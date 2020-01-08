Политика
РИА Новости«Газпром» в 2019 году поставил в Турцию 24 миллиарда кубометров газа
"Газпром" в 2019 году поставил в Турцию 24 миллиарда кубических метров газа, заявил президент России Владимир Путин во время церемонии торжественного запуска газопровода "Турецкий поток".
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Кино
Джеймс Кэмерон показал, как будет выглядеть «Аватар 2»
Происшествия
СК завершил расследование о нарушениях в колонии Цеповяза
Шоу-бизнес
Оксана Самойлова и Джиган купили новый дом в Майами
Из-за пополнения в семействе пара решила приобрести новый дом в Майами, который супруги показали фанатам.
Технологии
Samsung представила проект «искусственного человека» Neon
Южнокорейская компания Samsung представила проект видеопомощника Neon на выставке потребительской электроники CES 2020 в Лас-Вегасе.
Происшествия
В Москве избили сына Жванецкого
Гаджеты
На смартфонах и планшетах Samsung обнаружили шпионское ПО
Один из пользователей ресурса Reddit заметил, что на всех гаджетах Samsung установлено «шпионское программное обеспечение».
Футбол
Роналду занял 49-е место в списке самых дорогих футболистов мира
Пятикратный обладатель «Золотого мяча» португалец Криштиану Роналду занял в рейтинге 49-е место. Его стоимость оценили в €80,3 млн.
Армия и оружие
Опубликованы спутниковые снимки подвергшейся ракетному удару базы США
Телеканал CNN опубликовал спутниковые снимки, на которых, по предварительным данным, можно увидеть ущерб от иранских ракетных ударов по американской базе в Ираке.
Шоу-бизнес
Егору Криду приписывают новый роман с Анастасией Евдокиной
Поклонники Егора Крида начали приписывать ему роман с киберспортсменкой Анастасией Евдокиной.
Армия и оружие
ABC: Иран выпустил по американским базам в Ираке до 24 баллистических ракет
Иран выпустил по двум объектам в Ираке, которые использовали американские военные, от 20 до 24 баллистических ракет, а не 15, как считалось ранее.
Армия и оружие
Нетаньяху пригрозил сокрушительным ударом в случае атаки на Израиль
Каждого, кто атакует Израиль, ждет сокрушительный удар, заявил премьер-министр страны Биньямин Нетаньяху, выступая в среду утром в Иерусалиме на конференции, посвященной доктрине госсекретаря США Майка Помпео о легальности израильских поселений на Западном берегу реки Иордан.
Общество
Роструд рассказал о коротких рабочих неделях в 2020 году
"Восемь коротких рабочих недель ожидают россиян в 2020 году в связи с праздниками и переносом нерабочих праздничных дней, выпадающих на выходные", - рассказал замруководителя ведомства Иван Шкловец РИА Новости.
Наука
Ученые: наследственность влияет на способность сжигать жир
Ученые сообщили, что в организмах близнецов, которые в жизни занимались спортом с разной степенью интенсивности, нет существенных отличий в сжигании жира при нагрузках и в состоянии покоя.
Гаджеты
AMD представила 64-ядерный процессор Ryzen Threadripper 3990X
Сотрудники AMD в рамках выставки CES 2020 продемонстрировали новейший процессор под названием Ryzen Threadripper 3990X, обладающий 64 ядрами.
Кино
В сериале «Властелин колец» появится Нед Старк из «Игры престолов»
В будущем сериале "Властелин Колец" роль Белдора сыграет Роберт Арамайо, известный по "Игре престолов", сообщает Radio Times.
Политика
Путин прибыл с визитом в Дамаск и встретился с президентом Сирии
Президент России Владимир Путин прибыл с визитом в Дамаск. Об этом во вторник сообщил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.
Экономика
Всемирный банк спрогнозировал состояние мировой экономики на 2020 год
Согласно прогнозу, в 2020 году рост экономики составит 2,5%. Отмечается, что такие данные представлены поскольку торговля и инвестиции восстанавливаются после ощутимого ослабления в 2019 году, однако риски снижения темпов роста сохраняются.
Общество
Принц Гарри с женой сложили полномочия членов королевской семьи
Средства из гранта получают высокопоставленные члены королевской семьи, посвящающие все свое "рабочее" время исполнению королевских обязанностей.
Авто
Современные моторные масла могут ломать двигатель
Современные моторные масла малой вязкости (стандартов 0-W20 и 0-W30), рекомендуемые автопроизводителями для большинства турбированных двигателей, сокращают их срок службы.
Футбол
«Спартак» не намерен отказываться от сборов в ОАЭ и турнира в Катаре
«Спартак» не намерен переносить запланированный сбор в ОАЭ, а также отказываться от участия в товарищеском турнире в Катаре.
Кино
Тарантино получил «Золотой глобус» в номинации «Лучший сценарий»
Сообщается, что соперниками Тарантино в этой номинации были Ноа Баумбак («Брачная история»), Пон Джун Хо и Хан Джин Вон («Паразиты»), Энтони МакКартен («Два папы») и Стивен Зеллиан («Ирландец»).
Футбол
«Наполи» договорился с «Лейпцигом» о переходе Демме
Полузащитник «Лейпцига» Диего Демме перейдет в «Наполи», сообщают итальянские СМИ.
Автоспорт
«Камаз-Мастер» борется за первенство в 4-м этапе «Ралли Дакар»
Продолжается 4-й этап легендарного «Дакара». Гонка в этом году проходит в Саудовской Аравии.
Экономика
Реализация Rail Baltica отстает от плана на полтора года
Совместный аудит фактической реализации проекта Rail Baltica проведённый Латвией, Литвой и Эстонией установил, что проект может не уложится в намечаемые графики и превысить бюджет, пишет портал Dienas Business.
Происшествия
В Бурятии предприниматель насмерть сбил 17-летнюю девушку
Политика
Пушков: Отказавшийся от войны с Ираном Трамп поступил здраво
Председатель комиссии Совета Федерации по информационной политике Алексей Пушков убежден, что президент США Дональд Трамп поступил здраво, отступив от своих угроз в адрес Ирана, ограничившись лишь введением новых санкций.
Политика
Эрдоган произнес русскую пословицу на открытии «Турецкого потока»
Шоу-бизнес
Дочь Екатерины Климовой засняла маму в бикини
Четырехлетняя дочка Екатерины Климовой по имени Белла смогла запечатлеть свою мать в купальнике в ходе отдыха на морском курорте Бали.
Политика
Беларусь и ЕС договорились об упрощении визового режима
Беларусь и Евросоюз пришли к соглашению об упрощении визового режима и реадмиссии.