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«Газпром» увеличил суточный транзит в ЕС через Украину на 54%

Глава компании «Оператор ГТС Украины» Сергей Макогон указал объем газового транзита «Газпрома» в ЕС через Украину.
Коммерсантъ
«Будет ли увеличение поставок газа в Европу? Пока мы не получали дополнительных заявок на транзит. Более того, транзит пока меньше (88 млн кубометров), чем забронировано и оплачивается "Газпромом" (109 млн кубометров)», — сообщил Макогон.
Ведомости
В частности, с 1 ноября российская компания начала поставки газа в Венгрию, минуя Украину, в рамках нового контракта.
ТАСС
27 октября президент России Владимир Путин поручил главе «Газпрома» Алексею Миллеру к 8 ноября начать плановую работу по повышению объема газа в ПХГ в Европе — в Австрии и Германии.
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