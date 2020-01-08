Общество
РИА Новости«Газпром» в 2019 году поставил в Турцию 24 миллиарда кубометров газа
"Газпром" в 2019 году поставил в Турцию 24 миллиарда кубических метров газа, заявил президент России Владимир Путин во время церемонии торжественного запуска газопровода "Турецкий поток".
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Общество
Принц Гарри и Меган Маркл сложили полномочия членов королевской семьи
Средства из гранта получают высокопоставленные члены королевской семьи, посвящающие все свое "рабочее" время исполнению королевских обязанностей.
Общество
Число погибших в давке на похоронах Сулеймани достигло 56
Автоспорт
Экипаж Каргинова возглавил общий зачет после 4-го этапа ралли «Дакар»
Экипаж «КамАЗ-мастер» под управлением Андрея Каргинова вышел на первое место в общем зачете по итогам четвертого этапа ралли «Дакар», говорится на официальном сайте соревнований.
Технологии
Названы самые интересные патенты на изобретения 2019 года
Специалисты Роспатента составили рейтинг уникальных патентов за 2019 год.
Армия и оружие
Иран применил для удара по базам США ракеты малой дальности
Иран для нанесения ударов по американским базам применил жидкостные и твердотопливные ракеты, сообщила телекомпания Эн-би-си со ссылкой на американского военного эксперта.
Общество
Украинский самолёт над Тегераном всё же сбили
Помимо прочего, судя по фотографиям, представленным на месте крушения, фюзеляж пассажирского авиалайнера получил неизвестные повреждения в виде отверстий, которые могут оставаться от поражающих элементов зенитных ракет, однако, по оценкам специалистов, этот вовсе не означает, что самолёт был сбит Ираном.
Общество
Украинец рассказал, что чудом не полетел роковым рейсом из Тегерана
Как ранее сообщил секретарь Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) Украины Алексей Данилов, на роковой рейс зарегистрировались 169 человек, но двое - не украинцы - на самолет не сели.
Футбол
Мбаппе назван самым дорогим футболистом мира
Сегодня, 7 января Международный центр спортивных исследований (CIES Football Observatory) опубликовал рейтинг самых дорогих футболистов, выступающих в ведущих лигах Европы.
Шоу-бизнес
Ксения Собчак подготовила сына ко «встрече с Путиным»
Ксения Собчак продолжает делиться своими личными фото и видео со своим сыном Платоном из французского Куршевеля, курортного города, куда Ксения со своей семьёй прибыла несколько дней назад.
Общество
Федеральное телевидение проигрывает борьбу за умы россиян
В Сети появился рейтинг телеканалов федерального уровня по итогам ушедшего, 2019 года.
Здоровье
Диетолог назвала продукты для борьбы с раком желудка
Политика
Трамп попросил помощи НАТО на Ближнем Востоке
Президент США Дональд Трамп попросил Генерального секретаря НАТО Йенса Столтенберга усилить вклад альянса в ситуацию на Ближнем Востоке.
Теннис
Сборная России сыграет с аргентинцами в четвертьфинале ATP Cup
Сборная России проведёт матчи против команды Аргентины в четвертьфинале командного турнира ATP Cup.
Гаджеты
У смартфонов Xiaomi и Redmi появились новые полезные функции
В недавнем обновлении глобальной прошивки MIUI Global ROM представлена обновлённая версия MIUI Launcher.
Финансы
Курс евро опустился ниже 68 рублей
Курс евро в ходе торгов опустился ниже 68 рублей впервые с 11 января 2018 года.
Общество
Таксист выгнал Марию Погребняк из машины и выбросил ее вещи на дорогу
Водитель такси насильно высадил из автомобиля супругу российского футболиста Павла Погребняка Марию.
Космос
Ученые: Луна таинственным образом утратила магнитное поле
Технологии
Всего за один день в Apple App Store было потрачено 386 млн долларов
По сообщению компании Apple, покупатели потратили 1,42 млрд долларов в App Store в период между Рождеством и Новым годом, то есть с 24 декабря 2019 года по 1 января 2020 года.
Политика
В МИД Украины пригласили посла Польши из-за его заявлений о Бандере
Министерство иностранных дел Украины пригласило к себе посла Польши в стране Бартоша Цихоцкого из-за заявлений, сделанных им в отношении Степана Бандеры и других нацистских коллаборантов.
Политика
Путин и Эрдоган открыли «Турецкий поток»
На церемонии в Стамбуле президенты России и Турции, Владимир Путин и Реджеп Тайип Эрдоган, открыли газопровод «Турецкий поток», соединяющий Краснодарский край с Турцией и странами Южной Европы, передает корреспондент РБК.
Футбол
Фернандо не вернется в «Спартак»
Кино
Школа в Петровске прославилась благодаря «Союзу спасения»
В сегодняшнем выпуске новостей на радиостанции «Эхо Москвы» рассказали об учителях, которые слишком серьезно восприняли слова федерального министра культуры Владимира Мединского насчет обязательного просмотра фильма «Союз спасения».
Армия и оружие
В США указали, в чем украинская армия сильнее американской
Американская армия, сотрудничая с вооруженными силами Украины (ВСУ), узнает у украинцев о том, какую тактику используют российские военные, рассказал в интервью ТСН бывший временный поверенный в делах США на Украине Уильям Тейлор.
Шоу-бизнес
Поклонники оценили образ Пугачевой на рождественском ужине у друзей
Многие отметили, что артистка хорошо выглядит. На фотографии Пугачева и Галкин в компании своих друзей запечатлены на фоне нарядной елки.