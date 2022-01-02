Владимир Путин уволил из Следственного комитета России генерал-майора юстиции Рустама Габдулина, возглавлявшего расследования «болотного» и «московского» дел, трагедии в «Зимней вишне» и массового убийства в Пермском университете.
Премьер-министр Финляндии Санна Марин заявила, что для страны важно иметь возможность подать заявку на вступление в Североатлантический альянс на фоне усиления военного сотрудничества Хельсинки с Европейским Союзом.
Ранее муниципалитет Амстердама, прокуратура и полиция запретили проводить 2 января демонстрацию против ограничений для борьбы с ковидом, поскольку организаторы не брались обеспечить безопасность мероприятия с эпидемической точки зрения.
«Установить в 2022 году величину прожиточного минимума в целом по Российской Федерации на душу населения в размере 12 654 рубля, для трудоспособного населения — 13 793 рубля, пенсионеров — 10 882 рубля, детей — 12 274 рубля», — говорится в документе.