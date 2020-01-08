Политика

ГЛАС.RUГЛАС.RUПутин оценил качество и экологическую безопасность «Турецкого потока»

«При строительстве газопровода «Турецкий поток» были использованные передовые инновационные технологии, которые обеспечили максимальную экономическую эффективность транспортировки газа, гарантировали безопасность и экологическую чистоту эксплуатации газопровода», - рассказал Владимир Путин на церемонии запуска «Турецкого потока».
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