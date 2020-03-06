Энергетика

OilCapital.ruOilCapital.ru«Газпром» увеличил поставки газа в Турцию в январе 2020

1 фото
На 12% увеличился экспорт российского природного газа в Турцию в январе 2020 года — до 2,09 млрд кубометров, сообщила Федеральная таможенная служба (ФТС) России. В январе 2019 года «Газпром» поставил в Турцию 1,87 млрд кубометров.
Читать в источнике
Комментировать2

Комментарии

Происшествия

На телах умерших в Москве украинских шахматистов нашли следы уколов

Известия 03:52
Политика

Россия и Турция договорились о перемирии в Идлибе

Переговоры президентов России и Турции Владимира Путина и Реджепа Тайипа Эрдогана в четверг в Москве только с глазу на глаз заняли почти три часа и еще примерно два часа – в составе делегаций.
Ведомости вчера в 14:41
Общество

В Германии число случаев заражения коронавирусом достигло 196

Число подтвержденных случаев заражения новым типом коронавируса в Германии достигло 196 человек, сообщил институт Роберта Коха во вторник.
РИА Новости 03 марта в 12:22
Футбол

Семак назвал слова Федуна «элементарной человечной ошибкой»

По словам специалиста, Федун допустил «элементарную человечную ошибку», поскольку заранее известно, где будет проходить игра.
ProstoProSport 04:18
Здоровье

Онкологов обяжут проверять диагнозы детей в Москве из-за частых ошибок

Минздрав поручил Национальному медицинскому исследовательскому центру детской гематологии, онкологии и иммунологии (НМИЦ) им. Дмитрия Рогачева разработать регламент обязательной перепроверки биоматериала детей с онкологическими заболеваниями.
РБК вчера в 23:00
Экономика

Планы Минфина могут повысить нагрузку на ИП на 50 млрд

Планы Минфина могут привести к увеличению нагрузки на индивидуальных предпринимателей к 2024 году на 50 млрд.
Мой Брянск вчера в 23:19
Общество

Сотрудник СБУ рассказал о подробностях убийства комбата Гиви

В прошлом году бывший сотрудник СБУ Василий Прозоров информировал агентство, что организацией убийства занимались сотрудники Пятого управления СБУ (контрразведка) и Сил специальных операций украинской армии.
Известия 04:30
Футбол

Сёмин заявил, что в словах гендиректора «Локомотива» Кикнадзе много неточностей

Главный тренер «Локомотива» Юрий Сёмин отреагировал на слова генерального директора клуба Василия Кикнадзе о том, что совет директоров на ближайшем заседании рассмотрит несколько кандидатов на пост наставника команды.
RT на русском 04:31
Экономика

Секретный экспорт России составил более $55 млрд

Экспорт из России товаров скрытых категорий таможенной статистики (коды — SS, SSSS и т.д.), включая оружие, боеприпасы, военную технику, самолеты и природный газ, сократился в 2019 году на 13%.
РБК вчера в 16:00
Общество

В Москве введен режим повышенной готовности из-за коронавируса

Мэр Москвы Сергей Собянин подписал указ о введении режима повышенной готовности из-за угрозы распространения в городе коронавируса.
Коммерсантъ вчера в 13:31
Происшествия

Начальник УСБ полиции Кубани задержан по подозрению в крупной взятке

По данным следствия, "с 2016 по 2020 год вышеуказанные должностные лица, действуя в составе преступного сообщества, систематически получали в качестве взяток денежные средства" за совершение "заведомо незаконных действий" на стационарном посту ДПС "Успенский", расположенном на трассе "Кавказ" в Краснодарском крае.
Российская газета 04:14
Общество

Екатерина Диденко после похорон своего мужа накричала на дочь

После похорон блогер не выдержала и накричала на свою дочь. Избранник, а также ещё двое друзей стали жертвами несчастного случая.
Актуальные Новости вчера в 13:00
Армия и оружие

В ДНР заявили о возвращении ВСУ на позиции у Петровского в Донбассе

«В настоящее время наши наблюдатели на позициях у района разведения сил и средств №3 в районе Петровское — Богдановка зафиксировали возвращение оккупантов на рубежи внутри участка разведения и оборудование ими новых позиций», — сказал представитель ведомства.
RT на русском 02:50
Биатлон

Россия выразила Италии протест из-за обысков у биатлониста Логинова

Россия направила Италии официальный протест в связи с обыском на чемпионате мира по биатлону у российского спортсмена Александра Логинова.
Известия 03:28
Политика

В Крыму заявление премьера Украины о поставках воды сочли провокацией

Глава крымского парламента Владимир Константинов назвал провокационным заявление премьер-министра Украины о возможности возобновления поставок днепровской воды в Крым.
РИА Новости 04:20
Политика

МИД обвинил власти Нидерландов в давлении на суд по делу MH17

Действия властей Нидерландов свидетельствуют о давлении на окружной суд Гааги, где 9 марта 2020 года начнутся слушания по делу о крушении в июле 2014 года в Донбассе Boeing 777 авиакомпании Malaysia Airlines, заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова.
РБК 04:12
Хоккей

«Вашингтон» уступил «Рейнджерс» в НХЛ, Ковальчук забил дебютный гол

РИА Новости вчера в 23:28
Общество

Красноярский экономический форум перенесли из-за коронавируса

Красноярский экономический форум, запланированный на 19–21 марта, перенесли на неопределенный срок, сообщил начальник управления пресс-службы губернатора Максим Кудрявцев, передает ТАСС.
РБК 03:45
Авто

В марте дилеры начнут ставить новые автомобили на учет

Ожидается, что большинство компаний начнут ставить новый транспорт на учет уже к апрелю этого года.
Car.ru 03:29
Политика

Клишас: поправок в Конституцию о недвижимости чиновников не было

Ранее газета "Ведомости" сообщила, что запрет на владение иностранной недвижимостью не вошел в проект поправок в конституцию, так как десяткам парламентариев и чиновников пришлось бы отказаться от нее или уйти со своих постов.
РИА Новости 03:39
Политика

На встрече с Путиным Эрдогана преследовал дух разгрома турок

NewInform 02:13
Гаджеты

Android теперь можно установить на iPhone

Порт ставится на iPhone 7, 7 Plus с применением специального джейлбрейка.
ToDay News Ufa вчера в 03:57
Гаджеты

«Мегафон» запустил продажу смарт-часов по программе trade-in

Программа trade-in запускается более чем в 2 тысячах магазинах «Мегафона» в 520 российских городах.
Слово и Дело вчера в 05:27
Киберспорт

Valve наймет новых дизайнеров для проекта, связанного с Dota 2

По словам Стивенса, Valve срочно потребовались дизайнеры для проекта, связанного с Dota 2. Он также отметил, что соискатели должны проживать рядом с Сиэтлом.
CyberSport.ru 04:22
Общество

Минюст США намерен посадить Тинькова на 6 лет

Хотя Тиньков, предположительно, владел акциями TCS более чем на $1 миллиард, но подал в США налоговую декларацию за 2013 год, в которой указал доход менее $206 тысяч, и стоимость своих активов в размере $300 тысяч на момент выхода из гражданства США.
Вести.Ru 02:48
Общество

В США обвинили топ-менеджера Group-IB в киберпреступлениях

Одного из менеджеров известной российской компании Group-IB в США обвинили в причастности к киберпреступлениям, в частности взломе соцсети Formspring.
Вечерний курьер вчера в 23:36
Политика

«Яблоко» подало в суд на Путина из-за голосования по Конституции

В пятницу, 6 марта, стало известно, что партия «Яблоко» подала в Конституционный суд РФ иск к президенту Владимиру Путину.
Форпост Северо-Запад 04:16
Происшествия

В Москве работнице по ошибке перевели два миллиона

В одном из магазинов столицы работнице по ошибке начислили аванс почти в два миллиона рублей, сообщает агентство "Москва".
Российская газета 01:05
Происшествия

В смертельной аварии на липецкой трассе погибли сотрудники УФСИН

В Липецкой области 5 марта на 257 километре трассы «Орел-Тамбов» в Задонском районе при повороте на Рогожкино в смертельной аварии погибли трое сотрудников УФСИН.
ГТРК Липецк вчера в 10:05
Биатлон

Сливко стала второй в масс-старте на этапе Кубка IBU в Раубичах

Российская биатлонистка Виктория Сливко заняла второе место в масс-старте на восьмом этапе Кубка IBU в Раубичах (Беларусь).
Чемпионат 03:36
Как работают Яндекс.Новости?
Строительство "Турецкого потока"Больше новостей по теме
Главное