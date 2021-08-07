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«Газпром» увеличил отбор газа из хранилищ после пожара на Ямале

Пожар на заводе стабилизации конденсата на Ямале значительно повлиял на добычу газа Газпрома.
Агентство нефтегазовой информации
Как свидетельствуют данные портала Gas Infrastructure Europe, в день аварии, 5 августа, перешли в режим активного отбора хранилища Реден в Германии, Хайдах в Австрии и Бергермеер в Нидерландах.
Агентство нефтегазовой информации
По данным Интерфакса, также начался отбор газа из российских хранилищ.
Агентство нефтегазовой информации
Как сообщалось, в четверг произошел пожар на установке деэтанизации конденсата первой очереди Уренгойского завода по подготовке конденсата к транспортировке ООО "Газпром переработка".
Агентство нефтегазовой информации

С чего всё началось

«Газпром» начал активно отбирать газ из хранилищ после пожара в Уренгое

Пожар на заводе стабилизации конденсата на Ямале значительно повлиял на добычу газа "Газпрома", и компании пришлось экстренно начать отбор газа из подземных хранилищ в Европе и России.
Интерфакс6 августа в 14:31

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