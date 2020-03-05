Энергетика

REGNUMREGNUMГазпром: уведомлений от Китая о форс-мажоре не было

Китайская сторона не уведомляла российский Газпром о форс-мажоре из-за ситуации с коронавирусом. Об этом сообщил 5 марта представитель компании. Он отметил, что газ поставляется Китаю в штатном режиме.
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Поставки газа по «Силе Сибири» могут остановить из-за коронавируса

ЭКД05 марта в 22:35

Bloomberg: В Китае объявили о приостановке импорта газа

Евразия Daily05 марта в 12:05
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