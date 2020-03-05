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REGNUMГазпром: уведомлений от Китая о форс-мажоре не было
Китайская сторона не уведомляла российский Газпром о форс-мажоре из-за ситуации с коронавирусом. Об этом сообщил 5 марта представитель компании. Он отметил, что газ поставляется Китаю в штатном режиме.
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«Реал» уступил «Бетису» в 27-м туре чемпионата Испании
Футболисты мадридского "Реала" на выезде проиграли "Бетису" в матче 27-го тура чемпионата Испании.
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В ПФР объяснили, за счет чего можно получить пенсию в 50 тысяч рублей
Существенно увеличить размер пенсии может ежемесячная денежная выплата (ЕДВ), предусмотренная государством для отдельных категорий граждан, заявила "Вечерней Москве" глава отдела по взаимодействию со СМИ отделения ПФР по Москве и Московской области Марина Густова.
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Неизвестный открыл стрельбу в парижской мечети
Неизвестный открыл стрельбу на территории мечети на северо-востоке Парижа вечером в воскресенье, один человек получил ранения, сообщает телеканал BFMTV.
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Путин поручил провести в России миграционную реформу
Президент Владимир Путин дал своей администрации и правительству ряд поручений по реформированию миграционных режимов и институтов гражданства России, сообщается на сайте Кремля.
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Из Google Play Store пропало тестовое приложение AnTuTu
Стало известно, что из магазина приложений Google Play Store пропал регулятор AnTuTu.
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Падение цен на нефть марки Brent до $45,7 за баррель оказалось не самым нижним пределом.
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Турция не собирается аннексировать часть территории Сирии, заявил президент страны Реджеп Тайип Эрдоган.
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Кожа часто реагирует первой, когда возникают внутренние заболевания.
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Рубин — Крылья Советов 0:1
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Renault станет первой компанией в России, которая реализует технологию обновления информационно-развлекательной системы автомобиля «по воздуху».
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Юморист Семен Слепаков записал провокационную песню к 8 Марта
Российский юморист, продюсер и сценарист Семен Слепаков записал к 8 Марта песню, в которой высмеял инцидент с фитнес-тренером Яной Даньковой, накричавшей на таксиста в Подмосковье.
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"Газета.Ru" провела текстовую онлайн-трансляцию матча. "Спартак" сравнял счет в серии до четырех побед — 2-2.
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Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху заявил, что если будут предприняты новые шаги относительно карантина по коронавирусу для возвращающихся из-за границы, то это коснется всех стран.
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«Бока Хуниорс» стала чемпионом Аргентины
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Ученые доказали наличие инопланетной жизни во Вселенной
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В Китае столетний мужчина вылечился от коронавируса
Столетний житель Китая вылечился от коронавируса и был выписан из больницы, передает агентство Синьхуа.
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Адесанья победил Ромеро и защитил титул чемпиона UFC
Боец смешанных единоборств из Новой Зеландии Исраэль Адесанья победил кубинцы Йоэля Ромеро в ходе турнира UFC 248 в Лас-Вегасе.
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В чипсетах Intel нашли неустранимую уязвимость
Уязвимость в процессорах Intel обнаружили российские эксперты. Ошибка может позволить легко взломать компьютер.