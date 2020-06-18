Общество

Lenta.ruLenta.ru«Газпром» уволил признавшего проблемы с «Силой Сибири» топ-менеджера

Первый заместитель 307-го департамента госкомпании «Газпром» Андрей Филиппов уволен со своего поста. Об этом «Ленте.ру» рассказали источники в компании, а также подтверждает внутренняя система «Газпрома».
Читать в источнике
Комментировать1

Подробнее о событии

Признавший проблемы с «Силой Сибири» топ-менеджер поплатился

Рамблер04:30

«Газпром» уволил только одного топ-менеджера, заявившего о проблемах с «Силой Сибири»

Накануне.Ru04:05

«Газпром» уволил топ-менеджера, рассказавшего о проблемах с «Силой Сибири»

Московский Комсомолец03:48

«Газпром» уволил допустившего утечку данных о проблемах с «Силой Сибири» топ-менеджера

VSE42.RU03:12

«Газпром» уволил признавшего проблемы с «Силой Сибири» топ-менеджера

Lenta.ru02:07
Показать все источники
Автоматически обработано 7229 источников, обновлено в 05:06, Ашберн
Происшествия

Шесть человек погибли при аварии в Мордовии

РБК вчера в 23:38
88
Происшествия

Наушник AirPods взорвался в ухе у жителя Китая

Наушник AirPods взорвался прямо в ухе у 23-летнего жителя Китая в тот момент, когда он говорил по телефону. Об этом пишет портал GizmoChina.
ФАН 04:27
Политика

Верховный суд отклонил иск к Путину о голосовании по Конституции

Верховный суд России возвратил административный иск, оспаривающий указ президента Владимира Путина о проведении голосования по поправкам в Конституцию 1 июля.
Коммерсантъ 04:22
5,7K
Политика

Роскосмос выступил против гонки вооружений в космосе

Москва, 18 июня 2020, 10:28 — REGNUM Россия выступает за принятие резолюции о предотвращении гонки вооружений в космическом пространстве, заявил замдиректора Роскосмоса Сергей Савельев.
REGNUM 03:28
Общество

У Нурсултана Назарбаева выявили коронавирус

Нурсултан Назарбаев заразился коронавирусом, передает ТАСС. Первый президент Казахстана находится на самоизоляции.
BFM.ru 03:08
482
Происшествия

В Иркутске арестовали чиновника мэрии за взятку

Начальник департамента комитета городского обустройства городской администрации Иркутска, обвиняемый в получении взятки, арестован в Иркутске, сообщает СУСК по региону.
РИА Новости 03:55
17
Общество

Дерматолог Татьяна Житкова попала в список врачей, умерших в период пандемии

Челнинский медик скончалась в инфекционной больнице Врач-дерматолог Татьяна Житкова, умершая 8 июня в инфекционной больнице Набережных Челнов, включена в список медицинских работников, которые скончались во время пандемии коронавируса.
Челнинские известия 16 июня в 06:15
Общество

На Россию надвигается похолодание

В Гидрометцентре сообщают, что на смену рекордной жаре придет аномальное похолодание.
Вести.Ru вчера в 23:21
599
Политика

NYT: Трамп интересовался, является ли Финляндия частью России

Президент США Дональд Трамп хотел узнать, является ли Финляндия частью России, заявляет в своей книге экс-советник американского лидера Джон Болтон.
Газета.Ru 03:46
485
Технологии

Дуров призвал бороться с Google и Apple

Основатель соцсети «Вконтакте» и мессенджера Telegram Павел Дуров призвал бороться с монополией Google и Apple на установку приложений и делать это самостоятельно или через альтернативу Google Play и Apple Store.
Lenta.ru 01:52
95
Кино

Кирилл Серебренников снимет сериал об Андрее Тарковском

Серебренников выступает режиссером и сценаристом проекта. Сроки выхода сериала пока неизвестны.
Эхо Москвы вчера в 09:31
28
Экономика

Правительство не обсуждает повышение НДФЛ для богатых граждан

Ранее журнал Forbes со ссылкой на внутренние источники сообщил, что российское правительство на фоне кризиса из-за пандемии коронавируса обсуждало вопрос увеличения налоговых сборов для людей с доходом выше 2-3 млн рублей в год.
Газета.Ru 02:58
4K
Футбол

Роналду впервые в карьере проиграл два финала подряд

Примечательно, что форвард туринцев Криштиану Роналду впервые за карьеру проиграл в двух финалах подряд.
Soccer.ru вчера в 19:51
Происшествия

Во Франции после беспорядков в Дижоне задерживают выходцев из Чечни

Нескольких представителей чеченского сообщества задержали на востоке Франции после беспорядков в Дижоне, передаёт радиостанция Europe 1.
РИА Новости 04:27
87
Экономика

Отечественные смартфоны убирают с полок

Доля отечественных брендов мобильных телефонов в сегменте дороже 2 тыс. руб. в поставках в Россию в первом квартале снизилась до 4% с 16% годом ранее, следует из отчета аналитического центра GS Group (есть у "Ъ").
Коммерсантъ вчера в 18:57
Общество

Поклонская прокомментировала сообщения о захвате монастыря на Урале

Депутат Госдумы Наталья Поклонская прокомментировала ситуацию с захватом монастыря на Урале сторонниками схиигумена Сергия (Романова).
РИА Новости вчера в 10:47
3,8K
Общество

В Белоруссии заявили о пропаже кандидата на пост президента Бабарико

Бывший председатель правления организации Бабарико, баллотирующийся в президенты республики, процессуального статуса в деле не имеет.
Известия 04:17
16
Общество

Выпускников с повышенной температурой могут не допустить до ЕГЭ

Выпускника с повышенной температурой, скорее всего, не допустят до сдачи ЕГЭ, заявил врио главы Рособрнадзора Анзор Музаев.
РИА Новости 04:04
1
Происшествия

Главред «Дождя» объяснил проведение опроса журналиста полицейскими

Сотрудники полиции ночью взяли показания у корреспондента телеканала "Дождь" Антона Баева в машине рядом с редакцией, причиной стал материал о раздаче сим-карт для голосования по поправкам в конституцию, правоохранители лишь проверяли поступившую им информацию о нарушении законодательства, сообщил РИА Новости главный редактор вещателя Тихон Дзядко.
РИА Новости 04:56
615
Политика

США приняли санкции против Асада и его жены

США вводят очередные санкции в отношении Сирии в рамках закона "Цезарь". Об этом заявил американский госсекретарь Майк Помпео.
Вести.Ru вчера в 08:49
503
Общество

В Татарстане отменили обсервацию для граждан, прибывших из-за рубежа

В Татарстане власти объявили об очередном снятии ограничений в связи с распространением COVID-19.
Российская газета 04:13
7
Фигурное катание

Юлия Липницкая прокомментировала новость о своей беременности

Юлия Липницкая прокомментировала новость о своей беременности Знаменитая российская фигуристка рассказала всю правду о приписанной ей беременности.
Экспресс газета 16 июня в 13:12
5
Армия и оружие

Снайпер ВСУ открыл огонь по району КПВВ на Донбассе

Обстрел начался через три минуты после пролета украинского беспилотника.
Rusvesna.su 04:18
1
Авто

Tesla выпустила электромобиль с рекордным запасом хода

Как стало известно «Автоновостям дня», добиться рекордного запаса хода удалось за счет целого ряда факторов: облегченных материалов, новых шин с уменьшенным сопротивлением качению и изменения алгоритмов работы системы рекуперации энергии (теперь электрокар самозаряжается эффективнее, чем раньше).
Автоновости дня 16 июня в 04:22
119
Политика

Китай выразил США возмущение за санкции из-за уйгуров

Как сообщало ИА REGNUM, 17 июня американский президент Дональд Трамп подписал закон, вводящий санкции против Китая за его политику в отношении уйгуров и других групп мусульман.
REGNUM 00:00
71
Происшествия

Актера Михаила Ефремова привезли на очередной допрос в полицию

REGNUM вчера в 08:29
311
Общество

«Академик Черский» помешает Дании заблокировать строительство СП-2

В случае положительного ответа Копенгагена второе судно поможет ускорить завершающий этап строительства СП-2, при отрицательном вердикте "Академик Черский" продолжит работу в одиночку.
Политическая Экспертиза вчера в 11:02
20
Наука

Дексаметазон помогает пациентам с тяжелой формой COVID-19

У большинства людей с COVID-19 нет вообще никаких признаков заболевания или есть легкие симптомы, такие как сухой кашель, небольшая температура или потеря вкуса и запаха.
Машины и Механизмы 01:03
Общество

Россияне подвели итоги работы на удаленке

Российские работодатели и работники подвели итоги работы в удаленном режиме во время самоизоляции.
Lenta.ru 01:38
8
Кино

Зои Кравиц назвала Роберта Паттинсона идеальным Бэтменом

Актриса без лишней скромности даже называет игру Паттинсона великолепной.
Телепрограмма 03:39
Как работают Яндекс.Новости?
ещё по теме
Сила Сибири
Магистральный газопровод для поставок газа из Якутии в Приморский край и страны Азиатско-Тихоокеанского региона. Совместный проект «Газпрома» и CNPC. Открытие состоялось 2 декабря 2019 года.
В НовостяхВ поиске Яндекса
Чаяндинское газовое месторождение
Одно из крупнейших на востоке России. Является базовым для формирования Якутского центра газодобычи и ресурсной базой для газопровода «Сила Сибири» и Амурского газоперерабатывающего завода.
В НовостяхВ поиске Яндекса
Главное