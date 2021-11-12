"Оператор ГТС Украины" предложил на аукционе транзитные мощности на 12 ноября в объеме до 9,8 млн куб. м в сутки через газораспределительную станцию "Суджа" и до 5,2 млн куб. м в сутки через станцию "Сохрановка".
Более 40 тыс. заражений выявляется второй день подряд, до этого на протяжении четырех дней, с 6 по 10 ноября, показатель оставался ниже указанной отметки, опускаясь на минимуме почти до 38 тыс. Больше всего заражений за минувшие сутки выявлено в Москве (5183), Санкт-Петербурге (3421), Московской (2726) и Самарской (1798) областях.
При рассмотрении законопроекта о бюджете ПФР в первом чтении 28 октября 2021 года, депутаты Государственной Думы и Председатель парламента Вячеслав Володин обратили внимание председателя правления ПФР Андрея Кигима на большие затраты Фонда при строительстве собственных зданий.
Украинский лидер Владимир Зеленский в ходе телефонного разговора с грузинским премьером Ираклием Гарибашвили заявил о недопустимости применения к экс-президенту Грузии Михаилу Саакашвили «непропорциональных мер принуждения».