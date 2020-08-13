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Rambler News Service
Rambler News Service

«Газпром» увеличил экспорт СПГ в I полугодии почти вдвое

Экспорт сжиженного природного газа (СПГ) «Газпрома» увеличился в январе-июне 2020 года в 1,8 раза по сравнению с показателем за аналогичный период прошлого года и составил 4,544 млрд кубометров, следует из отчета компании. В I полугодии 2019 года компания экспортировала 2,599 млрд кубометров СПГ.В источнике
С чего всё началось
ТАСС

«Газпром» в I полугодии сократил экспорт газа в Европу на 18%

В Центральной Европе объемы поставок российского газа сократились на 15% и составили 17,7 млрд куб. м. В страны СНГ "Газпром" в первом полугодии сократил экспорт газа на 15,8%, до 14,73 млрд куб. м. В частности, Белоруссия сократила закупку российского газа на 5%, до 9,06 млрд куб. м.
ТАССвчера в 08:11
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Rambler News Service

«Газпром» в I полугодии сократил экспорт газа в ближнее зарубежье на 16%

Rambler News Service05:05
АБН

«Газпром» на 18% сократил объем поставок газа в Европу

АБНвчера в 09:20
Росбалт

Экспорт российского газа в Турцию упал за полгода почти вдвое

Росбалтвчера в 11:59
ПРАЙМ

«Газпром» снизил поставки газа в Турцию в I полугодии в 1,7 раза

ПРАЙМвчера в 09:32
Коммерсантъ

Над «Газпромом» сжижаются тучи

Коммерсантъвчера в 15:58
Вестник Кавказа

«Газпром» уменьшил экспорт газа в Европу на 18%

Вестник Кавказавчера в 08:25
ТАСС

«Газпром» в I полугодии сократил экспорт газа в Европу на 18%

ТАССвчера в 08:11

Загитова поступает в РАНХиГС по направлению «Журналистика»

Олимпийская чемпионка в фигурном катании россиянка Алина Загитова поступает в Российскую академию народного хозяйства и государственной службы (РАНХиГС) по направлению "Журналистика", соответствующий документ опубликован на официальном сайте учебного учреждения.
Загитова поступает в РАНХиГС по направлению «Журналистика»
РИА Новости06:36

«Роснефть» зафиксировала 113 млрд рублей убытка за I полугодие

Чистый убыток компании "Роснефть", приходящийся на акционеров, по международным стандартам финансовой отчетности (МСФО) в январе - июне 2020 года составил 113 млрд рублей против прибыли в размере 325 млрд рублей годом ранее, чистая прибыль во втором квартале составила 43 млрд рублей.
ТАСС04:46
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В России разработали новый пистолет для Росгвардии

ЦНИИ точного машиностроения госкорпорации «Ростех» представил новый самозарядный пистолет под названием «Полоз», который предназначен для использования сотрудниками МВД и Росгвардии, говорится в сообщении «Ростеха».
РБК07:40
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Минпросвещения: в российских школах до 1 января 2021 года запрещены массовые мероприятия

Массовые мероприятия в школах России не будут проводиться до 1 января 2021 года, сообщил в пятницу министр просвещения Сергей Кравцов в интервью телеканалу "Россия-24".
Будущее России. Национальные проекты07:56

Тихановская призвала мэров провести митинги по всей Белоруссии

Кандидат в президенты Белоруссии Светлана Тихановская записала новое видеообращение, в котором призвала белорусские власти остановить насилие, а мэров городов — выступить инициаторами мирных акций.
RT на русском05:07
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Минобороны предложило засекретить все сведения об оборонной сфере

"Предлагается информацию, образующуюся при реализации мероприятий в области обороны и не составляющую государственную тайну, отнести на законодательном уровне к категории конфиденциальной", — уточняется в пояснительной записке к проекту внесения изменений в закон "Об обороне".
РИА Новости07:36
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