Он отметил, что газ поставляется Китаю в штатном режиме.
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Комментарии
Общество
В Москве введен режим повышенной готовности из-за коронавируса
Мэр Москвы Сергей Собянин подписал указ о введении режима повышенной готовности из-за угрозы распространения в городе коронавируса.
Политика
Клинцевич заявил, что следствие по MH17 «пошло по беспределу»
Сенатор Франц Клинцевич прокомментировал сообщения о том, что следователи по делу о крушении малайзийского "Боинга" в Донбассе планировали выйти на российских свидетелей, не поставив в известность Москву.
Кино
Создатели «Игры престолов» получили небольшие роли в сериале HBO
Политика
В Иванове девушка попросила Путина взять ее замуж
Президент России Владимир Путин пообщался с жителями Иванова, собравшимися у входа в детскую поликлинику №6, которую глава государства посетил в пятницу, 6 марта.
Единоборства
Адесанья отстоял титул UFC, победив по очкам Ромеро
В главном бою вечера, прошедшем в неспешном темпе, чемпион UFC в среднем весе нигериец Исраэль Адесанья взял верх по очкам над кубинцем Йоэлем Ромеро.
Спорт
Большунов выиграл марафон на этапе Кубка мира
Российский лыжник Александр Большунов выиграл марафонскую гонку на этапе Кубка мира в норвежском Холменколлене.
Футбол
ФК «Сочи» обыграл «Урал» в матче чемпионата России
Политика
Эрдоган заявил о праве Турции на самостоятельные действия в Сирии
Турция оставляет за собой право своими силами добиться целей операции «Весенний щит», если Россия «не выполнит обязательства по Сирии», заявил турецкий президент Реджеп Тайип Эрдоган.
Политика
Климкин предрек катастрофу для Киева на День Победы 9 мая
Визиты лидеров западных держав на День Победы в Москву грозят обернуться катастрофой, заявил экс-глава МИД Украины Павел Климкин.
Музыка
Отрывок песни Little Big для Евровидения попал в Сеть
Общество
Слепаков записал провокационную песню к 8 Марта
Российский юморист, сценарист и продюсер Семен Слепаков записал посвященную 8 Марта песню, в которой высмеял недавний инцидент с фитнес-тренером Яной Даньковой, накричавшей на таксиста в Подмосковье.
Биатлон
Объявлен состав женской сборной РФ по биатлону на этап КМ в Финляндии
Главный тренер сборной России по биатлону Анатолий Хованцев объявил состав женской команды на восьмой этап Кубка мира в финском Контиолахти.
Хоккей
«Спартак» обыграл «Динамо» и сравнял счёт в серии плей-офф КХЛ
Московский «Спартак» на своём льду одержал победу над столичным «Динамо» в четвёртом матче серии первого раунда плей-офф Континентальной хоккейной лиги (КХЛ).
Культура
Пресняков-старший раскритиковал шоу «Голос» из-за предвзятости
По словам Преснякова, шоу «Маска» лишь условно можно назвать вокальным, поскольку голоса участников изменены.
Общество
В России зафиксированы три новых случая заболевания коронавирусом
Три новых случая заболевания коронавирусом зарегистрированы в России.
Общество
Родные жертв крушения Boeing в Донбассе снова пристыдили Россию
Участники акции заявили, что не обвиняют Россию в том, что та сбила Boeing, но протестуют «против отсутствия сотрудничества» со стороны российского государства в расследовании атаки и поэтому решили снова пристыдить Москву.
Наука
Ученые смогли наблюдать за воспоминаниями в человеческом мозге
Во время клинического исследования пациентов с лекарственно-устойчивой эпилепсией команда ученых в реальном времени отслеживала электрическую активность мозга.
Общество
Германия рекомендуют отменить массовые мероприятия из-за коронавируса
Власти Германии из-за коронавируса призывают отменить общественные мероприятия, где могут поучаствовать больше тысячи человек, передает "Интерфакс" со ссылкой на министра здравоохранения ФРГ Йенса Шпана.
Политика
Зеленский рассказал о сложностях в переговорах с Путиным
Президент Украины Владимир Зеленский рассказал, что ему тяжело даются переговоры с российским коллегой Владимиром Путиным.
Шоу-бизнес
Ольга Зуева снялась обнаженной перед родами
Зуева позирует голой на берегу океана, на пляже, при этом снимок был сделан еще несколько недель, а то и несколько месяцев назад, когда Зуева еще находилась в положении.
Шоу-бизнес
Как пластическая операция преобразила Надежду Бабкину
Происшествия
Число жертв обрушения отеля в Китае достигло десяти
Число погибших при обрушении отеля в китайской провинции Фуцзянь возросло до 10 человек.
Общество
Мишустин подписал распоряжение о выделении 18,3 млрд рублей медикам
Премьер-министр России Михаил Мишустин подписал распоряжение о выделении 18,3 млрд рублей на софинансирование расходов медицинских организаций на оплату труда врачей и среднего медицинского персонала.
Общество
В ВОЗ не надеются на исчезновение коронавируса к лету
Исполнительный директор программы ВОЗ по чрезвычайным ситуациям в области здравоохранения Майкл Райан заявил, что исчезновение коронавируса COVID-19 летом можно будет считать подарком судьбы.
Общество
Меган Маркл рассказала о характере 10-месячного сына
На мероприятии герцогиня рассказала о характере маленького сына.
Энергетика
В «Роснефти» рассказали о вреде соглашения ОПЕК+ для России
По мнению пресс-секретаря, на первом этапе соглашение ОПЕК+, возможно, и сыграло свою роль, однако скорее как психологический фактор.