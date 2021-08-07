Кабаева заявила, что Утяшева не имеет права комментировать судейство на Олимпиаде

Олимпийская чемпионка по художественной гимнастике Алина Кабаева отреагировала на слова бывшей спортсменки Ляйсан Утяшевой о том, что израильтянка Линой Ашрам "вырвала у российской спортсменки" Дины Авериной победу на Олимпиаде - 2020 в Токио.