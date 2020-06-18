Энергетика
Lenta.ru«Газпром» уволил признавшего проблемы с «Силой Сибири» топ-менеджера
Источник издания заявил, что формально Филиппова отправили на пенсию, хотя он 1961 года рождения и пенсионного возраста пока не достиг. На деле же, по словам представителя компании, Филиппова убрали из-за утечки в СМИ проблем с проектом «Сила Сибири».
Читать в источнике
Оценить
Подробнее о событии
Показать все источники
Автоматически обработано 7229 источников, обновлено в 03:35, Ашберн
Общество
Назарбаев заразился коронавирусом
Первый президент Казахстана Нурсултан Назарбаев заразился коронавирусом, он находится на самоизоляции.
Газета.Ru 03:07
Музыка
Little Big не стала комментировать обвинения в плагиате
Мойка78 16 июня в 07:01
Фигурное катание
Фигуристка Липницкая подтвердила слухи о своей беременности
Фигуристка Юлия Липницкая подтвердила слухи о своей беременности. Ранее об этом сообщил спортивный агент Андрей Митьков в своем блоге.
Профиль 16 июня в 13:16
Экономика
Qiwi продает Совкомбанку проект карт рассрочки «Совесть»
Платежный сервис Qiwi продает Совкомбанку портфель карт "Совесть" чистой стоимостью около 7,6 миллиарда рублей, убыток от сделки для Qiwi не превысит 1,5 миллиарда рублей, говорится в совместном пресс-релизе сторон.
РИА Новости вчера в 17:15
Общество
В Госдуме предложили снизить транспортный налог на 25% в 2020 году
Депутат Госдумы Василий Власов предложил министру транспорта Евгению Дитриху снизить транспортный налог для регионов, в которых объявляли режим повышенной готовности, на 25% в 2020 году.
РБК 02:07
Общество
В России предложили ввести новое пособие для родителей-одиночек
Матери и отцы, которые воспитывают детей в одиночку, должны получать дополнительное пособие из бюджета из-за непростой финансовой ситуации в семьях во время эпидемии коронавируса.
РБК вчера в 00:25
Шоу-бизнес
Плюс 6 кг: Виктория Боня честно озвучила свой «рекордный» вес
Виктория Боня честно сообщила, сколько весит после карантина и поинтересовалась у поклонников, как сохранить набранные килограммы.
Woman.ru 02:00
Футбол
Хавбек «Челси» Педро согласовал контракт с «Ромой»
Полузащитник лондонского "Челси" и сборной Испании Педро согласовал контракт с итальянской "Ромой".
Газета.Ru 00:54
Политика
Путин готовит обращение к нации по поправкам к Конституции
Москва, 18 июня 2020, 10:05 — REGNUM Президент России Владимир Путин планирует обратиться к гражданам страны в преддверии 1 июля — основного дня голосования по поправкам к Конституции.
REGNUM 03:05
Энергетика
Цена бензина Аи-95 на бирже обновила исторический максимум
Цена бензина марки Аи-95 достигла 56,75 тыс. рублей за тонну, обновив исторический максимум.
Газета.Ru вчера в 16:19
Происшествия
Пьяный внук экс-губернатора Хабаровского края устроил ДТП в Москве
Российская газета 02:14
Общество
В Совфеде предложили сократить новогодние праздники в 2021 году
В Совете Федерации выступили за сокращение новогодних каникул в 2021 году в качестве компенсации дней, когда россияне не работали из-за коронавируса в 2020 году.
Газета.Ru 16 июня в 04:31
Общество
В России предложили законсервировать мусоропроводы в домах
Общественная палата России, Всероссийское общество охраны природы и Институт развития правового общества направили главе Минстроя Владимиру Якушеву письмо с предложением законсервировать мусоропроводы во всех домах либо использовать их лишь для одного вида отходов.
RT на русском 01:38
Игры
В GOG бесплатно раздают трилогию Eye of the Beholder
В магазине GOG началась бесплатная раздача трилогии классических ролевых игр Eye of the Beholder из начала 90-х.
Игромания.ру 02:52
Общество
В Гидрометцентре предупредили об аномальных холодах в России
Дневная температура в центре Европейской части России снизится на10 градусов по сравнению с показателями в середине текущей недели, а Урал и некоторые регионы Сибири ожидают холодные аномалии.
Известия 00:40
Общество
Попова оценила вероятность начала учебного года в школах с 1 сентября
«Достаточно высокая доля уверенности на сегодняшний день есть в том, что, да, в начале сентября наши замечательные школьники вернутся за парты и будут в полном объёме получать удовольствие от учебного процесса», — сказала глава Роспотребнадзора.
RT на русском вчера в 21:01
Общество
Генпрокуратура выявила самые коррумпированные регионы России
Наиболее высокий уровень коррупции зафиксирован в Мордовии, Чувашии и Камчатском крае, а также в Архангельской, Брянской, Магаданской, Новгородской, Оренбургской, Саратовской и Тюменской областях, указано в докладе.
Газета.Ru вчера в 20:37
Происшествия
Ефремова увезли из-под домашнего ареста на допрос
Актера Михаила Ефремова увели из квартиры в Плотницком переулке, где он находится под домашним арестом.
РБК вчера в 07:52
Футбол
6 игроков, чьи карьеры загубила одна ошибка
Вспоминаем игроков, которые психологически «сломались» после одной ошибки и распрощались с успешной карьерой.
Чемпионат вчера в 14:00
Происшествия
В Саранске в столкновении двух машин погибли шесть человек
В Саранске в ночь на 18 июня лоб в лоб столкнулись две Lada Granta и загорелись. Погибли шесть человек, сообщили в МВД Мордовии.
Интерфакс 02:56
Путешествия
Эксперты назвали самый популярный российский курорт
Председатель по туризму и курортам Госсовета республики Крым Алексей Черняк рассказал в беседе с ТАСС, что первое место по числу бронирований билетов занимает Симферополь.
Общественная служба новостей 03:28
Шоу-бизнес
Актер из «Бригады» призвал «отстать» от Ефремова
Актер Павел Майков, известный по ролям в сериалах "Бригада" и "Солдаты", прокомментировал в эфире НСН смертельное ДТП с участием Михаила Ефремова, призвав оставить артиста в покое.
РИА Новости вчера в 17:57
Происшествия
В Челябинской области число жертв COVID-19 превысило сотню
Число жертв COVID-19 на Южном Урале выросло до 103 человек.
Российская газета 02:22
Интернет
Обновление Windows выводит из строя браузер Google Chrome
Популярный браузер Google Chrome после очередного обновления операционной системы Windows 10 перестал нормально работать.
Актуальные Новости вчера в 07:47
Политика
Эксперт не исключил, что отмена крымских санкций «не за горами»
Премьер-министр Италии Джузеппе Конте в преддверии встречи Европейского совета 19 июня выступил за то, чтобы обсудить, прежде чем продлевать на полгода секторальные экономические санкции против России, которые истекают 31 июля, избегая при этом автоматических действий.
РИА Новости вчера в 23:45
Происшествия
Задержаны еще двое боевиков по делу о нападении на военных в Дагестане
REGNUM вчера в 07:17
Происшествия
К редакции «Дождя» ночью приехала полиция из-за материала о голосовании
К редакции телеканала «Дождь» приехали сотрудники полиции, сообщил РБК главный редактор телеканала Тихон Дзядко.
РБК вчера в 18:56
Космос
Solar Orbiter подошел на рекордно близкое расстояние к Солнцу
Космический зонд NASA и ESA Solar Orbiter подошел к нашей звезде на расстояние 77 миллионов километров.
Портал Поиск вчера в 05:50