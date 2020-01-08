"Газпром" в 2019 году поставил в Турцию 24 миллиарда кубических метров газа, заявил президент России Владимир Путин во время церемонии торжественного запуска газопровода "Турецкий поток".

«Газпром» в 2019 году поставил в Турцию 24 миллиарда кубометров газа

Технологии Samsung представила проект «искусственного человека» Neon Южнокорейская компания Samsung представила проект видеопомощника Neon на выставке потребительской электроники CES 2020 в Лас-Вегасе.

Армия и оружие Нетаньяху пригрозил сокрушительным ударом в случае атаки на Израиль Каждого, кто атакует Израиль, ждет сокрушительный удар, заявил премьер-министр страны Биньямин Нетаньяху, выступая в среду утром в Иерусалиме на конференции, посвященной доктрине госсекретаря США Майка Помпео о легальности израильских поселений на Западном берегу реки Иордан.

Общество Роструд рассказал о коротких рабочих неделях в 2020 году "Восемь коротких рабочих недель ожидают россиян в 2020 году в связи с праздниками и переносом нерабочих праздничных дней, выпадающих на выходные", - рассказал замруководителя ведомства Иван Шкловец РИА Новости.

Наука Ученые: наследственность влияет на способность сжигать жир Ученые сообщили, что в организмах близнецов, которые в жизни занимались спортом с разной степенью интенсивности, нет существенных отличий в сжигании жира при нагрузках и в состоянии покоя.

Гаджеты AMD представила 64-ядерный процессор Ryzen Threadripper 3990X Сотрудники AMD в рамках выставки CES 2020 продемонстрировали новейший процессор под названием Ryzen Threadripper 3990X, обладающий 64 ядрами.

Экономика Всемирный банк спрогнозировал состояние мировой экономики на 2020 год Согласно прогнозу, в 2020 году рост экономики составит 2,5%. Отмечается, что такие данные представлены поскольку торговля и инвестиции восстанавливаются после ощутимого ослабления в 2019 году, однако риски снижения темпов роста сохраняются.

Авто Современные моторные масла могут ломать двигатель Современные моторные масла малой вязкости (стандартов 0-W20 и 0-W30), рекомендуемые автопроизводителями для большинства турбированных двигателей, сокращают их срок службы.

Кино Тарантино получил «Золотой глобус» в номинации «Лучший сценарий» Сообщается, что соперниками Тарантино в этой номинации были Ноа Баумбак («Брачная история»), Пон Джун Хо и Хан Джин Вон («Паразиты»), Энтони МакКартен («Два папы») и Стивен Зеллиан («Ирландец»).

Экономика Реализация Rail Baltica отстает от плана на полтора года Совместный аудит фактической реализации проекта Rail Baltica проведённый Латвией, Литвой и Эстонией установил, что проект может не уложится в намечаемые графики и превысить бюджет, пишет портал Dienas Business.

Политика Пушков: Отказавшийся от войны с Ираном Трамп поступил здраво Председатель комиссии Совета Федерации по информационной политике Алексей Пушков убежден, что президент США Дональд Трамп поступил здраво, отступив от своих угроз в адрес Ирана, ограничившись лишь введением новых санкций.