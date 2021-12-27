Компания«Газпром» увеличил суточный отбор газа из хранилищ на фоне холодовИз-за аномально низких температур производственный комплекс Газпрома с 22 декабря работает в режиме осенне-зимних максимумов.Взгляд.ру«Для обеспечения надёжных поставок газа потребителям «Газпром», в частности, вывел суточный отбор газа из российских хранилищ на максимальный уровень за последние пять лет», — заявили в компании.RT на русскомПоставки газа российским потребителям из газотранспортной системы «Газпрома» достигали 1656 млн куб. м в сутки, — говорится в сообщении.News.ru«Поставки газа европейским потребителям осуществляются согласно заявкам в полном объеме в соответствии с действующими контрактными обязательствами», — сообщила компания.РБКЧитать далееСвернутьСлово и ДелоСлово и ДелоRT на русскомЦентральная Служба НовостейГазета.RuLife.ruНациональная служба новостейКомсомольская правдаНевские НовостиИзвестияВечерняя МоскваREGNUMЭкономика сегодняФАНПодробнее о событии«Газпром» установил рекорд по суточному отбору газаBanki Loansвчера в 14:03«Газпром» с 22 декабря перешел в режим работы на максимумахИнтерфаксвчера в 07:37«Газпром» вывел суточный отбор газа из хранилищ России на максимальный уровень за пять летРИА Новостивчера в 07:51«Газпром» работает в режиме осенне-зимних максимумов с 22 декабря из-за аномальных холодовПРАЙМвчера в 07:44«Газпром» на фоне холодов увеличил отбор газа из хранилищ до пятилетнего максимумаРБКвчера в 09:02«Газпром» вывел суточный отбор газа из хранилищ России на максимум за последние пять летТАССвчера в 07:36Из-за аномальных морозов в «Газпроме» провели экстренное совещаниеТелеканал Санкт-Петербургвчера в 07:32Показать ещёОценить284Поделиться