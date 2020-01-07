Политика

Российская газетаРоссийская газетаПрезиденты России и Турции запустили «Турецкий поток»

С начала января газ через "Турецкий поток" стали получать Болгария, Северная Македония и Греция. Кроме этих стран российский газ в этом году должен дойти до Сербии, а в 2021 году до Венгрии. Сербский участок газопровода также уже готов к эксплуатации.
Читать в источнике
Комментировать535

Подробнее о событии

В Стамбуле запустили «Турецкий поток»

ТВ Центр07:57

Путин и Эрдоган открыли «Турецкий поток»

Известия08:22

Путин гарантировал безопасность поставок газа по «Турецкому потоку»

Интерфакс08:04

Некоторые западные СМИ расценивают запуск Турецкого потока как исключительно положительное достижение

Эхо Москвы10:24

Старт «Турецкого потока» — больше чем просто очередной успех России

РИА Новости10:45

Путин и Эрдоган запустили «Турецкий поток»

ТАСС08:21

Путин и Эрдоган запустят «Турецкий поток» на церемонии 8 января

DP.RUвчера в 07:30
Показать все источники
Автоматически обработаны 7034 источника, обновлено в 11:24, Ашберн
Общество

Принц Гарри и Меган Маркл рассматривают вариант переезда в Канаду

Bimru.ru 10:48
Политика

Росавиация рекомендовала авиакомпаниям не летать над Ираном и Ираком

"В связи с информацией о существующих рисках для безопасности международных полетов гражданских воздушных судов до последующего извещения Росавиация рекомендует не использовать воздушное пространство над территориями Ирана, Ирака, Персидского и Оманского заливов для полетов гражданских воздушных судов РФ, включая транзитные полеты", - говорится в телеграмме.
ТАСС 03:31
Происшествия

Два человека не сели на борт разбившегося в Иране самолета

РЕН ТВ 05:58
Политика

Захарова прокомментировала удары Ирана по американским базам в Ираке

В понедельник постпред России при ООН Василий Небензя пояснил, Москва и Китай заблокировали заявление СБ ООН по осуждению атаки на посольство США в Ираке 31 декабря, так как оно не учитывало последовавший удар США в районе аэропорта в Багдаде, в результате которого погиб Сулеймани.
ТАСС 09:35
Шоу-бизнес

Пугачева выглядела моложе Галкина на рождественском ужине

Кстати, Новый год семья Галкина и Пугачевой встретили в своем замке в деревне Грязь.
Kleo.ru 06:19
Общество

Россия опустилась на три строчки в индексе паспортов

С октября 2019 года РФ опустилась в индексе паспортов с 48-го на 51-е место.
Интерфакс вчера в 07:33
Происшествия

Украинец чудом не полетел рейсом разбившегося в Иране Boeing 737

РЕН ТВ 06:48
Кино

Джеймс Кэмерон показал концепцию «Аватара-2»

Постановщик Джеймс Кэмерон показал концепты сиквела «Аватара» в неожиданном месте — во время презентации автомобильной компании Daimler на выставке технологий CES 2020.
ToDay News Ufa вчера в 17:33
Авто

Обновлённые Hyundai Creta и Hyundai Solaris готовятся к выходу в РФ

Обновленные седан Hyundai Solaris и кроссовер Hyundai Creta поступят в продажу в России в первом полугодии 2020 года.
Автоновости дня вчера в 12:32
Политика

В США заявили о отслеживании ситуации с разбившимся в Иране самолетом

Известия 11:17
Происшествия

Похищенные пиратами в Нигерии россияне освобождены

Граждане России, похищенные пиратами с судна в Нигерии, освобождены. Об этом сообщила пресс-служба российского посольства.
RT на русском 10:54
Происшествия

У жителя Петербурга нашли на балконе мумию

По данным телеканала, труп хранили более двух лет на балконе одной из квартир на улице Антонова-Овсеенко. Об этом стало известно 7 января.
Lenta.ru 11:16
Экономика

«Нафтогаз» рассказал о планах на полученные от «Газпрома» деньги

«Нафтогаз» не собирается тратить поступившие от российского «Газпрома» 2,9 млрд долларов на погашение своих долгов.
BFM.ru 10:20
Гаджеты

Смартфон Realme X50 5G получит эксклюзивную версию Master Edition

По данным сетевого информатора, Realme X50 5G получит спецверсию Master Edition.
Astera 03:42
Гаджеты

AMD представила мобильные процессоры Ryzen 4000

Помимо ряда видеокарт, компания AMD представила новые гибридные мобильные процессоры Ryzen 4000 на базе архитектуры Zen 2. Эти чипы предлагают от 4 до 8 ядер без многопоточности и с ней.
Игромания.ру вчера в 04:24
Общество

В России изменят порядок поверки счетчиков

В России изменят порядок поверки бытовых счетчиков и других средств измерения.
Lenta.ru вчера в 23:40
Шоу-бизнес

Самбурская назвала российских туристов быдлом

Актриса Настасья Самбурская в Instagram раскритиковала российских туристов, отдыхающих за рубежом.
Газета.Ru 08:43
Кино

Стало известно имя исполнителя главной роли во «Властелине колец»

Киноподразделение Amazon определилось с исполнителем главной роли в будущем сериале по произведению Джона Толкина «Властелин колец».
Культуромания 09:44
Армия и оружие

В США перехватили сведения об ударах Ирана по американским базам

Американская разведка заранее перехватила информацию о том, что Иран нанесет ракетные удары по военным базам США, находящимся в Ираке.
Известия 11:04
Армия и оружие

Fox: США не способны сбивать иранские ракеты в Ираке

ГЛАС уже сообщал о том, что в Интернете появилось новое видео удара по американским военным базам.
ГЛАС.RU 10:08
Авто

Производитель Ravon выпустит конкурента Lada

Российская газета 10:32
Происшествия

Аэропорт в Одессе эвакуировали из-за сообщений о минировании

Неизвестный мужчина на автомобиле заехал на территорию аэропорта украинского города Одесса и заявил, что терминал заминирован.
Российская газета 03:27
Происшествия

В Москве избили сына Жванецкого

РИА Новости 06:29
Энергетика

Белорусский НПЗ «Нафтан» начал переработку нефти из России

Белорусский НПЗ "Нафтан" начал переработку поступающей нефти из РФ, при этом сохраняется минимальная загрузка завода, на второй НПЗ, в Мозыре, поставок сырья пока нет, сообщила в понедельник пресс-служба белорусского госконцерна "Белнефтехим".
РИА Новости 06 января в 03:18
Автоспорт

Экипаж Каргинова выиграл третий этап «Дакара» в классе грузовиков

Российская газета вчера в 11:24
Общество

В Роскачестве назвали самые качественные российские товары

Отечественное премиальное мясо уже даже поставляется в Латинскую Америку, а качество мяса птицы в России выше, чем, например, у европейских и американских производителей.
Российская газета 01:55
Шоу-бизнес

42-летняя Ольга Орлова продемонстрировала стройную фигуру в купальнике

A post shared by Ольга Орлова (@ olgaorlova1311) on Jan 6, 2020 at 4:10am PST Многие подписчики в Instagram отметили, что бывшая солистка группы "Блестящие" держит себя в отличной форме, а ее стройной и женственной фигуре можно только позавидовать.
MedikForum.ru вчера в 12:17
Космос

Открыта потенциально обитаемая планета размером с Землю

Изначально TOI 700 ошибочно классифицировали как более крупную солнцеподобную звезду, а это означает, что ее экзопланеты в данных казались больше и горячее, чем они есть на самом деле, но когда параметры светила были скорректированы, стало ясно: самая внешняя из них схожа по размеру с Землей и расположена в обитаемой зоне.
Ин-спейс.ру вчера в 06:15
Политика

Путин и Эрдоган оценили действия США на Ближнем Востоке

Путин и Эрдоган выразили обеспокоенность обострением отношений Ирана и США и оценивают убийство Сулеймани как акт, дестабилизирующий регион.
BFM.ru 09:49
Политика

Белоруссия и ЕС подписали соглашение об упрощении визового режима

Белоруссия и Евросоюз подписали соглашение об упрощении визового режима и реадмиссии, сообщает МИД Белоруссии.
Коммерсантъ 10:06
Как работают Яндекс.Новости?
Война в СирииБольше новостей по теме
Главное