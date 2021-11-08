"Транзит природного газа через Украину за 10 месяцев 2021 составил 35,3 млрд куб. м, а среднесуточный объем транспортировки - 115,9 млн куб. м", - говорится в в сообщении компании - оператора ГТС Украины.
Депутат бундестага Германии от партии «Левые», бывший глава комитета по экономике и энергетике Клаус Эрнст в беседе с РБК оценил роль Украины и Польши в сертификации российского газопровода «Северный поток-2».
После ухода Владимира Путина с поста президента России в стране начнется хаос и новые 90-е, предрек бывший кремлевский спичрайтер, работавший в департаменте по подготовке публичных выступлений премьер-министра РФ, политтехнолог Аббас Галлямов.