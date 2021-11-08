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«Газпром» увеличил суточный транзит в ЕС через Украину на 54%

Глава компании «Оператор ГТС Украины» Сергей Макогон указал объем газового транзита «Газпрома» в ЕС через Украину.
Коммерсантъ
"Транзит природного газа через Украину за 10 месяцев 2021 составил 35,3 млрд куб. м, а среднесуточный объем транспортировки - 115,9 млн куб. м", - говорится в в сообщении компании - оператора ГТС Украины.
ТАСС
В частности, с 1 ноября российская компания начала поставки газа в Венгрию, минуя Украину, в рамках нового контракта.
ТАСС
Президент поручил главе «Газпрома» Алексею Миллеру увеличить поставки газа в Европу после наполнения ПХГ в России.
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