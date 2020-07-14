Экономика

ПРАЙМПРАЙМ«Газпром» в I квартале получил убыток по МСФО впервые с 2015 года

"Газпром" в первом квартале 2020 года получил убыток по МСФО впервые с 2015 года, он составил 116,249 миллиарда рублей против прибыли в 535,908 миллиарда рублей годом ранее, сообщила компания. Выручка от продаж "Газпрома" составила 1,74 триллиона рублей, сократившись на 24% в годовом выражении.
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Интерфаксвчера в 03:23
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Автоматически обработаны 7264 источника, обновлено в 12:39, Ашберн
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