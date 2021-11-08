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«Газпром» увеличил суточный транзит в ЕС через Украину на 54%

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Глава компании «Оператор ГТС Украины» Сергей Макогон указал объем газового транзита «Газпрома» в ЕС через Украину. Объем, по словам господина Макогона, увеличился на 54%, до 88 млн кубометром в сутки. Это все равно меньше забронированных 109 млн кубометров, добавил он.В источнике

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«Газпром» повысил объем транзита газа в ЕС через Украину на 54%, до 88 миллионов кубометров в сутки
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Главм Оператора ГТС Украины Макогон: «Газпром» увеличил транзит газа на 54 процента
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