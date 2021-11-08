Коммерсантъ«Газпром» увеличил суточный транзит в ЕС через Украину на 54%Глава компании «Оператор ГТС Украины» Сергей Макогон указал объем газового транзита «Газпрома» в ЕС через Украину.Коммерсантъ«Будет ли увеличение поставок газа в Европу? Пока мы не получали дополнительных заявок на транзит. Более того, транзит пока меньше (88 млн кубометров), чем забронировано и оплачивается "Газпромом" (109 млн кубометров)», — сообщил Макогон.ВедомостиВ частности, с 1 ноября российская компания начала поставки газа в Венгрию, минуя Украину, в рамках нового контракта.ТАСС27 октября президент России Владимир Путин поручил главе «Газпрома» Алексею Миллеру к 8 ноября начать плановую работу по повышению объема газа в ПХГ в Европе — в Австрии и Германии.КоммерсантъЧитать далееСвернутьДума ТВДума ТВDaily MoscowИА Красная ВеснаПрофильРамблерRT на русскомОбщественная служба новостейНародные новостиНациональная служба новостейЭкономика сегодняИнфоросИзвестияТелеканал 360°ГлагоLНовостной фронтФАНLife.ruНовый ДеньПодробнее о событии«Газпром» увеличил на 54% суточный транзит газа в ЕС через УкраинуИзвестия16:32«Газпром» в январе-октябре сократил транзит газа через Украину почти на 22% г/гFinam.Ruвчера в 02:02«Газпром» не бронировал допмощности по транзиту газа через Украину и Польшу на 9 ноябряТАССвчера в 11:43«Газпром» не забронировал дополнительные мощности газопровода «Ямал - Европа» на 9 ноябряПРАЙМвчера в 11:53«Газпром» увеличил транзит в ЕС через Украину на 54%, до 88 миллионов кубометров в суткиРИА Новостивчера в 07:55«Газпром» увеличил суточный транзит в ЕС через Украину на 54%Коммерсантъвчера в 06:31«Газпром» не бронировал допмощности по транзиту газа через Украину и Польшу на 9 ноябряRT на русскомвчера в 12:07Показать ещёОценить981Поделиться