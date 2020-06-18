Энергетика
Lenta.ru«Газпром» уволил признавшего проблемы с «Силой Сибири» топ-менеджера
Первый заместитель 307-го департамента госкомпании «Газпром» Андрей Филиппов уволен со своего поста. Об этом «Ленте.ру» рассказали источники в компании, а также подтверждает внутренняя система «Газпрома».
Читать в источнике
Оценить
Подробнее о событии
Показать все источники
«Газпром» уволил топ-менеджера, рассказавшего о проблемах с «Силой Сибири»
Московский Комсомолец03:48
Автоматически обработано 7229 источников, обновлено в 04:07, Ашберн
Политика
Суд отказался принять иск к Путину из-за голосования по Конституции
Верховный суд отказался принять иск Геннадия Рудяка, в котором он обжаловал указ президента о назначении голосования по Конституции на 1 июля.
РБК 04:03
Общество
В Рособрнадзоре спрогнозировали влияние пандемии на результаты ЕГЭ
Во время дистанционного обучения на фоне пандемии коронавирусной инфекции Минпросвещения и Рособрнадзор организовали онлайн-уроки, консультации специалистов, опубликовали варианты досрочного периода ЕГЭ, а также рекомендации по самостоятельной подготовке к экзамену.
Известия 04:00
Фигурное катание
Авербух объяснил, почему фигуристки уходят из группы Этери Тутберидзе
Экс-фигурист, а ныне хореограф Илья Авербух объяснил, почему ученицы Этери Тутберидзе массово уходят от своей наставницы.
Metaratings 16 июня в 10:39
Общество
В России за сутки выявили 7790 случаев заражения коронавирусом
За сутки в 83 российских регионах выявили 7790 больных COVID-19, сообщил оперативный штаб по борьбе с распространением коронавирусной инфекции.
РИА Новости 03:36
Политика
Володин рассказал о России после Путина
Председатель Государственной Думы Вячеслав Володин дал большое интервью «Газете.Ru», в котором рассказал о том, что будет после президента России Владимира Путина.
Lenta.ru вчера в 14:11
Общество
У Нурсултана Назарбаева выявили коронавирус
Нурсултан Назарбаев заразился коронавирусом, передает ТАСС. Первый президент Казахстана находится на самоизоляции.
BFM.ru 03:08
Культура
Тоби Магуайра и Эндрю Гарфилда показали в мультфильме о Человеке-пауке
О сюжете сиквела известно немного, но в Сеть уже попадали утечки о том, что, возможно, в проекте будет показано камео трех разных версий дружелюбного соседа - Тоби Магуайра, Эндрю Гарфилда и Тома Холланда.
Российская газета 16 июня в 14:41
Происшествия
К журналисту «Дождя» пришла полиция из-за статьи о голосовании по Конституции
В ночь на 18 июня сотрудники полиции приехали к редакции телеканала «Дождь» и взяли объяснение с корреспондента Антона Баева, выпустившего репортаж о подделке аккаунтов для электронного голосования.
Ведомости 03:30
Политика
«Газпром» приступил к демонтажу труб для транзита через Украину
Глава "Оператора ГТС Украины" Сергей Макогон заявил, что "Газпром" приступил к демонтажу труб для транзита газа через Украину.
Газета.Ru 16 июня в 10:29
Политика
Трамп обвинил Болтона в разглашении секретных данных
Бывший советник президента США по нацбезопасности Джон Болтон нарушил закон, когда опубликовал в своей книге сведения, которые не должен был разглашать.
РБК 01:28
Общество
Судьба «Северного потока-2» снова стала зависеть от Дании
Судьба российского экспортного газопровода «Северный поток-2» снова стала зависеть от властей Дании, которая дольше остальных не давала разрешение на его строительство, пишет принадлежащее Григорию Березкину РБК.
Lenta.ru 16 июня в 12:51
Футбол
ЦСКА подтвердил травму Дзагоева
Пресс-служба ЦСКА сообщила, что 30-летний хавбек команды Алан Дзагоев в настоящий момент восстанавливается после повреждения бедра.
Sport.ru 03:14
Экономика
Счётная палата отказалась комментировать возможный срыв «Силы Сибири»
Счётная палата не ответила ни на один из 16 вопросов издания «Лента.ру» по поводу возможного срыва многомиллиардного контракта на поставку газа в Китай по газопроводу «Сила Сибири».
Национальная служба новостей 16 июня в 03:07
Политика
Китай выразил США возмущение за санкции из-за уйгуров
Как сообщало ИА REGNUM, 17 июня американский президент Дональд Трамп подписал закон, вводящий санкции против Китая за его политику в отношении уйгуров и других групп мусульман.
REGNUM 00:00
Общество
Генпрокуратура России назвала самые коррупционные регионы
Москва, 18 июня 2020, 05:32 — REGNUM В тройку самых коррупционных регионов России, по данным Генпрокуратуры России за 2019 год, вошли Мордовия, Чувашия и Камчатский край.
REGNUM вчера в 22:32
Общество
Поклонская прокомментировала сообщения о захвате монастыря на Урале
Депутат Госдумы Наталья Поклонская прокомментировала ситуацию с захватом монастыря на Урале сторонниками схиигумена Сергия (Романова).
РИА Новости вчера в 10:47
Политика
Рамзан Кадыров прокомментировал покушение на грузинского журналиста
Напомним, что вчера в Тбилиси задержали россиянина, готовившего покушение на грузинского журналиста Георгия Габуния.
Sota.vision вчера в 03:07
Авто
Tesla выпустила электромобиль с рекордным запасом хода
Как стало известно «Автоновостям дня», добиться рекордного запаса хода удалось за счет целого ряда факторов: облегченных материалов, новых шин с уменьшенным сопротивлением качению и изменения алгоритмов работы системы рекуперации энергии (теперь электрокар самозаряжается эффективнее, чем раньше).
Автоновости дня 16 июня в 04:22
Происшествия
Сын Сафронова рассказал о крупной краже на похоронах Трушкина
РИА Новости 16 июня в 06:40
Происшествия
Наушники AirPods взорвались в ухе у человека
Наушник AirPods взорвался в ухе у жителя Китая, когда тот говорил по телефону, сообщает портал GizmoChina.
РИА Новости 03:19
Общество
В России могут ввести новое пособие для матерей-одиночек
Национальный родительский комитет (НРК) предложил ввести временное дополнительное пособие для матерей и отцов, воспитывающих детей в одиночку.
Газета.Ru вчера в 03:13
Общество
Ветераны афганской войны пригрозили Киркорову после ролика о ВДВ
Ветераны войны в Афганистане пригрозили певцу Филиппу Киркорову из-за его ролика про десантников.
Rambler News Service вчера в 05:33
Общество
Генпрокуратура начала атаку на клонов сайта голосования по Конституции
Генпрокуратура РФ поручила прокуратуре Москвы провести проверку клонов интернет-сайта голосования по поправкам в Конституцию.
Росбалт 03:14
Экономика
Burger King не платит за аренду и лишается помещений
«Ъ» выяснил, что из-за неуплаты аренды Burger King уже лишилась помещений для ресторанов на Грузинском валу у Белорусского вокзала, а также на Мясницкой улице.
Retailer.ru 03:46
Общество
Власти Татарстана отменили обсервацию для прибывающих из-за границы
Прибывающие из-за границы в Татарстан, начиная с 18 июня, больше не обязаны находится в обсервации, но должны соблюдать двухнедельный режим самоизоляции.
Газета.Ru 01:44
Футбол
УЕФА перенес финал Лиги чемпионов в Петербурге
Информацию о переносе финального матча из Северной столицы с 2021 на 2022 году впервые сообщил телеканал Sky Sports.
АБН вчера в 10:06
Авто
BMW презентовал новые BMW M5 и M5 Competition
Кроме новых фар, модернизированные модели M5 и M5 Competition получили иную решетку радиатора с хромированной рамой.
Тарантас Ньюс вчера в 02:39
Политика
Горбачев опроверг существование плана о передаче Карелии Финляндии
Бывший президент Советского Союза Михаил Горбачев опроверг информацию о том, что когда он возглавлял страну, СССР якобы был готов начать переговоры c Финляндией o передаче ей Карелии.
Известия вчера в 12:39