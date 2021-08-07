ФАН«Газпром» увеличил отбор газа из хранилищ после пожара на ЯмалеПожар на заводе стабилизации конденсата на Ямале значительно повлиял на добычу газа Газпрома.Агентство нефтегазовой информацииКак свидетельствуют данные портала Gas Infrastructure Europe, в день аварии, 5 августа, перешли в режим активного отбора хранилища Реден в Германии, Хайдах в Австрии и Бергермеер в Нидерландах.Агентство нефтегазовой информацииПо данным Интерфакса, также начался отбор газа из российских хранилищ.Агентство нефтегазовой информацииКак сообщалось, в четверг произошел пожар на установке деэтанизации конденсата первой очереди Уренгойского завода по подготовке конденсата к транспортировке ООО "Газпром переработка".Агентство нефтегазовой информацииЧитать далееСвернутьФАНФАНИнфо24ЦарьградИА Красная ВеснаГолос ПравдыЭкономика сегодняС чего всё началось«Газпром» начал активно отбирать газ из хранилищ после пожара в УренгоеПожар на заводе стабилизации конденсата на Ямале значительно повлиял на добычу газа "Газпрома", и компании пришлось экстренно начать отбор газа из подземных хранилищ в Европе и России.Интерфакс6 августа в 14:31Подробнее о событии«Газпром», как передает «Интерфакс», перешел к активному отбору газа из хранилищ в Европе и РоссииЭхо Москвывчера в 22:22Рекордные цены на газ в Европе могут продержаться до весныВзгляд.рувчера в 12:15«Газпром» начал откачивать газ из хранилищ после пожара под Новым УренгоемИА Красная Веснавчера в 00:31«Газпром» увеличил отбор газа из хранилищ после пожара на ЯмалеФАНвчера в 13:18«Газпром» экстренно выкачивает газ из подземных хранилищ России и Европы после ЧП на ЯмалеИнфо24вчера в 17:37Из хранилищ России выкачивают газ после аварии. «Северного потока» это не коснулосьЦарьград6 августа в 15:42«Газпром» начал активно отбирать газ из хранилищ после пожара в УренгоеИнтерфакс6 августа в 14:31Показать ещёОценить47Поделиться