Политика

РИА НовостиРИА НовостиПутин и Эрдоган запустили «Турецкий поток»

Президенты России и Турции Владимир Путин и Реджеп Тайип Эрдоган официально открыли газопровод "Турецкий поток". Церемония состоялась в Стамбуле. В ней также приняли участие президент Сербии Александр Вучич и премьер-министр Болгарии Бойко Борисов.
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Вучич: лидеры России, Турции, Болгарии и Сербии обсудят кризис на Ближнем Востоке

ТАССвчера в 09:03

В оба газа: что даст России запуск газопровода «Турецкий поток»

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Церемония открытия газопровода «Турецкий поток» проходит в Стамбуле

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Вести.Ruвчера в 08:16

«Турецкий поток» запущен: что даст газопровод Европе

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Путин и Эрдоган запустили «Турецкий поток»

РИА Новостивчера в 08:20

Путин в среду в Стамбуле официально запустит «Турецкий поток»

Интерфакс07 января в 14:09
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«По приглашению правительства США член Политбюро ЦК КПК, вице-премьер Госсовета КНР, глава делегации Китая на торговых переговорах с США Лю Хэ с 13 по 15 января посетит Вашингтон и подпишет первую фазу торгового соглашения с США», — сказал Гао Фэн.
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