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Глава компании «Оператор ГТС Украины» Сергей Макогон указал объем газового транзита «Газпрома» в ЕС через Украину. Объем, по словам господина Макогона, увеличился на 54%, до 88 млн кубометром в сутки. Это все равно меньше забронированных 109 млн кубометров, добавил он.

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