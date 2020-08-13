«Газпром» увеличил экспорт СПГ в I полугодии почти вдвое

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Экспорт сжиженного природного газа (СПГ) «Газпрома» увеличился в январе-июне 2020 года в 1,8 раза по сравнению с показателем за аналогичный период прошлого года и составил 4,544 млрд кубометров, следует из отчета компании. В I полугодии 2019 года компания экспортировала 2,599 млрд кубометров СПГ.