Политика
ГЛАС.RUПутин оценил качество и экологическую безопасность «Турецкого потока»
«При строительстве газопровода «Турецкий поток» были использованные передовые инновационные технологии, которые обеспечили максимальную экономическую эффективность транспортировки газа, гарантировали безопасность и экологическую чистоту эксплуатации газопровода», - рассказал Владимир Путин на церемонии запуска «Турецкого потока».
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Путин с борта ракетного крейсера понаблюдал за учениями в Чёрном море
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Россиянка пострадала во время репетиции церемонии открытия юношеской зимней Олимпиады 2020 года в Лозанне, сообщается на сайте швейцарского кантона Во.
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СМИ сообщили, что народный артист Геннадий Юхтин попал в больницу
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Правительство утвердило план приватизации на 2020-2022 годы
Правительство утвердило план и основные направления приватизации федерального имущества на 2020-2022 годы.
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В 2020 году изменятся льготы для инвалидов всех групп
Из-за большого количества фальсификаций диагнозов грядет пересмотр и переосвидетельствование по новым правилам всех тех, у кого 2 и 3 группы инвалидности.
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Прекратив исполнение обязанностей "старших" членов королевской семьи, Гарри и Меган намерены работать, чтобы стать финансово независимыми, продолжая при этом поддерживать Ее Величество Королеву, пишет ТАСС.
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В Госдуму внесен проект о штрафах за пропаганду наркотиков в интернете
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Появились спутниковые фото последствий удара по базе США в Ираке
На сайте сети National Public Radio опубликована спутниковая фотография, на которой можно увидеть последствия ракетного удара, нанесенного Корпусом стражей исламской революции (КСИР) по военной базе США Айн аль-Асад в иракской провинции Анбар.
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Постпред Ирана в ООН ответил на предложение США о переговорах
Предложение Вашингтона о переговорах ради безопасности в регионе не имеет смысла до того момента, пока США не снимут санкции с Ирана.
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Хоккей
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Россия достроит «Северный поток – 2» самостоятельно
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