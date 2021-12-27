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«Газпром» увеличил суточный отбор газа из хранилищ на фоне холодов

Из-за аномально низких температур производственный комплекс Газпрома с 22 декабря работает в режиме осенне-зимних максимумов.
Взгляд.ру
«Для обеспечения надёжных поставок газа потребителям «Газпром», в частности, вывел суточный отбор газа из российских хранилищ на максимальный уровень за последние пять лет», — заявили в компании.
RT на русском
Поставки газа российским потребителям из газотранспортной системы «Газпрома» достигали 1656 млн куб. м в сутки, — говорится
 в сообщении.
News.ru
«Поставки газа европейским потребителям осуществляются согласно заявкам в полном объеме в соответствии с действующими контрактными обязательствами», — сообщила компания.
РБК

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