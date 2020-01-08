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РИА НовостиРИА Новости«Газпром» в 2019 году поставил в Турцию 24 миллиарда кубометров газа

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"Газпром" в 2019 году поставил в Турцию 24 миллиарда кубических метров газа, заявил президент России Владимир Путин во время церемонии торжественного запуска газопровода "Турецкий поток".
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«Газпром» в 2019 году поставил в Турцию 24 миллиарда кубометров газа

РИА Новости08:04

Sabah (Турция): год энергетики (Daily Sabah)

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