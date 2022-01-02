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«Газпром» в 2021 году добыл 514,8 млрд куб. м газа

Председатель правления ПАО "Газпром" Алексей Миллер, подводя итоги года, сообщил, что 2021 год для "Газпрома" стал рекордным, сообщается в Telegram-канале
 компании.
Газета.Ru
По словам Миллера, прирост добычи российской компании покрыл львиную долю роста мирового потребления газа в 2021 году.
РБК
Миллер отметил, что растет экспорт газа по газопроводу "Сила Сибири" в КНР.
Интерфакс
Анализ развития председателя правления компании приводит управление информации ПАО «Газпром».
ТУТ НЬЮС

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