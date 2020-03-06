Энергетика
OilCapital.ru«Газпром» увеличил поставки газа в Турцию в январе 2020
На 12% увеличился экспорт российского природного газа в Турцию в январе 2020 года — до 2,09 млрд кубометров, сообщила Федеральная таможенная служба (ФТС) России. В январе 2019 года «Газпром» поставил в Турцию 1,87 млрд кубометров.
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Комментарии
Политика
Россия и Турция договорились о перемирии в Идлибе
Переговоры президентов России и Турции Владимира Путина и Реджепа Тайипа Эрдогана в четверг в Москве только с глазу на глаз заняли почти три часа и еще примерно два часа – в составе делегаций.
Общество
В Германии число случаев заражения коронавирусом достигло 196
Число подтвержденных случаев заражения новым типом коронавируса в Германии достигло 196 человек, сообщил институт Роберта Коха во вторник.
Футбол
Семак назвал слова Федуна «элементарной человечной ошибкой»
По словам специалиста, Федун допустил «элементарную человечную ошибку», поскольку заранее известно, где будет проходить игра.
Здоровье
Онкологов обяжут проверять диагнозы детей в Москве из-за частых ошибок
Минздрав поручил Национальному медицинскому исследовательскому центру детской гематологии, онкологии и иммунологии (НМИЦ) им. Дмитрия Рогачева разработать регламент обязательной перепроверки биоматериала детей с онкологическими заболеваниями.
Экономика
Планы Минфина могут повысить нагрузку на ИП на 50 млрд
Планы Минфина могут привести к увеличению нагрузки на индивидуальных предпринимателей к 2024 году на 50 млрд.
Общество
Сотрудник СБУ рассказал о подробностях убийства комбата Гиви
В прошлом году бывший сотрудник СБУ Василий Прозоров информировал агентство, что организацией убийства занимались сотрудники Пятого управления СБУ (контрразведка) и Сил специальных операций украинской армии.
Футбол
Сёмин заявил, что в словах гендиректора «Локомотива» Кикнадзе много неточностей
Главный тренер «Локомотива» Юрий Сёмин отреагировал на слова генерального директора клуба Василия Кикнадзе о том, что совет директоров на ближайшем заседании рассмотрит несколько кандидатов на пост наставника команды.
Экономика
Секретный экспорт России составил более $55 млрд
Экспорт из России товаров скрытых категорий таможенной статистики (коды — SS, SSSS и т.д.), включая оружие, боеприпасы, военную технику, самолеты и природный газ, сократился в 2019 году на 13%.
Общество
В Москве введен режим повышенной готовности из-за коронавируса
Мэр Москвы Сергей Собянин подписал указ о введении режима повышенной готовности из-за угрозы распространения в городе коронавируса.
Происшествия
Начальник УСБ полиции Кубани задержан по подозрению в крупной взятке
По данным следствия, "с 2016 по 2020 год вышеуказанные должностные лица, действуя в составе преступного сообщества, систематически получали в качестве взяток денежные средства" за совершение "заведомо незаконных действий" на стационарном посту ДПС "Успенский", расположенном на трассе "Кавказ" в Краснодарском крае.
Общество
Екатерина Диденко после похорон своего мужа накричала на дочь
После похорон блогер не выдержала и накричала на свою дочь. Избранник, а также ещё двое друзей стали жертвами несчастного случая.
Армия и оружие
В ДНР заявили о возвращении ВСУ на позиции у Петровского в Донбассе
«В настоящее время наши наблюдатели на позициях у района разведения сил и средств №3 в районе Петровское — Богдановка зафиксировали возвращение оккупантов на рубежи внутри участка разведения и оборудование ими новых позиций», — сказал представитель ведомства.
Биатлон
Россия выразила Италии протест из-за обысков у биатлониста Логинова
Россия направила Италии официальный протест в связи с обыском на чемпионате мира по биатлону у российского спортсмена Александра Логинова.
Политика
В Крыму заявление премьера Украины о поставках воды сочли провокацией
Глава крымского парламента Владимир Константинов назвал провокационным заявление премьер-министра Украины о возможности возобновления поставок днепровской воды в Крым.
Политика
МИД обвинил власти Нидерландов в давлении на суд по делу MH17
Действия властей Нидерландов свидетельствуют о давлении на окружной суд Гааги, где 9 марта 2020 года начнутся слушания по делу о крушении в июле 2014 года в Донбассе Boeing 777 авиакомпании Malaysia Airlines, заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова.
Хоккей
«Вашингтон» уступил «Рейнджерс» в НХЛ, Ковальчук забил дебютный гол
Общество
Красноярский экономический форум перенесли из-за коронавируса
Красноярский экономический форум, запланированный на 19–21 марта, перенесли на неопределенный срок, сообщил начальник управления пресс-службы губернатора Максим Кудрявцев, передает ТАСС.
Авто
В марте дилеры начнут ставить новые автомобили на учет
Ожидается, что большинство компаний начнут ставить новый транспорт на учет уже к апрелю этого года.
Политика
Клишас: поправок в Конституцию о недвижимости чиновников не было
Ранее газета "Ведомости" сообщила, что запрет на владение иностранной недвижимостью не вошел в проект поправок в конституцию, так как десяткам парламентариев и чиновников пришлось бы отказаться от нее или уйти со своих постов.
Гаджеты
Android теперь можно установить на iPhone
Порт ставится на iPhone 7, 7 Plus с применением специального джейлбрейка.
Гаджеты
«Мегафон» запустил продажу смарт-часов по программе trade-in
Программа trade-in запускается более чем в 2 тысячах магазинах «Мегафона» в 520 российских городах.
Киберспорт
Valve наймет новых дизайнеров для проекта, связанного с Dota 2
По словам Стивенса, Valve срочно потребовались дизайнеры для проекта, связанного с Dota 2. Он также отметил, что соискатели должны проживать рядом с Сиэтлом.
Общество
Минюст США намерен посадить Тинькова на 6 лет
Хотя Тиньков, предположительно, владел акциями TCS более чем на $1 миллиард, но подал в США налоговую декларацию за 2013 год, в которой указал доход менее $206 тысяч, и стоимость своих активов в размере $300 тысяч на момент выхода из гражданства США.
Общество
В США обвинили топ-менеджера Group-IB в киберпреступлениях
Одного из менеджеров известной российской компании Group-IB в США обвинили в причастности к киберпреступлениям, в частности взломе соцсети Formspring.
Политика
«Яблоко» подало в суд на Путина из-за голосования по Конституции
В пятницу, 6 марта, стало известно, что партия «Яблоко» подала в Конституционный суд РФ иск к президенту Владимиру Путину.
Происшествия
В Москве работнице по ошибке перевели два миллиона
В одном из магазинов столицы работнице по ошибке начислили аванс почти в два миллиона рублей, сообщает агентство "Москва".
Происшествия
В смертельной аварии на липецкой трассе погибли сотрудники УФСИН
В Липецкой области 5 марта на 257 километре трассы «Орел-Тамбов» в Задонском районе при повороте на Рогожкино в смертельной аварии погибли трое сотрудников УФСИН.
Биатлон
Сливко стала второй в масс-старте на этапе Кубка IBU в Раубичах
Российская биатлонистка Виктория Сливко заняла второе место в масс-старте на восьмом этапе Кубка IBU в Раубичах (Беларусь).