Экономика

ПРАЙМПРАЙМ«Газпром» в 2020 году инвестирует на Сахалине 52 млрд рублей

"Газпром" в текущем году инвестирует в объекты на Сахалине 51,9 миллиарда рублей, говорится в сообщении компании по итогам встречи её главы Алексея Миллера и губернатора Сахалинской области Валерия Лимаренко.
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