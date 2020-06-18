Общество
Lenta.ru«Газпром» уволил признавшего проблемы с «Силой Сибири» топ-менеджера
Первый заместитель 307-го департамента госкомпании «Газпром» Андрей Филиппов уволен со своего поста. Об этом «Ленте.ру» рассказали источники в компании, а также подтверждает внутренняя система «Газпрома».
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«Газпром» уволил топ-менеджера, рассказавшего о проблемах с «Силой Сибири»
Московский Комсомолец03:48
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Происшествия
Шесть человек погибли при аварии в Мордовии
РБК вчера в 23:38
Происшествия
Наушник AirPods взорвался в ухе у жителя Китая
Наушник AirPods взорвался прямо в ухе у 23-летнего жителя Китая в тот момент, когда он говорил по телефону. Об этом пишет портал GizmoChina.
ФАН 04:27
Политика
Верховный суд отклонил иск к Путину о голосовании по Конституции
Верховный суд России возвратил административный иск, оспаривающий указ президента Владимира Путина о проведении голосования по поправкам в Конституцию 1 июля.
Коммерсантъ 04:22
Политика
Роскосмос выступил против гонки вооружений в космосе
Москва, 18 июня 2020, 10:28 — REGNUM Россия выступает за принятие резолюции о предотвращении гонки вооружений в космическом пространстве, заявил замдиректора Роскосмоса Сергей Савельев.
REGNUM 03:28
Общество
У Нурсултана Назарбаева выявили коронавирус
Нурсултан Назарбаев заразился коронавирусом, передает ТАСС. Первый президент Казахстана находится на самоизоляции.
BFM.ru 03:08
Происшествия
В Иркутске арестовали чиновника мэрии за взятку
Начальник департамента комитета городского обустройства городской администрации Иркутска, обвиняемый в получении взятки, арестован в Иркутске, сообщает СУСК по региону.
РИА Новости 03:55
Общество
Дерматолог Татьяна Житкова попала в список врачей, умерших в период пандемии
Челнинский медик скончалась в инфекционной больнице Врач-дерматолог Татьяна Житкова, умершая 8 июня в инфекционной больнице Набережных Челнов, включена в список медицинских работников, которые скончались во время пандемии коронавируса.
Челнинские известия 16 июня в 06:15
Общество
На Россию надвигается похолодание
В Гидрометцентре сообщают, что на смену рекордной жаре придет аномальное похолодание.
Вести.Ru вчера в 23:21
Политика
NYT: Трамп интересовался, является ли Финляндия частью России
Президент США Дональд Трамп хотел узнать, является ли Финляндия частью России, заявляет в своей книге экс-советник американского лидера Джон Болтон.
Газета.Ru 03:46
Технологии
Дуров призвал бороться с Google и Apple
Основатель соцсети «Вконтакте» и мессенджера Telegram Павел Дуров призвал бороться с монополией Google и Apple на установку приложений и делать это самостоятельно или через альтернативу Google Play и Apple Store.
Lenta.ru 01:52
Кино
Кирилл Серебренников снимет сериал об Андрее Тарковском
Серебренников выступает режиссером и сценаристом проекта. Сроки выхода сериала пока неизвестны.
Эхо Москвы вчера в 09:31
Экономика
Правительство не обсуждает повышение НДФЛ для богатых граждан
Ранее журнал Forbes со ссылкой на внутренние источники сообщил, что российское правительство на фоне кризиса из-за пандемии коронавируса обсуждало вопрос увеличения налоговых сборов для людей с доходом выше 2-3 млн рублей в год.
Газета.Ru 02:58
Футбол
Роналду впервые в карьере проиграл два финала подряд
Примечательно, что форвард туринцев Криштиану Роналду впервые за карьеру проиграл в двух финалах подряд.
Soccer.ru вчера в 19:51
Происшествия
Во Франции после беспорядков в Дижоне задерживают выходцев из Чечни
Нескольких представителей чеченского сообщества задержали на востоке Франции после беспорядков в Дижоне, передаёт радиостанция Europe 1.
РИА Новости 04:27
Экономика
Отечественные смартфоны убирают с полок
Доля отечественных брендов мобильных телефонов в сегменте дороже 2 тыс. руб. в поставках в Россию в первом квартале снизилась до 4% с 16% годом ранее, следует из отчета аналитического центра GS Group (есть у "Ъ").
Коммерсантъ вчера в 18:57
Общество
Поклонская прокомментировала сообщения о захвате монастыря на Урале
Депутат Госдумы Наталья Поклонская прокомментировала ситуацию с захватом монастыря на Урале сторонниками схиигумена Сергия (Романова).
РИА Новости вчера в 10:47
Общество
В Белоруссии заявили о пропаже кандидата на пост президента Бабарико
Бывший председатель правления организации Бабарико, баллотирующийся в президенты республики, процессуального статуса в деле не имеет.
Известия 04:17
Общество
Выпускников с повышенной температурой могут не допустить до ЕГЭ
Выпускника с повышенной температурой, скорее всего, не допустят до сдачи ЕГЭ, заявил врио главы Рособрнадзора Анзор Музаев.
РИА Новости 04:04
Происшествия
Главред «Дождя» объяснил проведение опроса журналиста полицейскими
Сотрудники полиции ночью взяли показания у корреспондента телеканала "Дождь" Антона Баева в машине рядом с редакцией, причиной стал материал о раздаче сим-карт для голосования по поправкам в конституцию, правоохранители лишь проверяли поступившую им информацию о нарушении законодательства, сообщил РИА Новости главный редактор вещателя Тихон Дзядко.
РИА Новости 04:56
Политика
США приняли санкции против Асада и его жены
США вводят очередные санкции в отношении Сирии в рамках закона "Цезарь". Об этом заявил американский госсекретарь Майк Помпео.
Вести.Ru вчера в 08:49
Общество
В Татарстане отменили обсервацию для граждан, прибывших из-за рубежа
В Татарстане власти объявили об очередном снятии ограничений в связи с распространением COVID-19.
Российская газета 04:13
Фигурное катание
Юлия Липницкая прокомментировала новость о своей беременности
Юлия Липницкая прокомментировала новость о своей беременности Знаменитая российская фигуристка рассказала всю правду о приписанной ей беременности.
Экспресс газета 16 июня в 13:12
Армия и оружие
Снайпер ВСУ открыл огонь по району КПВВ на Донбассе
Обстрел начался через три минуты после пролета украинского беспилотника.
Rusvesna.su 04:18
Авто
Tesla выпустила электромобиль с рекордным запасом хода
Как стало известно «Автоновостям дня», добиться рекордного запаса хода удалось за счет целого ряда факторов: облегченных материалов, новых шин с уменьшенным сопротивлением качению и изменения алгоритмов работы системы рекуперации энергии (теперь электрокар самозаряжается эффективнее, чем раньше).
Автоновости дня 16 июня в 04:22
Политика
Китай выразил США возмущение за санкции из-за уйгуров
Как сообщало ИА REGNUM, 17 июня американский президент Дональд Трамп подписал закон, вводящий санкции против Китая за его политику в отношении уйгуров и других групп мусульман.
REGNUM 00:00
Происшествия
Актера Михаила Ефремова привезли на очередной допрос в полицию
REGNUM вчера в 08:29
Общество
«Академик Черский» помешает Дании заблокировать строительство СП-2
В случае положительного ответа Копенгагена второе судно поможет ускорить завершающий этап строительства СП-2, при отрицательном вердикте "Академик Черский" продолжит работу в одиночку.
Политическая Экспертиза вчера в 11:02
Наука
Дексаметазон помогает пациентам с тяжелой формой COVID-19
У большинства людей с COVID-19 нет вообще никаких признаков заболевания или есть легкие симптомы, такие как сухой кашель, небольшая температура или потеря вкуса и запаха.
Машины и Механизмы 01:03
Общество
Россияне подвели итоги работы на удаленке
Российские работодатели и работники подвели итоги работы в удаленном режиме во время самоизоляции.
Lenta.ru 01:38
Кино
Зои Кравиц назвала Роберта Паттинсона идеальным Бэтменом
Актриса без лишней скромности даже называет игру Паттинсона великолепной.
Телепрограмма 03:39