«Газпром» увеличил экспорт СПГ в I полугодии почти вдвое
Экспорт сжиженного природного газа (СПГ) «Газпрома» увеличился в январе-июне 2020 года в 1,8 раза по сравнению с показателем за аналогичный период прошлого года и составил 4,544 млрд кубометров, следует из отчета компании. В I полугодии 2019 года компания экспортировала 2,599 млрд кубометров СПГ.В источнике
С чего всё началось
«Газпром» в I полугодии сократил экспорт газа в Европу на 18%
В Центральной Европе объемы поставок российского газа сократились на 15% и составили 17,7 млрд куб. м. В страны СНГ "Газпром" в первом полугодии сократил экспорт газа на 15,8%, до 14,73 млрд куб. м. В частности, Белоруссия сократила закупку российского газа на 5%, до 9,06 млрд куб. м.
ТАССвчера в 08:11
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