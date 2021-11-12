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«Газпром» увеличил объем поставок топлива через Украину до 100 млн кубометров

Компания «Газпром» не стала бронировать на 11 ноября дополнительные мощности для транзита через Польшу и Украину.
Коммерсантъ
"Оператор ГТС Украины" предложил на аукционе транзитные мощности на 12 ноября в объеме до 9,8 млн куб. м в сутки через газораспределительную станцию "Суджа" и до 5,2 млн куб. м в сутки через станцию "Сохрановка".
ТАСС
"Газпром" также не забронировал дополнительные мощности по прокачке газа по трубопроводу "Ямал - Европа" через Польшу на 12 ноября, свидетельствуют данные GSA Platform.
ТАСС
Фактическая прокачка газа через территорию Украины 10 ноября составила 110 млн кубометров, следует из данных "Газпрома".
ТАСС

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