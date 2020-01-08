Политика
Российская газетаПрезиденты России и Турции запустили «Турецкий поток»
С начала января газ через "Турецкий поток" стали получать Болгария, Северная Македония и Греция. Кроме этих стран российский газ в этом году должен дойти до Сербии, а в 2021 году до Венгрии. Сербский участок газопровода также уже готов к эксплуатации.
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Армия и оружие
Американские военные покинули базы в Сирии и направились в Ирак
Футбол
«Ростов» опроверг слухи о расставании с Сигурдссоном из-за алкоголя
Футбольный клуб "Ростов" опроверг появившиеся в СМИ сообщения о том, что решение о расставании с исландским защитником Рагнаром Сигурдссоном было принято из-за проблем футболиста с алкоголем.
Кино
«Холоп» стал самой кассовой российской комедией в истории
Отечественная картина Клима Шипенко «Холоп» стала самой кассовой комедией за всю историю российского проката.
Политика
«Аэрофлот» разработал альтернативные маршруты в облет Ирана и Ирака
Компания находится в постоянном контакте с авиационными властями Ирана и ОАЭ и готова принять неотложные меры по обеспечению безопасности полетов.
Армия и оружие
Трамп собрал экстренное совещание после атаки Ирана
Президент США Дональд Трамп собрал экстренное совещание в Белом доме в связи с атакой Корпуса стражей исламской революции (КСИР) на две американские авиабазы в Ираке.
Хоккей
Ковальчук отдал передачу в дебютной игре за «Монреаль»
В матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги «Монреаль Канадиенс» дома потерпели поражение от «Виннипег Джетс» со счетом 2:3. В составе победителей отличились Джош Морриси с передач Николая Элерса и Блейка Уилера на 22-й минуте, сам Элерс в меньшинстве с передачи Уилера на 25-й минуте и Эндрю Копп на 51-й минуте.
Происшествия
МАУ назвала имена жертв крушения украинского лайнера в Иране
Компания «Международные авиалинии Украины» опубликовала список пассажиров самолета Boeing 737, который потерпел крушение сразу после взлета из аэропорта Тегерана.
Хоккей
«Локомотив» в овертайме обыграл «Салават Юлаев» в матче КХЛ
Ярославский "Локомотив" в овертайме переиграл уфимский "Салават Юлаев" в матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги (КХЛ).
Происшествия
Житель Петербурга два года хранил труп на балконе, пишут СМИ
Владелец помещения более двух лет хранил тело на балконе. Кем ему приходится умерший, не сообщается. Следственный комитет начал проверку.
Происшествия
В Москве избили сына Жванецкого
Экономика
Индекс Мосбиржи побил исторический рекорд
В среду, 8 января, индекс Мосбиржи впервые преодолел отметку 3100 пунктов: на 15.56 мск он составлял 3104,28 пп. Это на 0,83% больше, чем на последнюю дату закрытия (3078,87 пункта).
Армия и оружие
Ирак начал подготовку по выводу иностранных войск из страны
Власти Ирака начали подготовку механизма по выводу войск Соединенных Штатов с территории страны, заявил представитель главнокомандующего вооруженными силами Ирака Абдель Керим Халф.
Армия и оружие
В МИД России прокомментировали удары Ирана по американским базам
Официальный представитель МИД Мария Захарова назвала удары Ирана по американским базам свидетельством эскалации конфликта, о которой предупреждало российское ведомство.
Экономика
«Нафтогаз» рассказал о планах на полученные от России деньги
Глава "Нафтогаза" Андрей Коболев заявил, что украинская компания не собирается тратить полученные от России $2,9 млрд на погашение своих долгов, сообщают украинские СМИ.
Армия и оружие
СМИ: США нечем сбивать иранские ракеты в Ираке
Командование американских вооруженных сил приказало не пытаться сбивать выпущенные Ираном баллистические ракеты, так как у США в регионе нет систем ПВО, сообщает телеканал Fox News со ссылкой на свои источники в Пентагоне.
Политика
Педро Санчес стал новым премьер-министром Испании
Испанские политики уверены, что избрание нового премьера закончит затянувшийся политический кризис в Испании, где уже дважды проходили досрочные выборы, а правительство работает в статусе временного с апреля 2019 года.
Армия и оружие
Белый дом: Трамп сделает заявление по ситуации в Иране
Президент США Дональд Трамп в 19:00 по Москве сделает заявление по ситуации в Иране. Об этом сообщает CNN со ссылкой на Белый дом.
Армия и оружие
Израиль ответил на угрозы Ирана ударить по Хайфе
Израильский город может попасть под удар, если страна окажет помощь США для атаки против Ирана, следовало из заявления иранского Корпуса стражей исламской революции.
Шоу-бизнес
Самбурская пожаловалась на «российское быдло» на отдыхе за границей
Актрису Настасью Самбурскую возмутило поведение россиян на Бали.
Авто
В России назвали новые автомобили дешевле 600 тыс. рублей
Как сообщает ToDay News Ufa, самым дешевым автомобилем в России назван седан Lada Granta, он обойдется новым владельцам в среднем в 455 900 рублей.
Политика
Зеленский направил в Иран самолет с экспертами после катастрофы Boeing
Президент Украины Владимир Зеленский объявил о направлении в Иран борта с экспертами и поисково-спасательной группой после катастрофы Boeing.
Общество
Онищенко предложил резко сократить новогодние каникулы
Депутат Госдумы и бывший руководитель Роспотребнадзора Геннадий Онищенко предложил сократить новогодние каникулы, потому что россияне в это время бездельничают.
Космос
SpaceX вывела на орбиту 60 спутников Starlink
Ракета-носитель Falcon9 успешно вывела на орбиту 60 интернет-спутников Starlink. Об этом говорится в аккаунте компании SpaceX в Twitter.
Происшествия
В Новокузнецке нашли тело младенца возле мусорного бака
По данным СК, местная жительница заметила тело младенца вечером в понедельник рядом с мусорным баком возле одного из многоквартирных домов.
Шоу-бизнес
Пугачева выглядела моложе Галкина на рождественском ужине
Кстати, Новый год семья Галкина и Пугачевой встретили в своем замке в деревне Грязь.
Общество
Карлос Гон объяснил побег из Японии
Карлос Гон, который находился под домашним арестом в Токио, сбежал в конце декабря.
Армия и оружие
Военный летчик предположил столкновение украинского самолета с дроном
Иорданское издание Al-Hadath предположило, что в украинский самолет попала одна из украинских ракет, которыми Иран наносил удар по американской военной базе в Ираке.
Общество
В компании Boeing прокомментировали крушение самолёта в Иране
Шоу-бизнес
Оксана Самойлова собирается рожать в Майами
Оксана Самойлова, находящаяся на последнем месяце беременности, собирается рожать четвертого ребенка в Майами.