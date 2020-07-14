Экономика
ПРАЙМ«Газпром» в I квартале получил убыток по МСФО впервые с 2015 года
"Газпром" в первом квартале 2020 года получил убыток по МСФО впервые с 2015 года, он составил 116,249 миллиарда рублей против прибыли в 535,908 миллиарда рублей годом ранее, сообщила компания. Выручка от продаж "Газпрома" составила 1,74 триллиона рублей, сократившись на 24% в годовом выражении.
Читать в источнике
Оценить14
Подробнее о событии
Показать все источники
Автоматически обработаны 7264 источника, обновлено в 12:39, Ашберн
Происшествия
Замглавы «Почты России» Емельченков отправлен под домашний арест
Чертановский суд Москвы отправил под домашний арест до 13 сентября заместителя гендиректора «Почты России» по информационным технологиям и развитию цифровых сервисов Сергея Емельченкова.
Коммерсантъ 11:39
Общество
ПФР опроверг выплату россиянам надбавок к пенсиям за «советский стаж»
Возможно, в СМИ появилась информация о выплатах, которые положены тем пенсионерам, у которых годы стажа в СССР по ошибке или другим обстоятельствам не были учтены.
Evo-rus.com 09:11
Политика
Помпео объявил о расширении санкций против «Северного потока – 2»
Вашингтон введет дополнительные ограничительные меры в отношении проекта газопровода «Северный поток – 2» и части «Турецкого потока», сообщил в среду, 15 июля, глава Госдепартамента США Майк Помпео в ходе брифинга.
Известия 10:49
Здоровье
В минздраве Украины заявили о плане продлить карантин на месяц
12 марта украинское правительство ввело в стране общенациональный карантин из-за коронавируса сроком на месяц, позже он был продлен до 31 июля.
Известия 03:12
Кино
Хронометраж «Довода» Кристофера Нолана составит 150 минут
Стоит отметить, что "Довод" стал не самым продолжительным фильмом Нолана.
Piter.tv 03:05
Авто
ЕЭК запретит ремонтировать восстановленными запчастями машины в РФ
Список запрещенных запчастей достаточно большой, и включает в себя сидения, ремни, подушки безопасности, детали тормозов, глушители, компоненты систем питания двигателя газом, элементы рулевого управления и многое другое.
Tvoe-avto.com 08:04
Общество
У украинской телеведущей выпал зуб в эфире
У телеведущей Марички Падалко во время эфира новостей на украинском канале 1+1 выпал зуб.
Газета.Ru 08:57
Армия и оружие
В Баку заявили об уничтожении еще одного военного объекта ВС Армении
Министерство обороны Азербайджана сообщает о том, что их силами был уничтожен еще один военный объект Армении на границе в Товузском районе.
Территория новостей 04:24
Гаджеты
Lenovo выпустила рабочую станцию на базе 64-ядерного процессора AMD
AMD Ryzen Threadripper PRO с 64 ядрами Zen 2 имеет тактовые частоты до 4,0 ГГц, 128 полос пропускания PCIe 4.0 и поддержку 8-канальной памяти.
IT-World 09:24
Политика
Госдума приняла во втором чтении поправки о многодневном голосовании
Государственная дума приняла во втором чтении поправки в избирательное законодательство, которые, в частности, предполагают возможность проведения голосования в течение нескольких дней.
RT на русском 06:02
Экономика
Сбербанк инвестирует 1 млрд рублей в СП с «Союзмультфильмом»
Сбербанк и «Союзмультфильм» создали совместное предприятие ‒ ООО «Союзмультфильм». Доля банка в СП составляет 80%.
Ведомости 08:13
Политика
Верховная рада приняла закон о легализации игорного бизнеса на Украине
Закон «О государственном урегулировании деятельности организации и проведения азартных игр» был принят Верховной радой Украины 14 июля.
CT news вчера в 08:29
Экономика
Сбербанк снизил первоначальный взнос по ипотеке до 10 процентов
Сбербанк снизил минимальный первоначальный взнос по ипотеке до 10%. Предложение действует для участников зарплатных проектов банка.
Российская газета 06:56
Происшествия
Появились первые фото с борта сгоревшего десантного корабля ВМС США
В интернете появились первые фотоснимки, сделанные на борту американского десантного корабля Bonhomme Richard после пожара.
Российская газета 04:29
Шоу-бизнес
Яну Кошкину назвали новой избранницей Харламова, расставшегося с Асмус
Новые слухи о разводе шоумена и комика Гарика Харламова и актрисы Кристины Асмус вызвали ажиотаж у пользователей Сети.
iReactor 09:44
Футбол
IFAB продлил возможность делать 5 замен за матч до лета 2021 года
Международный совет футбольных ассоциаций (IFAB) продлил возможность действия правила пяти замен за игру.
Sport24.ru 10:17
Игры
Вот как должен выглядеть ремастер Diablo. Нейросеть улучшила игру до 4K и 60 FPS
Cyber.sports.ru 10:39
Шоу-бизнес
Близкая подруга Телегина раскрыла сумму алиментов хоккеиста Пелагее
Близкая подруга хоккеиста Ивана Телегина, некогда мужа известной фолк-певицы Пелагеи, назвала примерную сумму алиментов, которую спортсмен готов платить исполнительнице на содержание их общей дочери Таисии.
ФАН 09:05
Общество
Музыкальный сервис Spotify запустят в России с 15 июля
RT на русском вчера в 14:35
Происшествия
В США найдена мёртвой звезда сериала «Хор» Ная Ривера
Спасатели нашли тело 33-летней американской актрисы Наи Риверы.
RT на русском вчера в 10:13
Футбол
Фарфан поддержал призыв Сёмина об отставке Кикнадзе
Напомним, что контракт Юрия Семина истек с командой 31 мая, после чего новым наставником стал Марко Николич.
CT news 12:18
Общество
В Петербурге начался сбор подписей против поправок к Конституции
Противники поправок к Конституции собрались в Петербурге на пересечении Малой Садовой улицы и Невского проспекта.
Коммерсантъ Санкт-Петербург 12:01
Экономика
Отель в центре Киева приватизировали по цене в 14 раз выше стартовой
Государственный пакет акций гостиницы "Днепр" в центре Киева продали за 41 миллион долларов, что почти в 14 раз выше стартовой цены, сообщил в среду президент Украины Владимир Зеленский.
РИА Новости 11:41
Авто
Toyota Corolla получила спортивную версию Apex Edition
Компания Toyota представила спортивную версию седана Corolla под названием Corolla Apex Edition.
Тарантас Ньюс 11:21
Армия и оружие
США запустили первую за три года ракету со спутниками разведки
Отмечается, что запуск разведывательных спутников стал для США первым за три года, предыдущий старт РН Minotaur состоялся с мыса Канаверал в августе 2017 года.
Росбалт 11:33
Энергетика
В Крыму с 16 июля снизят цены на бензин на 1 рубль
«С 16 июля в Крыму будут на 1 рубль снижены цены на бензин АИ-95 и АИ-92 и на 50 копеек — на дизельное топливо», — заявил он.
RT на русском 12:04