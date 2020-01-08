С начала января газ через "Турецкий поток" стали получать Болгария, Северная Македония и Греция. Кроме этих стран российский газ в этом году должен дойти до Сербии, а в 2021 году до Венгрии. Сербский участок газопровода также уже готов к эксплуатации.

Футбол «Ростов» опроверг слухи о расставании с Сигурдссоном из-за алкоголя Футбольный клуб "Ростов" опроверг появившиеся в СМИ сообщения о том, что решение о расставании с исландским защитником Рагнаром Сигурдссоном было принято из-за проблем футболиста с алкоголем.

Политика «Аэрофлот» разработал альтернативные маршруты в облет Ирана и Ирака Компания находится в постоянном контакте с авиационными властями Ирана и ОАЭ и готова принять неотложные меры по обеспечению безопасности полетов.

Армия и оружие Трамп собрал экстренное совещание после атаки Ирана Президент США Дональд Трамп собрал экстренное совещание в Белом доме в связи с атакой Корпуса стражей исламской революции (КСИР) на две американские авиабазы в Ираке.

Хоккей Ковальчук отдал передачу в дебютной игре за «Монреаль» В матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги «Монреаль Канадиенс» дома потерпели поражение от «Виннипег Джетс» со счетом 2:3. В составе победителей отличились Джош Морриси с передач Николая Элерса и Блейка Уилера на 22-й минуте, сам Элерс в меньшинстве с передачи Уилера на 25-й минуте и Эндрю Копп на 51-й минуте.

Экономика Индекс Мосбиржи побил исторический рекорд В среду, 8 января, индекс Мосбиржи впервые преодолел отметку 3100 пунктов: на 15.56 мск он составлял 3104,28 пп. Это на 0,83% больше, чем на последнюю дату закрытия (3078,87 пункта).

Армия и оружие СМИ: США нечем сбивать иранские ракеты в Ираке Командование американских вооруженных сил приказало не пытаться сбивать выпущенные Ираном баллистические ракеты, так как у США в регионе нет систем ПВО, сообщает телеканал Fox News со ссылкой на свои источники в Пентагоне.

Политика Педро Санчес стал новым премьер-министром Испании Испанские политики уверены, что избрание нового премьера закончит затянувшийся политический кризис в Испании, где уже дважды проходили досрочные выборы, а правительство работает в статусе временного с апреля 2019 года.

Армия и оружие Израиль ответил на угрозы Ирана ударить по Хайфе Израильский город может попасть под удар, если страна окажет помощь США для атаки против Ирана, следовало из заявления иранского Корпуса стражей исламской революции.

Авто В России назвали новые автомобили дешевле 600 тыс. рублей Как сообщает ToDay News Ufa, самым дешевым автомобилем в России назван седан Lada Granta, он обойдется новым владельцам в среднем в 455 900 рублей.

Общество Онищенко предложил резко сократить новогодние каникулы Депутат Госдумы и бывший руководитель Роспотребнадзора Геннадий Онищенко предложил сократить новогодние каникулы, потому что россияне в это время бездельничают.

Космос SpaceX вывела на орбиту 60 спутников Starlink Ракета-носитель Falcon9 успешно вывела на орбиту 60 интернет-спутников Starlink. Об этом говорится в аккаунте компании SpaceX в Twitter.